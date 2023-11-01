Брат Ибадоглу заявил о нарушении прав арестованного политика

01 ноября 2023, 19:03

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Оппозиционеру Губаду Ибадоглу ограничили свидания, прогулки и посещения врачей, заявил брат арестованного. Представители США призвали власти Азербайджана освободить политика.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября апелляционный суд не удовлетворил жалобу на отказ обеспечить эффективную медицинскую помощь арестованному Губаду Ибадоглу. Состояние оппозиционера ухудшилось, рассказал его брат. Ранее, 4 октября, брат политика сообщил, что Губад Ибадоглу почти не может самостоятельно передвигаться из-за ухудшения проблемы с позвоночником. Защита уведомила ЕСПЧ о том, что власти Азербайджана не выполняют предписание обеспечить Ибадоглу эффективной медицинской помощью. Проблемы со здоровьем арестованного в Баку Губада Ибадоглу усугубились, но ему не назначают эффективного лечения, а родственникам не выдают результаты его медицинских обследований, рассказал брат политика 23 октября. Государство ответственно за здоровье заключенных, напомнил адвокат Ибадоглу. 26 октября суд в Баку отказался освободить Ибадоглу под имущественный залог.

В сентябре ЕСПЧ принял постановление об обеспечительных мерах по делу Ибадоглу, обязав правительство Азербайджана обеспечить Ибадоглу эффективной медпомощью и обследованием в специализированной гражданской клинике. Кроме того, власти Азербайджана обязаны регулярно информировать ЕСПЧ о результатах лечения оппозиционера.

Брат Ибадоглу Галиб Байрамов 31 октября обратился к Уполномоченному по правам человека Азербайджана Сабине Алиевой с требованием принять меры и обеспечить права политика, которые нарушаются подведомственными структурами Минюста - Пенитенциарной службой, Главным медицинским управлением Минюста и Бакинским СИЗО-1.

"Права моего брата после ареста систематически нарушаются. В последнее время Губаду запретили телефонные разговоры с адвокатами, ему не дают встреч с членами семьи лицом к лицу. Сейчас свидания разрешены только через стеклянную перегородку и в присутствии надзирателя. Губаду не обеспечивается право на ежедневные прогулки в течение двух часов. Ему, страдающему сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, и так не хватает свежего воздуха и его лишают даже минимальной возможности проводить двухчасовые прогулки. Губаду не позволяют общаться с проживающими за рубежом детьми по видеосвязи. К нему также не допускают врача Международного комитета Красного Креста", - рассказал Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, по его словам, в СИЗО не принимают книг для Ибадоглу, не дают письменных принадлежностей для ведения заметок, не предоставляют возможностей для встреч с другими людьми кроме членов семьи. "Все это не только ухудшает состояние здоровья моего брата, который страдает хроническими заболеваниями, но и причиняет ему моральные страдания. Ведь, он ученый-экономист, который привык всегда читать, заниматься исследованиями. Несмотря на проведенные медобследования в гражданской больнице, нам не выдают результатов заключений врачей и не назначают лечения. Право Губада обследоваться за собственные средства также не обеспечивается", - отметил Байрамов.

По его словам, омбудсмен по своим функциональным обязанностям должна вмешаться и обеспечить права Ибадоглу. "К сожалению, мы и ранее обращались к омбудсмену из-за нарушений прав Губада, но тщетно. Сейчас мы требуем от уполномоченного по правам человека выполнить свои обязанности", - отметил Байрамов.

Брат Губада Ибадоглу Галиб Байрамов и адвокат Зибейда Садыгова обращались к уполномоченному по правам человека по "данному вопросу", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате омбудсмена.

"В рамках производства по обращениям, всегда оказывалась помощь и поднимались вопросы перед соответствующими структурами по делу Губада Ибадоглу. Также на основе обращения Галиба Байрамова вопрос поднимался перед генеральной прокуратурой. О результатах будет проинформирован автор обращения", - отметили в представители Уполномоченного по правам человека.

В рамках национального превентивного механизма по предотвращению пыток сотрудники аппарата несколько раз принимали Ибадоглу при посещении СИЗО. "Его обращения были расследованы. Также были расследованы условия содержания Ибадоглу и обсуждаемые в медиа вопросы, связанные с его медицинскими документами. Эти медицинские документы были представлены адвокату Зибейде Садыговой и таким образом его обращение было удовлетворено", - сказали в пресс-службе аппарата омбудсмена.

Представители Пенитенциарной службы не ответили на звонки корреспондента "Кавказского узла". В главном медицинском управлении Минюста отказались от комментариев, сославшись на отсутствие полномочий предоставлять информацию о состоянии здоровья заключенных.

Комиссия прав человека имени Тома Лантоса Конгресса США призвала к освобождению Ибадоглу. Заявление комиссии было опубликовано на ее странице в социальной сети X 31 октября. "Прошло 100 дней со дня ареста Губада Ибадоглу. Он находится в тяжелом состоянии, однако ему не оказывается необходимой медицинской помощи. Правительство должно незамедлительно освободить и без каких-либо условий», - сказано в сообщении.

Госдеп США 31 октября также в очередной раз призвали правительство Азербайджана немедленно освободить Ибадоглу.

"Мы по-прежнему обеспокоены арестом и задержанием Губада Ибадоглу, и встревожены сообщениями, что его здоровье продолжает ухудшаться", - процитировало агентство Turan слова официального представителя Госдепа Мэтью Миллера.

"Мы неоднократно призывали правительство Азербайджана немедленно освободить его. Мы призываем Азербайджан защищать права человека и основные свободы всех граждан в соответствии со своей собственной конституцией и международными обязательствами. Мы четко дали это понять, как публично, так и в частном порядке", - подчеркнул Миллер.

Напомним, сразу после задержания Ибадоглу 23 июля в провластных азербайджанских СМИ, а также в турецких медиа распространилась информация, что политик обвиняется в связях с организацией ФЕТО, признанной турецкими властями террористической. На следующий день стало известно, что ему предъявлено обвинение по статье 204.3.1 УК Азербайджана. По этой статье ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. 25 августа Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

Преследование политика и ученого вызвало широкий резонанс за рубежом. Так, 25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали освободить его.

21 августа депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Желяна Зовко заявили, что Ибадоглу лишен доступа к необходимым ему лекарствам, и призвали власти Азербайджана немедленно освободить его. 24 августа такое же требование озвучила генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу политических заключенных. Европарламент 14 сентября призвал ввести санкции против азербайджанских чиновников, причастных к нарушениям прав человека.

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