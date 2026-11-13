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13:59, 13 ноября 2026

Боец из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алибег Абдурахманов из Сулейман-Стальского района убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 2218 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 12 ноября власти и силовики официально признали убитыми как минимум 2217 бойцов из Дагестана.

Алибег Абдурахманов из Орта-Стала посмертно удостоен ордена Мужества, сообщила администрация Сулейман-Стальского района в своем Telegram-канале.

Подробности биографии бойца или обстоятельства его гибели в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми как минимум 2218 бойцов из Дагестана.

Ранее власти Сулейман-Стальского района сообщали об убитых земляках в начале августа. Тогда власти назвали имена Рамидина Гамидова и Магамдали Магомедова.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО и ЮФО по числу убитых в военной операции, чьи имена официально обнародовали власти. В феврале 2022 года Сергей Меликов, который был тогда главой Дагестана, первым из представителей власти сообщил о том, что на Украине убит российский военный - офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - сказала вдова одного из них.

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Автор: "Кавказский узел"

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