Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям

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Гонения на оппозицию в Азербайджане усиливаются. Выясняя подробности ареста известного ученого и преподавателя Губада Ибадоглу журналисты Meydan TV поговорили с его женой и правозащитниками, собрали информацию о его деле и международной реакции на него.

Материал подготовлен на основе публикации «Член ФЕТО, фальшивомонетчик или религиозный экстремист?», размещенной сегодня на Meydan.TV

«Член ФЕТО, фальшивомонетчик или религиозный экстремист?»

В чем обвиняют известного экономиста Губада Ибадоглу азербайджанские власти и как отреагировали на его арест в стране и за рубежом?

25 августа стало известно, что азербайджанскому ученому, создателю и председателю оппозиционной Партии Демократии и благоденствия 1 Губаду Ибадоглу, который уже больше месяца находится в тюрьме, предъявлено новое обвинение - в религиозном экстремизме. Это уже третье обвинение в его отношении за последний месяц.

Ибадоглу был задержан 23 июля вместе со своей супругой Ирадой Байрамовой, когда они возвращались на свою дачу в бакинском поселке Сарай. Их по отдельности доставили в Управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП).

Тогда же в провластных азербайджанских СМИ и турецких медиа распространилась информация о том, что Ибадоглу обвиняется в связях с организацией ФЕТО, признанной турецкими властями террористической 2 .

В тот же вечер в бывшей квартире оппозиционера, которую он сейчас использует в качестве офиса, провели обыск и заявили об обнаружении 20 тысяч фальшивых долларов. Ночью на 24 июля Ибадоглу был арестован. На следующий день стало известно, что ему предъявлено обвинение по статье 204.3.1 (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой) УК АР. По этой статье ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Губад Ибадоглу родился в 1951 году в селе Ашагы Гюздек Физулинского района. Около 20 лет проработал на кафедре экономического анализа Азербайджанского экономического университета. С 2004 года занимается преподавательской и исследовательской деятельностью в различных университетах Европы и Соединенных Штатов. Последним местом его работы является Лондонская школа экономики и политических наук. Свою политическую деятельность Ибадоглу начал в партии «Мусават», из которой ушел в 2015 году и стал одним из основателей Движения демократии и благоденствия Азербайджана. В том же году он был избран председателем этого движения. В 2021 движение официально превратилось в партию. Экономист долгие годы тесно сотрудничал с гражданским обществом страны и различными НПО. В 1995-1999 годах он являлся главным редактором газеты «Ekonomiks», в 2000 году – главным редактором научно-экономического журнала «Ekspert», в 2002-м возглавлял совет директоров Центра экономических исследований, а с 2007 года является координатором Коалиции общественных объединений за повышение прозрачности в горнодобывающей промышленности. В 2008 году был членом стратегической консультативной группы международной коалиции «Публикуй, что платишь» со штаб-квартирой в Лондоне, в 2009 году – членом состава правления Черноморского форума НПО, в 2013-2019 годах – членом Международной инициативы по прозрачности в отраслях промышленности, занимающихся добычей минеральных ресурсов.

Операция на дачной дороге

Супруга Губада Ибадоглу, задержанная и доставленная вместе с ним в УБОП, говорит, что до сих пор не может оправиться от пережитого шока.

«Мы ехали по дороге, когда заметили, что какая-то машина движется следом за нами. Потом она попыталась нас обогнать. Это узкая с разделительной полосой. Задняя машина стала нас зажимать, а по другую сторону от нас был канал. Когда мы съехали на обочину, тот автомобиль остановился прямо перед нами. От резкого торможения меня кинуло вперед, и, если б не ремень безопасности, то, наверно, выбросило бы наружу. Как только мы затормозили, позади остановилось еще несколько машин».

Увидев вокруг множество одинаково одетых людей, Ирада Байрамова не поняла, что происходит. Женщина рассказывает, что не успела она прийти в себя, как дверь их автомобиля открылась и какой-то человек, не представившись, расстегнул ее ремень безопасности и высадил из салона:

«Эти люди были похожи, скорее, на бандитов, чем на правоохранителей. Когда меня высадили, я заметила, что вокруг стоят еще 5-6 человек в одинаковых черных рубашках с короткими рукавами и черных брюках. Когда они пересаживали меня в другой автомобиль и попытались закрыть дверцу, я бросилась на землю. Схватилась за дверь машины стала звать на помощь, кричала, что мы с мужем пожилые больные люди, и наши органы никому не пригодятся. Потому что в тот момент мне казалось, что эти люди либо бандиты, либо торговцы человеческими органами. Ничего другого в голову не пришло».

Видя сопротивление Ирады Байрамовой, несколько оперативников силой усадили ее в машину. Позже она обнаружила на своем теле оставленными ими следы.

Ираду Байрамову привезли в Главное управление по борьбе с организованной преступностью. В течение семи часов ее допрашивали.

«Я пребывала в шоке. На все вопросы, которые мне задавали, я говорила, что ничего не знаю. Я даже не помню, о чем меня допрашивали, - говорит она и добавляет. - После семи часов они меня выпустили и сказали, что ваш муж попозже придет. Но мой муж уже не пришел».

«Мой сын не знает даже, как выглядят доллары»

23 июля кроме Губада Ибадоглу по подозрению в связях с ФЕТО были задержаны еще четверо, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца каждому. Якобы именно эти люди, задержанные по подозрению в связях с ФЕТО, сообщили в своих показаниях о своем сотрудничестве с Ибадоглу.

8 августа стало известно, что в Стамбуле задержан и доставлен в Азербайджан экономист Фазиль Гасымов. Он арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали его арест с делом оппозиционного политика Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. Официальные органы подоплеку ареста Гасымова комментировать отказались.

Согласно выдвинутому против экономиста обвинению, он передал фальшивые доллары на хранение одному из них - Анару Алиеву. Но, как сказала мать Анара Алиева, Чимназ Иманова в интервью Мейдан ТВ, они не знают ни Губада Ибадоглу, ни как выглядят доллары.

«Если б у Анара были бы доллары, он заплатил бы кредиты больной матери», – сказала Мейдан ТВ Чимназ Иманова, живущая в скромном доме в одном из бедных кварталов бакинского поселка Бинагади.

Прежде она работала преподавательницей младших классов в средней школе в Баку, а сейчас на пенсии. Сам Анар шоферит. Что же касается его ареста, то, мать рассказывает, что вечером 20 июня Анар вышел из дома, и всю ночь его не было.

21 июля, не зная, где находится сын, мать обзвонила все управления полиции, и вместе с его отцом отправилась на поиски.

«До сих пор не знаю, за что взяли моего ребенка. Полицейские сами пришли, чтобы позвать меня на встречу с сыном, сказали, что Анар хочет меня видеть. У меня диабет, сердце больное. Я ему говорю: сынок, во что же это ты нас втянул? А встреча наша происходила в присутствии троих следователей, так что и поговорить-то толком не удалось. Мне там плохо стало, я выпила лекарство, посидела немного и вернулась домой».

«Правительство Азербайджана боится всего, что не контролирует»

«Губад бей не рядовой человек. Он много лет занимается общественно-политической деятельностью. Автор множества исследований, а с недавних пор – создатель и лидер Партии демократии и благоденствия Азербайджана, заявивший о своих политических амбициях. Арест такого человека по сфабрикованным обвинениям, невольно наталкивает на мысль о политических мотивах», – говорит в интервью Мейдан ТВ правозащитник Анар Мамедли.

«С другой стороны, арест Губад бея следует рассматривать в контексте многолетних политических репрессий в Азербайджане. Губад бей не первый и не последний, кто был арестован по политическим мотивам. В стране создалась такая политическая среда, что за любое инакомыслие, даже за мысли, озвученные на Facebook, в соцсетях люди подвергаются задержаниям, запугиваниям, давлению со стороны полиции», – продолжает правозащитник.

По его словам, «арест и предъявление обвинений такому человеку, как Губад бей, сплотившему вокруг себя множество людей, публикующему исследования, высказывающему свое мнение по определенным вопросам, дает основания полагать, что обвинения эти ложные и политически мотивированные».

Среди предполагаемых причин ареста Губада Ибадоглу одной из наиболее вероятных многие в Азербайджане считают «Фонд образования азербайджанской молодежи», одним из учредителей которого он является и который в ближайшее время будет зарегистрирован в Великобритании.

Фонд был учрежден 14 июля этого года Губадом Ибадоглу вместе с главой Национального совета демократических сил, профессором Джамилем Гасанлы и находящимся в политэмиграции в Европе бывшим дипломатом Арифом Мамедовым. Как сказал Мейдан ТВ один из учредителей фонда Джамиль Гасанлы, цель фонда - оказывать азербайджанской молодежи поддержку в обучении за рубежом.

Точнее, причину ареста видят не в самом этом фонде, а в озвученной Губадом Ибадоглу идее о том, чтобы в него перенаправлялись конфискованные у азербайджанских чиновников за рубежом средства.

При этом Джамиль Гасанлы говорит, что перенаправление в попавших под санкции средств – это лишь мелкая деталь:

«Все благотворительные фонды функционируют за счет пожертвований. И представляя наш фонд, Губад бей в качестве одной из деталей отметил, что, поскольку источником этих денег является Азербайджан, то часть их после конфискации может быть направлена в фонд. Потому что основная цель фонда – получение азербайджанской молодежью образования. Но деятельность фонда не основывается лишь на этом. Это просто деталь».

Тем более, что Дж. Гасанлы считает, что идея эта все равно невыполнима. Он поясняет, что конфискованные или обнаруженные за рубежом средства сомнительного происхождения могут быть затребованы назад лишь правительством страны, из которой они были выведены:

«То есть, требования отдельных лиц, неправительственных организаций или институтов гражданского общества не работают. Если этого требуют 5, 10, 1000 граждан страны, у них ничего не выйдет. У нас перед глазами есть опыт Узбекистана. Как это произошло в Узбекистане? Правительство сменилось, и новая власть, потребовав на государственном уровне, сумела возвратить из Швейцарии средства, принадлежавшие бывшему правящему клану».

«Вообще, правительство Азербайджана боится всего, что не контролирует», – говорит историк. По его мнению, азербайджанские власти считают, что создатели фонда не могли зарегистрировать его самостоятельно, и за этим стоят какие-то неведомые силы, которые, под видом образования, смогут вмешиваться во внутренние дела страны. Хотя зарегистрировать благотворительный фонд при желании может любой гражданин.

«Правительство делит людей на две группы: те, кто представляют для него опасность, и те, кто не представляют»

Однако правозащитник Анар Мамедли считает, что не стоит связывать арест Губада Ибадоглу с Фондом образования. На его взгляд, выдвигая эту версию, мы тем самым приуменьшаем сущность и масштабы политических репрессий в Азербайджане:

«В Азербайджане, чтобы стать жертвой политических репрессий, человеку не нужно создавать какой-либо фонд или организацию. Азербайджанское правительство делит людей на две группы: те, кто представляют для него опасность, и те, кто не представляют. И Губад бей был арестован, потому что на сегодняшний день оказался в списке лиц якобы опасных для правительства. Это связано не с созданным им фондом, а с его многолетней деятельностью.

Если мы взглянем на деятельность Губад бея до создания этого фонда, то увидим, что этот человек постоянно занимал критическую позицию. Был активным сторонником прозрачности в деятельности правительства, гласности, автором многочисленных исследований».

Правозащитник говорит, что во всем этом существующий в Азербайджане клептократический, коррумпированный режим видит для себя опасность.

«Поэтому я против того, чтобы, если какой-то человек создал организация и сразу после этого его арестовали, связывать между собой два этих события».

Международная реакция

На арест известного азербайджанского экономиста отреагировали многие международные организации 3 .

Всемирная организация против пыток и другие правозащитные организации выразили глубокую обеспокоенность арестом экономиста Губада Ибадоглу и суровыми условиями его содержания.

8 августа организация распространила по этому поводу заявление, в котором говорится, что Ибадоглу был ведущей фигурой в неправительственной организации Центр экономических исследований, которая проводила исследования в области финансового управления и прозрачности бюджета, а в 2014 году закрылось под давлением властей.

К заявлению присоединились также организации Human Rights Watch и Human Rights House Foundation.

Лондонская школа экономики и политических наук (LSE), где Губад Ибадоглу преподает в качестве главного приглашенного научного сотрудника, после его ареста продлила контракт с экономистом на два года.

Организация Amnesty International обратилась к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с требованием освободить Губада Ибадоглу и призвала всех заинтересованных лиц подписать это обращение.

25 августа стало известно, что Ибадоглу инкриминируется еще одна статья - изготовление, хранение или распространение религиозных экстремистских материалов. По этой статье предусмотрен штраф в размере от 8 тысяч до 10 тысяч манатов, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

О новом обвинении сообщила дочь политика Жаля Байрамова.

«Похоже на фоне растущих международных протестов против ареста отца они хотят его выставить «религиозным экстремистом», возможно они припишут ему и «терроризм». Однако все эти обвинения и утверждения нелепы и смехотворны», - отметила Байрамова.

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