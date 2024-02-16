Американские конгрессмены призвали Баку освободить Губада Ибадоглу

16 февраля 2024, 02:25

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Более 20 американских конгрессменов от обеих фракций в Палате представителей США подписали резолюцию с призывом освободить из заключения в Азербайджане оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу.

Как писал "Кавказский узел", брат и адвокат Губаду Ибадоглу заявляли, что ему отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья в СИЗО, хотя ЕСПЧ еще в сентябре 2023 года обязал правительство Азербайджана обеспечить тяжелобольного оппозиционера эффективной медпомощью. Представитель медслужбы Минюста, тем не менее, заявил, что Ибадоглу в стационарном лечении не нуждается. 15 февраля суд в Баку продлил срок его ареста до 24 мая.

Уголовное преследование ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

22 члена Палаты представителей США подписали резолюцию с призывом к руководству Азербайджана немедленно освободить Ибадоглу. Документ, опубликованный на сайте Конгресса США 15 февраля, был представлен членом Республиканской партии Дэвидом Рузером в комитет по иностранным делам; в случае одобрения проект будет вынесен на пленарное заседание Палаты представителей.

В проекте резолюции отмечается, что Губад Ибадоглу при задержании в июле 2023 года подверглись «физическому давлению со стороны полиции». Обвинения, предъявленные ученому властями Азербайджана, авторы резолюции называют сомнительными, указывая на отсутствие каких-либо доказательств его вины. Само задержание Ибадоглу они расценивают как неправомерное, а в целом его дело характеризуется как серьезное попрание прав человека и академических свобод.

Также конгрессмены отмечают, что с июля Ибадоглу находится в заключении в Бакинском СИЗО “в крайне плохих условиях”, его состояние здоровья неуклонно ухудшается с момента ареста, при этом адекватной медпомощи политик не получает. Среди других фактов нарушения прав Ибадоглу в документе упомянуты неоднократные отказы в доступе к юридической защите и справедливому судебному разбирательству.

В резолютивной части документа конгрессмены предлагают Палате представителей осудить руководство Азербайджана за “обращение с доктором Ибадоглу, практику неправомерного задержания и ограничение академической свободы”, а также призвать к “немедленному и безоговорочному освобождению” ученого. Госсекретаря США авторы резолюции призывают “во всех отношениях с правительством Азербайджана” поднимать вопрос об освобождении Ибадоглу.

Аккредитованный в Конгрессе США корреспондент азербайджанского агентства Turan Алекс Рауфоглу назвал представленный проект резолюции “серьезным политическим документом”. Он отметил, что в составлении документа участвовали более 20 конгрессменов.

“В разных странах мира очень много людей, преследуемых по политическим мотивам, но подобные коллективные инициативы конгрессменов появляются лишь в редких случаях. Самое появление проекта резолюции уже демонстрирует особое внимание американской политической элиты к делу Губада Ибадоглу и в целом к ситуации с правами человека в Азербайджане. Документ, скорее всего, будет одобрен и вынесен на обсуждение Палаты представителей. Хотя это не законодательный акт, имеющий юридическую силу, Госдеп США серьезно относятся к решениям конгрессменов и их политической позиции. Таким образом эта инициатива усилит внимание США и в целом международной демократической общественности к делу Губада Ибадоглу. Думаю, что Баку будет все сложнее игнорировать призывы к освобождению Ибадоглу”, - сказал Рауфоглу корреспонденту “Кавказского узла”

Помимо Рузера проект резолюции подписали конгрессмены Валадао, Смит, Маллиотакис, Билиракис, Лоулер, Ким (Калифорния), Паллоне, Макговерн, Нортон, Готхаймер, Ким (Нью-Джерси), Шнайдер, Ли, Коста, Эспайлат, Визи, Раскин, Титус, Адамс, Моултон и Оллред.

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