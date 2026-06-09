Найдены тела двух погибших в Азовском море граждан Азербайджана

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В Азовском море после атаки беспилотников на грузовые суда Natra и Zirkon обнаружены тела двух погибших граждан Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 5 июня в Азовском море, были атакованы беспилотниками два иностранных грузовых судна, в экипажах которых находились 25 граждан Азербайджана. Первоначально сообщалось о гибели пяти граждан Азербайджана; позже азербайджанский МИД уточнило, что гражданами Азербайджана были четверо погибших, а пятый оказался гражданином России.

В ходе поисково-спасательных работ в Азовском море были найдены тела двух граждан Азербайджана, погибших в результате атак беспилотников на грузовые суда Natra и Zirkon, сообщило сегодня министерство иностранных дел Азербайджана.

“Обнаружены тела Гисмета Алиева 1969 года рождения и Фуада Оруджева 1981 года рождения”, - приводит сообщение ведомства информагентство APA.

В МИД отметили, что 19 граждан Азербайджана, входившие в число членов экипажа атакованных судов, сегодня были отправлены на родину.

Тела погибших планируется доставить в Азербайджан в ближайшие дни “после завершения соответствующих процедур”, в Ейске для их сопровождения на родину остаются двое граждан страны, добавили в министерстве.

Теплоход Natra, следовал под флагом Белиза из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна, на его борту находились 12 человек. На теплоходе Zircon, который шел под флагом Палау, находились 14 человек. Граждане Азербайджана работали на этих судах по частным контрактам.

"Кавказский узел" также писал, что 8 июня из больницы выписались все шесть человек, пострадавшие при атаке беспилотников на грузовые суда. Среди них были как минимум двое граждан Азербайджана; еще двое пострадавших азербайджанцев, доставленных после инцидента в больницу в Ейске, были выписаны ранее.