Политологи назвали смысл акций памяти Навального для юга России и стран Кавказа

20 февраля 2024, 04:03

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Силовики на юге России пресекают возложение цветов в память о Навальном и преследуют активистов, хотя закон не запрещает подобные акции, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. В Азербайджане, Грузии и Армении акции в память о Навальном проводили мигранты из России, однако для местных активистов смерть российского оппозиционера стала тревожным напоминанием о проблеме государственного насилия и судьбах политзаключенных.

Как сообщал "Кавказский узел", после смерти Алексея Навального жители городов страны, в том числе на юге России, подверглись преследованиям за попытки возложение цветов к памятникам жертвам репрессий.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Алексей Навальный скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. В Тбилиси, Батуми и Ереване вечером в этот же день активисты почтили память Навального. Мемориал памяти Навального появился и в Баку.

Руководитель "Команды против пыток"* Сергей Бабинец уверен, что если возложение цветов в память о Навальном не мешает людям, то это нельзя считать нарушением закона.

"С 16 февраля по сегодняшний день в 39 городах России на акциях памяти Алексея Навального зафиксировано 389 задержаний. В Санкт-Петербурге 90 человек привлекли к административной ответственности по статье об организации массового одновременного пребывания граждан - часть 1 статьи 20.2.2 КоАП. Какое именно массовое пребывание граждан может считаться нарушающим данную норму? Если кратко, то это организация, призывы к участию или участие в любом скоплении граждан, которое нельзя назвать пикетом, митингом, шествием, если оно повлекло нарушение общественного порядка, создало помехи движению пешеходов или транспорту, работе организаций и так далее. Можно ли считать панихиду и возложение цветов несанкционированным массовым мероприятием, как это прописано в указанной статье? Если массовое скопление людей не мешает прохожим, не несет угрозу окружающим, транспорту, то конечно же нет. На многочисленных видеозаписях, опубликованных в интернете, я не видел, чтобы люди, которые стояли в очереди для возложения цветов к мемориалам и памятникам, кому-то мешали", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Статьи о нарушении порядка проведения акций и организации массового одновременного пребывания граждан (20.2 и 20.2.2 КоАП РФ) ограничивают право на свободу собраний. "Они были введены в кодекс об административных правонарушениях в 2012 году, после протестов на Болотной площади. Позднее меры наказания по этим статьям неоднократно ужесточались. Созданы они, по моему мнению, с целью отпугнуть людей от участия в митингах и пикетах, - а тех, кто выходит, по смыслу статьи, можно привлечь даже за призыв в рабочем чате сходить компанией поиграть в футбол или за групповые занятия йогой в парке. Что уж говорить о тех, кто решил возложить цветы в память о погибшем оппозиционном политике", - отметил он.

Возложение цветов в память об умершем не является несанкционированным массовым мероприятием, уверен юрист Центра защиты прав человека "Мемориал". "Трактовка силовиков в данном случае не имеет отношения к букве и духу закона, это сугубо политическая трактовка. Достаточно вспомнить, что массовые возложения цветов к памятникам Сталину или в иных случаях, вписывающихся в провластные политические тренды, силовики не трактуют как несанкционированные массовые мероприятия", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо"* с 16 февраля при возложении цветов в память о Навальном, а также в ходе одиночных пикетов были задержаны как минимум 43 человека в городах юга России: не менее 21 человека в Ставрополе, шести - в Астрахани, пяти - в Таганроге, четырех - в Ростове-на-Дону. Также известно о задержании трех активистов в Сочи, двух - в Краснодаре, по одному - во Владикавказе и Новороссийске. Некоторых отпустили без составления протокола, некоторые получили штрафы. Андрей Вязов из Краснодара арестован на 14 суток, а Иван Сочнев из Новороссийска - на 15 суток.

Ростовский сторонник Алексея Навального, пожелавший остаться неназванным, уверен, что любая активность, связанная с личностью оппозиционера, будет подавляться на корню. "У нас в городе официально задержан один человек, хотя граждан, которые возложили цветы в память об Алексее Навальном, было больше. Не знаю, как так получилось, может не успели. Но после этого задержания попыток возложить цветы больше не было. Есть абсолютная уверенность, что любой шаг, связанный с личностью Навального, будет караться властями даже после его смерти. Он не давал им покоя, даже находясь в колонии, не дает покоя и теперь", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он отметил, что региональные власти также не допускают акций, не связанных с Навальным. "Ну это уже вошло в привычку, что против власти не должно быть ни акций, ни пикетов. Все тщательно отслеживается, и потенциальные организаторы уже знают, чем чревата для них инициатива той или иной акции", - отметил он.

После гибели Евгения Пригожина силовики не задерживали людей, которые возлагали цветы в его память, но это "другая ситуация", считает активист. По его словам, когда не стало Пригожина, "власти уже решили все проблемы, связанные с ним и его действиями". "Он уже не представлял никакой опасности, поэтому силовики никого не задержали. А Навальный – это другая фигура. Сравнения здесь неуместны", - подчеркнул сторонник оппозиционного деятеля.

23 июня 2023 года основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК "Вагнер" и пообещал "разобраться". 24 июня возглавляемая Пригожиным частная военная компания захватила Ростов-на-Дону. Об этих событиях "Кавказским узлом" подготовлена справка "Захват Пригожиным и ЧВК «Вагнер» Ростова-на-Дону". 23 августа 2023 года 10 человек, среди которых был и Пригожин, погибли при крушении частного самолета в Тверской области. После этого в разных городах, в том числе на юге России, организовались стихийные мемориалы памяти командиров "Вагнера".

Председатель Союза журналистов Ставрополья Василий Балдицын согласен, что параллели между реакциями общественности на смерти Навального и Пригожина проводить не стоит. После смерти Пригожина "власти отнеслись с пониманием к тем, кто приносил цветы" так как "в этом случае не было никакой политической активности". "Он уже не был политической фигурой, в отличие от (Навального). Политическая активность, которая направлена против власти, - это один вопрос, но когда ее уже нет, можно гладить по головке", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Акции, которые связаны с Навальным, будут подавляться в любом проявлении, уверен он. "Несанкционированная политическая активность в нынешней ситуации будет пресекаться в любом виде, и если она связана с Навальным, то тем более". В этом нет никаких сомнений", - уверен Балдицын.

Активисты в Баку встревожены судьбой азербайджанских политзаключенных после смерти Навального

Содержащийся в Азербайджане под арестом активист Бахтияр Гаджиев распространил через правозащитную организацию “Линия защиты” обращение в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального. “Весть о внезапной смерти Алексея Навального глубоко потрясла меня, как и всех поборников свободы, справедливости и демократии во всем мире. Я соболезную его семье, близким и членам команды”, - отмечает Гаджиев.

Главе Института общественной политики Бахтияру Гаджиеву предъявлены обвинения по восьми статьям УК Азербайджана, ему грозит 12 лет тюрьмы. 29 декабря 2023 года Бакинский суд по тяжким преступлениям начал рассмотрение дела Гаджиева. Выступая в суде, подсудимый отверг все обвинения. 7 января суд отказался снять обвинения с Гаджиева.

Вместе с тем он призвал “официальных лиц Запада”, которые формально требуют освобождения политзаключенных из стран с авторитарными режимами, но в то же время называют эти режимы надежными партнерами, "прекратить лицемерие". "Никто не может гарантировать, что произошедшее в России не повторится в других авторитарных государствах. Ответственность за смерть Навального несет Кремль, но в той же степени моральная ответственность ложится на западных лидеров из-за их бездействия”, - отметил Гаджиев.

Исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов также считает, что смерть Навального должна повысить внимание международного демократического сообщества к проблеме и положению политзаключенных в авторитарных странах.

"Реакция Запада должна быть жесткой и на международном уровне должны быть приняты меры, чтобы авторитарные режимы знали, с какими последствиями они столкнутся, если будут продолжать держать в тюрьмах политзаключенных, не обеспечат безопасность их здоровья и жизни. В Азербайджане многие политзаключенные также имеют проблемы со здоровьем. Некоторые изначально были больными, другие в заключении подорвали здоровье в результате длительных голодовок или тяжелых условий содержания. Наибольшее беспокойство вызывает судьба оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу. Несмотря на решение ЕСПЧ, его не госпитализируют - лишь недавно его поместили в санчасть СИЗО, но там нет условий для комплексного обследования и лечения. Серьезно подорвал свое здоровье в результате длительных голодовок активист и правозащитник Бахтияр Гаджиев”, - сказал Гусейнов корреспонденту “Кавказского узла”.

Брат и адвокат Губада Ибадоглу заявляли, что ему отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья в СИЗО, хотя ЕСПЧ еще в сентябре 2023 года обязал правительство Азербайджана обеспечить тяжелобольного оппозиционера эффективной медпомощью. Представитель медслужбы Минюста, тем не менее, заявил, что Ибадоглу в стационарном лечении не нуждается. 15 февраля суд в Баку продлил срок его ареста до 24 мая. 15 февраля 22 американских конгрессмена подписали резолюцию с призывом освободить Ибадоглу.

Смерть Навального должна привлечь внимание к проблеме политзаключенных на постсоветском пространстве, считает глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"Мы, работая над делами политзаключенных в Азербайджане, отслеживаем и ситуацию в других странах бывшего СССР, потому что очень много схожих проблем. Преследование Навального переходило все грани. Наверное, в мире не было другого такого человека, чьи права были нарушены так много раз. Он фактически не выходил из карцера. К сожалению, у мирового сообщества сейчас нет рычагов действенно повлиять на ситуацию в России, где много других политзаключенных, включая соратников Навального. Тем не менее, кампания по осуждению российского режима за смерть Навального не должна останавливаться. В других странах постсоветского пространства у международных структур есть все-таки возможности влияния на правительства, их режимы не так сильны и самодостаточны, как российский. У нас в Азербайджане число политзаключенных приближается к 260, некоторые из них имеют серьезные проблемы со здоровьем. Наибольшую тревогу вызывает состояние Губада Ибадоглу, здоровье которого продолжает ухудшаться, при этом ему упорно отказывают в госпитализации”, - сказал Гасанов корреспонденту “Кавказского узла”.

Он отметил, что в Азербайджане смерть Навального вызвала сочувствие преимущественно среди оппозиционно настроенной части общества. "Отношение к личности Навального в Азербайджане неоднозначное. Некоторые негативно относились к нему из-за его высказываний в отношении кавказцев, но среди протестной части общества Навальный воспринимался как поборник свободы, самоотверженный человек бросивший вызов режиму”, - сказал Гасанов.

В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

Отсутствие массовых акций он объяснил тем, что в Азербайджане в принципе пресекаются любые уличные демонстрации и участие в них может привести к арестам. "Однако некоторые выразили свое сочувствие возложением цветов к памятнику Гусейн Джавиду - поэту, ставшему жертвой сталинских репрессий и погибшему в сибирских лагерях", - отметил правозащитник.

Лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли считает, что смерть Навального должна "потрясти весь мир". "Мир наконец должен понять, что каждая диктатура по сути античеловечна. Мировые лидеры наконец должны понять, что толерантное, сдержанное, беззубое и колеблющееся отношение к диктатурам - несправедливость для миллионов людей, угнетаемых этими режимами”, - написал Керимли на своей странице в Facebook**.

Он считает необходимым освобождение политзаключенных в Азербайджане. "Пока в тюрьмах Азербайджана не произошла большая трагедия, режим должен освободить политзаключенных, в том числе Губада Ибадоглу и Тофига Ягублу. В правительстве хорошо осведомлены, что Губад Ибадоглу очень серьезно болен и существует реальная угроза его жизни. 63-летний Тофиг Ягублу уже в четвертый раз переживает судьбу политзаключенного и его здоровье также серьезно подорвано. Они, как и все другие политзаключенные, должны быть немедленно освобождены”, - сказал Керимли корреспонденту “Кавказского узла”.

Родственники Губада Ибадоглу сопереживали в связи с известием о смерти Алексея Навального. "Еще в сентябре прошлого года мы обратились к иностранному дипломатическому корпусу, международным организациям в связи с отсутствием Губаду эффективной медицинской помощи, что может привести постепенно к его физическому уничтожению. Несмотря на решение ЕСПЧ, лечения не было, некоторые болезни Губада врачи Минюста вовсе не признают. К примеру, до ареста моему брату диагностировали аневризму аорты. У него прогрессирует сахарный диабет, который уже привел полинейропатии - поражению нервов конечностей, что чревато параличом. Смерть Алексея Навального усилила у нас тревогу за здоровье и жизнь Губада”, - сказал корреспонденту "Кавказского узла" брат политика Галиб Байрамов.

Грузинская оппозиция напомнила о судьбе Саакашвили в связи со смертью Навального



В Грузии Алексей Навальный интересовал только правозащитников и тех, кто занимается политикой, - причем часть активистов напоминала, как Навальный призывал власти России бомбить Тбилиси во время войны в 2008 году. Вместе с тем дискуссия, вызванная известием о смерти Навального, в Грузии была непосредственно связана с судьбой третьего президента страны Михаила Саакашвили.

"Сторонники Михаила Саакашвили считают его политзаключенным. Есть маленькая часть людей, считающая таковым также Лазаре Григориадиса, поджегшего во время акции протеста полицейский автомобиль. Даже радикальная оппозиция больше никого политзаключенным не признает, кроме Саакашвили", - сказал адвокат, представитель неправительственной организации "Бывшие политзаключенные за права человека" Гела Николаишвили корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший президент Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку. Защита неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в архивной справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии". Новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

По его мнению, акции протеста могут рассердить российское руководство, однако Москва не обладает таким влиянием на правительство Грузии, чтобы потребовать репрессий против граждан России, выступающих в Грузии в связи со смертью Навального. "Правительство Грузии не совершило бы действий, направленных против россиян. Акции протеста – не массовые, они должны быть приняты как нормальное явление", - считает он.

Один из руководителей "Грузинского центра стратегического анализа" Валерий Чечелашвили обратил внимание, что ряд политиков и политологов сравнивают судьбы Навального и Михаила Саакашвили. "В основном об этом говорят оппозиционные партии и оппозиционно настроенные эксперты, а правительство делает вид, что это не имеет отношения к Грузии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В акциях протеста в связи со смертью Навального участвовали россияне, однако сложно утверждать, что это рассердит официальную Москву. "У России достаточно своих проблем, чтобы она на такое обращала внимание", - подчеркнул политолог.

В Армении пояснили причины малочисленности акций памяти Навального

В акции памяти Алексея Навального в Ереване приняли участие российские мигранты, отметила правозащитница Нина Карапетянц. "Мигранты распространяют информацию об акции по своим каналам. Часто люди узнают о них из онлайн-трансляций, либо если случайно мимо ехать", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

В Армении многие, в том числе и представители гражданского общества, воспринимали Навального неоднозначно. "Его воспринимали как политика с имперскими амбициями. Однако человек умер в тюрьме, - скорее всего, был убит, это большая проблема. На это отреагировали многие", - пояснила Карапетянц.

Акции памяти Навального могут раздражать Кремль, но не повлияют на политику России в отношении Армении, полагает она. "В России действуют по плану, и какая-то акция не изменит ее отношения. Раздражать - раздражает, но не влияет", - пояснила правозащитница.

По ее наблюдениям, смерть Навального не вызвала дискуссию о правах заключенных или политических преследованиях в Армении, хотя по общей тенденции "российская действительность проецируется на армянскую". "Армения насколько связана с Россией, что аналогичные инциденты, в том числе и случаи внезапной смерти, не исключены и в Армении. Это системная проблема, доставшаяся в наследство от СССР", - подчеркнула Карапетянц.

Политический аналитик Армен Ованнисян также указал, что на ереванскую акцию памяти Алексея Навального вышли, в основном, российские мигранты. Вместе с тем там присутствовала, небольшая группа армянских либералов и западников, которые, по его словам, не упустят случая выразить свою антироссийскую позицию.

"Бесспорно, что политическое убийство оппонента недопустимо, но смерть Навального показала трансформацию в сознании армянского общества. Пассивность говорит о том, что армянское общество не верит, что в России может быть демократия. Если бы на акцию вышли тысячи, это говорило бы о том, что армянское общество видит себя либеральной и демократической провинцией России. Но к Навальному относятся как к государственному деятелю. И малочисленность акции показала, что армянское общество не идентифицирует себя с Россией, что Россия чуждая и недружественная страна", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В Кремле нервно реагируют на инакомыслие, и ереванская акция не стала исключением, считает Ованнисян. "Кремль хочет видеть территорию всего бывшего СССР концлагерем, ГУЛАГом. В ГУЛАГе народы должны быть покорны. Для Кремля недопустимо, чтобы в ГУЛАГе какие-то 500 человек собрались и говорили о свободе", - подчеркнул аналитик.

Смерть Навального не вызвала в Армении дискуссию о политических преследованиях, так как это сугубо российский кейс, заключил он.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. В январе 2021 года Алексея Навального, вернувшегося в Россию, задержали в аэропорту Шереметьево.

2 февраля 2021 года суд приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. Политологи признали акции в его поддержку, которые проходили в январе 2021 года по всей России, самыми массовыми за последние десятилетия.

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