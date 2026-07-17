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15:23, 17 июля 2026

Бакинские аналитики заявили об изменении баланса сил в отношениях Азербайджана и России

Флаги Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отношения между Азербайджаном и Россией выходят из периода кризиса, однако их новая модель будет строиться уже на иных условиях. Баку демонстрирует большую самостоятельность во внешней политике, а Москва заинтересована в сохранении сотрудничества с Азербайджаном как важным региональным партнером, указали азербайджанские аналитики.

 Как писал "Кавказский узел", поддержка Азербайджаном территориальной целостности Украины является предметом разногласий Москвы и Баку, но не должна влиять на российско-азербайджанские отношения, заявил пресс-секретарь Путина. Ильхам Алиев назвал кризис в отношениях с РФ исчерпанным, но высмеял некоторые шаги Москвы. 

«Я хотел бы еще раз сказать, что мы ценим отношения с Россией. <...> Вы отметили сложности, мы все о них знаем. Но важно, что этот процесс остался уже позади, и я бы сказал, что отношения полностью нормализованы. Контакте  осуществляются на разных уровнях", - указал Алиев, отвечая на вопрос журналиста . «Так что в этом плане все идет хорошо, и мы этому рады», — заявил президент Азербайджана. Он отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном важны и для двустороннего формата, и для «более широкой географии». "Они охватывают и традиционные сферы взаимодействия, и новые, которые могут возникнуть. Тут и, конечно же, транспортная составляющая играет очень важную роль. торговля, гуманитарное сотрудничество", - следует из записи выступления Алиева на Шушинском форуме, опубликованной на YouTube-канале Baku TV.

Баку готов к дискуссии на принципах равноправия

По мнению редактора Аналитической службы Turan Шахина Гаджиева, заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева на медиафоруме в Шуше о том, что сложности в отношениях Баку и Москвы остались «позади» и двусторонние отношения «полностью нормализованы», следует рассматривать в контексте других его высказываний на этом мероприятии, в частности позиции по вопросу территориальной целостности Украины.

Руководство Азербайджана считает, что в Москве должны считаться с позицией Баку, не выдвигать односторонних условий

Как считает эксперт, это является сигналом о том, что Кремль должен учитывать позицию азербайджанского руководства и уважать ее.

«Руководство Азербайджана считает, что в Москве должны считаться с позицией Баку, не выдвигать односторонних условий, а двусторонние отношения должны основываться на принципах равноправия и взаимного уважения интересов», — сказал Гаджиев корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, заявление Алиева также отражает готовность Азербайджана обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес. Однако, как отметил эксперт, это должно происходить в рамках дипломатического процесса, а не через публичные дискуссии, в которых предпринимаются попытки оказать давление на Баку с помощью прокремлевских политиков, депутатов и представителей медиасферы.

Отвечая на вопрос о том, насколько заявления о нормализации двусторонних отношений соответствуют ситуации с судебными приговорами этническим азербайджанцам в России и гражданам России в Азербайджане, Гаджиев отметил, что эта проблема не является нерешаемой. По его словам, в процессе диалога стороны могут найти взаимоприемлемые решения.

Коллаж Мейдан.ТВ
17:00 01.04.2025
Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL
После авиакатастрофы самолета компании "Азербайджанские авиалии" (AZAL) над территорией России дипломатические отношения между странами приобрели негативный оттенок. Журналисты  Meydan.TV подготовили материал о том, как меняется политическая риторика России и Азербайджана и к каким последствиями может привести противостояние Ильхама Алиева и Владимира Путина.

Еще в апреле внешнеполитические ведомства Азербайджана и России заявили об урегулировании вопроса с крушением самолета AZAL в Казахстане. С тех пор представители официального Баку на публичном уровне эту тему больше не поднимали, указал Гаджиев.

Комментируя шутку Ильхама Алиева во время диалога с журналистом Алексеем Наумовым на Шушинском форуме о необходимости быть «осторожным» с учетом того, что прошлогодние российские участники мероприятия Михаил Гусман и Сергей Марков* «пострадали» (Гусман был освобожден от должности заместителя генерального директора агентства ТАСС, а Марков* был признан иностранным агентом), Гаджиев отметил, что не припоминает подобных замечаний президента Азербайджана в адрес российских представителей ранее. По его мнению, это стало еще одним свидетельством того, что Алиев чувствует себя уверенно и не ожидает серьезной негативной реакции со стороны России.

Снижение влияния России на Южном Кавказе отразилось на отношениях с Азербайджаном

В целом, считает эксперт, баланс сил в двусторонних отношениях после кризиса 2025–2026 годов существенно изменился. Азербайджан открыто демонстрирует, что больше не намерен выстраивать свою политику с оглядкой на Москву, тогда как Россия, по его мнению, сейчас больше заинтересована в нормализации отношений с Баку, чем Азербайджан с РФ.

Азербайджан приобретает для России дополнительное значение как крупный региональный партнер, транспортный узел и участник маршрутов, соединяющих Европу, Кавказ, Центральную Азию и Китай

«За последние годы в мире и регионе многое изменилось. Россия в политическом, экономическом и военном отношении уже не является той страной, какой была до февраля 2022 года. Москва утратила значительную часть своего влияния на Украину, а Молдова ускоряет движение в сторону Европейского союза. Сегодня одним из приоритетов России является сохранение своих политических и экономических позиций на Южном Кавказе. Однако и здесь возможности Москвы сократились на фоне ухудшения отношений с Арменией, расширения западного присутствия и усиления роли Турции и Китая. Давление Москвы на Ереван, включая экономические меры, не привело к отказу армянского руководства от курса на более тесное сотрудничество с Западом. В этих условиях Азербайджан приобретает для России дополнительное значение как крупный региональный партнер, транспортный узел и участник маршрутов, соединяющих Европу, Кавказ, Центральную Азию и Китай. Поэтому Москва вынуждена все больше учитывать позицию Азербайджана. Кроме того, Россия стремится сохранить свое участие в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией», — сказал Гаджиев.

По его мнению, прежними отношения между Баку и Москвой уже не будут.

В частности, несмотря на стремление Москвы под предлогом гуманитарного сотрудничества возобновить деятельность таких структур, как «Русский дом», а также продвигать в Азербайджане идеи более тесного взаимодействия в рамках евразийской интеграции, Баку не поддержит подобные инициативы.

При этом Гаджиев подчеркнул, что обеспокоенность России также связана с активизацией курса Европейского союза на сближение со странами Южного Кавказа и Центральной Азии, поддержкой Брюсселем проекта Срединного транспортного коридора, а также возвращением в повестку вопроса строительства Транскаспийского газопровода из Туркменистана в Азербайджан и далее в Европу.

В условиях усиления санкционного давления значение Азербайджана как торгового партнера и транспортно-логистического узла для России возрастает.

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы также считает, что в нынешних условиях Россия больше нуждается в Азербайджане, чем Баку в Москве.

«В условиях усиления санкционного давления значение Азербайджана как торгового партнера и транспортно-логистического узла для России возрастает. Азербайджан является поставщиком важной сельскохозяйственной продукции — овощей и фруктов — и одновременно рынком для российских товаров. Кроме того, через Азербайджан проходит один из ключевых транспортных маршрутов России в направлении Ирана. Через территорию Азербайджана Россия также получила железнодорожное сообщение с Арменией, которую Москва стремится сохранить в своей зоне влияния», — отметил Джуварлы.

Максимум, чего Москва может добиться от Азербайджана, — это сохранения его нейтралитета и недопущения использования своей территории в недружественных целях в отношении России

По его мнению, Россия утратила значительную часть рычагов влияния на внешнюю политику Азербайджана.

«Максимум, чего Москва может добиться от Азербайджана, — это сохранения его нейтралитета и недопущения использования своей территории в недружественных целях в отношении России. Однако Москва уже не сможет добиться от Баку отказа от поддержки территориальной целостности Украины, гуманитарной помощи Киеву, энергетического партнерства и экономического сотрудничества с украинской стороной», — считает Джуварлы.

Баку нацелен на прагматичное сотрудничество

Еще один аналитик  отметил, что отношения между Баку и Москвой выходят на качественно новый уровень.

«Баку добивается того, чтобы Москва относилась к нему как к равному партнеру. Азербайджан настроен на конструктивное и прагматичное сотрудничество с Россией на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды. В этих рамках могут быть решены существующие проблемы. Полагаю, что вопрос компенсации за сбитый самолет в принципе решен, и остается лишь вопрос его практической реализации", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла» на условиях анонимности.

Ситуация с арестованными также может быть урегулирована на основе принципа\ обмена или частичного обмена, считает аналитик.

"Однако сложность может возникнуть в том, что некоторые арестованные в Азербайджане граждане России могут не захотеть возвращаться в РФ и будут стремиться получить возможность выехать в третью страну. Если Москва будет настаивать на их передаче России, Баку может столкнуться с международными правовыми вопросами, поскольку передача лица другой стране должна осуществляться с учетом его прав и предусмотренных международным правом процедур. Тем не менее все эти вопросы являются решаемыми», — сказал аналитик.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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