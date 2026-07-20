Несовершеннолетним сыновьям азербайджанского оппозиционера Багирзаде предъявлено обвинение

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В Азербайджане завершено предварительное расследование по уголовному делу в отношении несовершеннолетних сыновей лидера движения «Мусульманское единство» Талеха Багирзаде. Родные и сторонники Багирзаде считают преследование подростков политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", в апреле в Азербайджане было открыто уголовное дело против 17-летнего сына, находящегося в тюремном заключении лидера движения «Мусульманское единство» Талеха Багирзаде. Юношу обвинили в избиении сверстницы в поселке Бузовна.

По данным правоохранительных органов, подросток спровоцировал конфликт и ударил девушку, после чего ее семья обратилась в полицию. Однако мать юноши Лейла Исмаилзаде заявила, что ее сын был спровоцирован. По словам женщины, ее сын вступился за младшего брата, которого избили и оскорбляли. Она утверждает, что девушка первой напала на него, а ее сын лишь защищался.

В Азербайджане завершено предварительное следствие против несовершеннолетних сыновей Талеха Багирзаде. 17 июля в присутствии взрослых членов семьи богослова его 17-летнему сыну было предъявлено обвинение по статье 127.2.3 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, совершенное общеопасным способом или из хулиганских побуждений) и 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц, либо повторно), а 15-летнму сыну - по статье 221.2.1 УК , сообщил корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь УМК Абульфаз Буньядов.

По его словам, в ближайшие дни дело будет передано в суд. Подростки на период следствия оставались на свободе.

Специализирующаяся на защите прав верующих активистка Арзу Абдулла отметила, что семья Багирзаде пыталась достичь примирения с семьей потерпевшей. Однако, по словам правозащитницы, противоположная сторона, не согласилась и дело было расследовано в рамках уголовного права. На ее взгляд, привлечение только сыновей Багирзаде в качестве обвиняемых свидетельствует о предвзятости следствия.

«Вообще подобные инциденты в школах среди подростков происходят часто, однако очень редко дело доходит не только до уголовного дела, но и административного разбирательства и все заканчивается примирением сторон», - сообщила правозащитница.

Отметим, что по статьям 127.2.3 и 221.2.1 предусмотрены различные виды наказания вплоть до лишения свободы соответственно до 5 и 3 лет.

25 января 2017 года Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники считают фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными.

Ранее жена Т.Багирзалде Лейла Исмаилзаде связала возбуждение дела против ее сына с боевыми действиями на Ближнем Востоке. "Мой муж Талех Багирзаде считает, что уголовное дело против нашего сына является частью этой кампании. Это и давление на моего мужа, который и из тюрьмы выражает свое отношение к политическим событиям. СМИ, распространяя искаженную информацию об инциденте, подчеркнули, что его участник - сын Талеха Багирзаде. Выставление несовершеннолетнего виновником инцидента не только неэтично, но и, как мне сказали юристы, нарушает презумпцию невиновности моего сына", - сказала Исмаилзаде.

Как писал "Кавказский узел", арестованные в марте религиозные активисты в Азербайджане сталкиваются с ограничением базовых прав и заявляют о применении к ним физического давления. Движение "Мусульманское единство" сообщает об отсутствии связи с задержанными, тогда как их адвокаты считают действия следствия незаконными и готовят судебные жалобы.

Азербайджан дистанцируется от сторон конфликта на Ближнем Востоке, обеспечивает стабильную прокачку нефти по своей территории и рассчитывает получить прибыль от роста мировых цен на это сырье, указали ранее аналитики.