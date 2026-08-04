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16:57, 4 августа 2026

Названы имена трех убитых военных из Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двое военных из Сулейман-Стальского района и боец из Дербентского района убиты на Украине. С начала военной операции власти признали убитыми там как минимум 2060 комбатантов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 3 августа чиновники и силовики официально назвали имена как минимум 2057 убитых на Украине военнослужащих из Дагестана.

Имена троих убитых на Украине военнослужащих из Дагестана назвала администрация Сулейман-Стальского района, отчитываясь о вручении им посмертных наград. 

Убитые - Рамидин Гамидов и Магамдали Магомедов из села Новая Мака, а также Шафи Тагиров из села Хазар Дербентского района. Все они награждены орденами Мужества посмертно, сообщил официальный Telegram-канал муниципалитета. 

Возраст и детали биографии военных в сообщении чиновников не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте по меньшей мере 2060 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В июле администрация Сулейман-Стальского района сообщила, что на Украине убиты Халид Курбанов и Аюбхан Гамзаев. Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.

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Автор: "Кавказский узел"

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