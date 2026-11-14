Трое спецназовцев осуждены в Грузии за нападение на участников протестной акции
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В Грузии к пяти годам колонии приговорены трое спецназовцев, которые признаны виновными в избиении журналиста Гурама Рогава и активиста Звиада Маисашвили во время акции протеста в 2024 году.
Как писал "Кавказский узел", пять бывших и действующих силовиков задержаны в Грузии по обвинению в насилии над участниками проевропейских протестов в 2024 году. Обвинение связано с тремя эпизодами. Один из них - избиение 23-летнего Звиада Маисашвили, которого били в том числе ногами по лицу, когда он уже упал на землю. Еще один эпизод касается нападения на журналиста Гурама Рогава, который в результате избиения силовиком получил перелом позвонка и лицевой кости. Ему потребовалась длительная реабилитация.
Сотрудник грузинского спецназа Гурам Киркитадзе приговорен к пяти годам лишения свободы по делу о нападении на бывшего журналиста телекомпании "Формула" Гурама Рогава во время акций протеста в 2024 году в Тбилиси, пишет 13 ноября телеграм-канал Tbilisi life.
Приговор спецназовцу вынес Тбилисский городской суд. Он же осудил на аналогичные сроки еще двоих спецназовцев по делу о нападении на участника акции протеста Звиада Маисашвили. Его адвокат также сообщил, что силовикам также запрещено три года работать в правоохранительных органах, информирует Publika.ge.
Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: протесты после выборов".
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