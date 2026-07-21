Следком обнародовал детали дела против бывшего мэра Каспийска

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Бывший глава Каспийска подозревается в получении взятки в виде пяти квартир общей стоимостью более 18 млн рублей, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля силовики задержали в Дагестане бывшего главу Каспийска Бориса Гонцова в связи с делом о получении взятки.

Борис Гонцов возглавил Каспийск в ноябре 2020 года, вскоре после назначения Сергея Меликова врио главы Дагестана, и считался частью команды главы Меликова. Должность он покинул по собственному желанию вскоре после ухода Меликова, в начале июня 2026 года, отмечает Telegram-канал "Спросите у Расула".

Бывший глава Каспийска, подозреваемый во взяточничестве в особо крупном размере, получил незаконное вознаграждение от застройщика за ввод многоквартирного жилого дома, построенного с нарушениями. До возбуждения уголовного дела чиновник был в оперативной разработке антикоррупционного управления МВД и республиканского ФСБ.

Согласно версии следствия, в апреле-мае 2023 года глава Каспийска получил от директора коммерческой организации взятку в виде пяти квартир общей рыночной стоимостью более 18 млн рублей. Квартиры были оформлены на доверенных лиц чиновника, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

Чтобы получить незаконное вознаграждение, мэр вступил в сговор с начальником отдела муниципального контроля администрации города. Застройщик многоквартирного жилого дома, построенного с нарушениями, при содействии главы получил разрешение на ввод здания в эксплуатацию, говорится в публикации официального Telegram-канала ведомства.

Статья о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК России) предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Следователи отметили, что против начальника отдела муниципального контроля и директора коммерческой организации также возбуждены уголовные дела.

Согласно официальной декларации, опубликованной на сайте "Декларации России", Гонцов при годовом доходе в 2,1 млн рублей приобрел в 2021 году новый Mercedes-Benz GLC 300. Такой автомобиль 2020 года выпуска сегодня, с учетом пробега, предлагается по цене от 3,75 до 4,5 млн рублей; цена нового в 2020 году начиналась от 6,8 млн рублей следует из данных сайта Drom.ru.