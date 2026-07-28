Четыре бойца из Дагестана убиты на Украине
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Магомед Шаруханов, Максим Швец и двое их земляков из Кизлярского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 2050 военных из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 27 июля чиновники и силовики официально назвали имена как минимум 2046 убитых на Украине военнослужащих из Дагестана.
Имена четверых убитых на Украине выходцев из Дагестана назвала сегодня администрация Кизлярского района, отчитываясь о передаче их родственникам посмертных наград.
Убитые Алексей Смирнов, Асельдар Курбанов, Магомед Шаруханов и Максим Швец посмертно награждены орденами Мужества, сообщил официальный Telegram-канал муниципалитета.
Возраст и детали биографии убитых военнослужащих в сообщении чиновников не приводятся.
Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте по меньшей мере 2050 комбатантов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
В июне стало известно, что на Украине убит Ибрагим Абдулкеримов из Кизлярского района. Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.
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