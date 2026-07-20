Число пострадавших при атаке БПЛА в Ейске увеличилось до трех

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Все раненые в Ейске Краснодарского края госпитализированы.

Как информировал "Кавказский узел", ранее сообщалось об одной пострадавшей в Ейске местной жительницы.

Краснодарский край регулярно подвергается атакам дронов. Так, 14 июля в Северском районе местный житель получил ранения в результате падения обломков беспилотника, на Афипском НПЗ произошел пожар. 8 июля на территорию предприятия в Северском районе упали обломки беспилотника, также произошло возгорание.

В Ейске Краснодарского края увеличилось до трех число пострадавших в результате массированной атаки БПЛА на Ейский район Краснодарского края, они госпитализированы. Об этом сообщил глава района Роман Бублик.

«По предварительным данным, повреждено остекление в семи домовладениях, а также задние стекла двух автомобилей, припаркованных вблизи частных домов. В настоящее время ведется оценка причиненного ущерба», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

Напомним, что сегодняшней ночью дрон попал в кормовую часть танкера во время погрузки нефти в Новороссийске. На палубе и в отсеках судна возник пожар.