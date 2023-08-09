Экономист Фазиль Гасымов арестован по делу Губада Ибадоглу

09 августа 2023, 01:50

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Задержанный в Стамбуле экономист Фазиль Гасымов доставлен в Азербайджан и арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали его арест с делом оппозиционного политика Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. Официальные органы подоплеку ареста Гасымова комментировать отказались.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу защиты на отказ перевести из СИЗО под домашний арест оппозиционного политика Губада Ибадоглу. 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия находится под арестом с 23 июля, он обвинен в изготовлении фальшивых денег. Ибадоглу отверг обвинения и заявил, что его преследуют по политическим мотивам. 4 августа врачи, обследовавшие Ибадоглу, сообщили об ухудшении его состояния.

В день задержания Ибадоглу в провластные азербайджанские СМИ сообщили со ссылкой на проправительственную турецкую газету Yeni Şafak о задержаниях четырех человек, связанных с FETО - организацией религиозного проповедника Фетуллаха Гюлена, которую Турция признала террористической. "Один из бывших лидеров FETO в Азербайджане Дойруш Джафаров, отвечающий за финансовые дела организации Гумрах Абдурахманов, директор центра Yurd Руслан Алиев и отвечающий за организационные вопросы Анар Алиев (...) длительное время продвигали свои идеи в образовательных центрах FETO в Азербайджане и предпринимали шаги по привлечению молодых людей в организацию", - писал Report.az. На следующий день стало известно, что этим людям, как и Ибадоглу, предъявлено обвинение по статье о фальшивомонетничестве.

В уголовном деле против оппозиционного политика и ученого Губада Ибадоглу появился еще один фигурант, экономист Фазиль Гасымов. Он был задержан в Турции, оттуда доставлен в Азербайджан и передан следствию. В МВД подтвердили, что Гасымов задержан, сообщил корреспонденту «Кавказского узла».

О задержании Фазиля Гасымова в Турции в связи с делом Ибадоглу 8 августа сообщили азербайджанские провластные СМИ.

«Объявленный в розыск по уголовному делу Фазиль Гасымов был задержан сотрудниками МВД, доставлен в Азербайджан и передан следствию», - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе МВД. Представитель ведомства отказался уточнить, по какому делу привлечен Гасымов, предложив ждать дальнейших сообщений для общественности.

Брат Фазиля Гасымова Назим Гасымов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что семье также не сообщили причины задержания молодого ученого.

«Фазиля забрали из дома в Стамбуле, где он жил, увезли в неизвестном направлении. Мы сами узнали из социальных сетей, что Фазиля привезли в Баку. Однако нашей семье пока не предоставили информации о причинах задержания моего брата. Мы не можем получить в государственных структурах официальной информации о причинах задержания», - сказал Назим Гасымов.

По словам брата, Фазиль окончил университет «Кавказ» (деятельность университета была приостановлена 16 января 2017 года, на его базе был создан Бакинский инженерный институт - прим. "Кавказского узла"), затем продолжил образование в Турции и Нидерландах – университетах «Özyeğin» и Tilburq по специальности «Управление бизнесом». Позднее он закончил также докторантуру Стамбульского университета.

«Насколько я знаю мой брат работал в Турции компании Мубариза Мансимова, однако я не располагаю информацией об его должности», - добавил Назим Гасымов.

Бакинский инженерный университет был создан на базе университета "Кавказ", который входил в международную сеть вузов, связанных с турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщило 24 апреля 2018 года агентство Turan. Арестованный в конце июля Руслан Алиев является преподавателем Бакинского инженерного университета, утверждало Haqqin.Az. Владелец крупной судоходной компании Palmali Мубариз Мансимов в марте 2020 года был задержан в Стамбуле и обвинен в причастности к FETO. В 2021 году он был освобожден из-под стражи.

Назим не верит в виновность брата. «Мы абсолютно не считаем его виновным. При поступлении в азербайджанский вуз он набрал очень высокий балл, был даже президентским стипендиатом, очень любит свою родину и государство. Я даже не могу предположить, в чем его могут обвинить», - сказал Гасымов.

Позднее он сообщил, что узнал из СМИ об аресте брата. Гасымову предъявили обвинение по статье 204.3.1 (изготовление поддельных денег организованной группой) УК Азербайджана, предусматривающей от 8 до 12 лет лишения свободы, сообщило информагентство АПА, связав арест Гасымова с делом Ибадоглу.

«После задержания он не связывался с нами. Мы не знаем, был ли у него адвокат в суде или нет. Да и денег, у нас нет, чтобы нанять адвоката», - сказал Назим Гасымов корреспонденту «Кавказского узла».

В Наримановском суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию об аресте Гасымова на 3 месяца и 12 суток, однако также отказались сообщить, по какому делу он привлечен.

Адвокат Губада Ибадоглу Бахруз Байрамов пока не получал уведомления о привлечении по делу Ибадоглу человека по имени Фазиль Гасымов. «Пока следствие официально заявляло, что Ибадоглу задержан на основе показаний некоего Анара Алиева, арестованного по запросу из Турции якобы в связи с причастностью к FETO. Однако в Азербайджане никто за связи с FETO не был официально осужден: в УК Азербайджана нет такой статьи и парламент Азербайджана не объявлял FETO террористической организацией», - сказал Байрамов корреспонденту «Кавказского узла».

Адвокат считает, что одновременное распространение информации о задержании Гасымова в провластных СМИ по делу Ибадоглу может быть «намеренной утечкой» и «предвестником» официального подтверждения, которое может появиться в ближайшее время.

Брат Губада Ибадоглу Галиб Байрамов заявил корреспонденту «Кавказского узла», что никогда не слышал о знакомстве родственника с Фазилем Гасымовым. Зампред Азербайджанской партии демократии и благоденствия Эллада Мамедли сказала корреспонденту «Кавказского узла», что человек по имени Фазиль Гасымов в организации не состоит.

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