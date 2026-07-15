Власти Азербайджана сообщили об эвакуации 10 жителей с атакованного у Одессы судна
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
11 граждан Азербайджана находились на борту торгового судна Atlas Bey, атакованного беспилотником у побережья Одессы. Десять членов экипажа эвакуированы, поиски капитана продолжаются, сообщили в МИД Азербайджана.
Находившееся у берегов Одессы торговое судно, на борту которого находились 11 граждан Азербайджана, 14 июля подверглось атаке беспилотника, сказано в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана, направленном корреспонденту "Кавказского узла".
По данным ведомства, удар был нанесен около 15:15 по местному времени (идентично мск) по гражданскому торговому судну Atlas Bey турецкой компании Okean Maritime.
За исключением капитана, который также является гражданином Азербайджана, остальные члены экипажа были эвакуированы на берег в Одессе. Их состояние оценивается как удовлетворительное, подчеркнули в МИД.
Ведутся поиски капитана судна. Азербайджанское посольство на Украине поддерживает постоянный контакт с украинскими компетентными органами и принимает меры по оказанию гражданам страны необходимой консульской помощи, сказано в сообщении.
Министерство не указало кто несет ответственность за атаку, а также не привело дополнительных обстоятельств произошедшего.
"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 5 июня в Азовском море были атакованы беспилотниками два иностранных грузовых судна, в экипажах которых были 25 граждан Азербайджана. Первоначально сообщалось о гибели пяти граждан Азербайджана, позже азербайджанский МИД уточнил, что гражданами Азербайджана были четверо погибших, а пятый оказался гражданином России.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
источник: корреспондент "Кавказского узла"