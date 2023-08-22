Amnesty International инициировала кампанию за освобождение Ибадоглу

22 августа 2023, 17:40

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Власти Азербайджана должны освободить ученого Губада Ибадоглу, который находится под арестом по сфабрикованному обвинению, заявила правозащитная организация, призвав своих сторонников направить обращения на электронную почту президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как писал "Кавказский узел", 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия, ученый Губад Ибадоглу находится под арестом по обвинению в изготовлении фальшивых денег. В день его задержания в его квартире был обыск, во время которого силовики нашли денежные купюры на сумму в 40 тысяч долларов. Защита ранее направила в суд иск с требованием признать этот обыск незаконным, однако 11 августа суд отказался удовлетворить это требование, а 21 августа еще один суд оставил в силе решение суда предыдущей инстанции.

Основанием для задержания Ибадоглу стала жалоба некоего Анара Алиева, утверждающего, что политик продал ему доллары. После обыска Ибадоглу заявил, что найденные в его квартире деньги не принадлежат ему, а в этой квартире он не жил, так как в последние годы занимался научно-преподавательской деятельностью в США и Великобритании, а в Азербайджан приехал только в июле. В момент задержания на вопрос журналистов о причинах Ибадоглу ответил: "Это заказ Ильхама Алиева".

Amnesty International начала кампанию в защиту Губада Ибадоглу. "Арестован азербайджанский учёный Губад Ибадоглу, критиковавший правительство. Потребуйте его освободить!" - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

"Губад Ибадоглу, известный специалист по политической экономике и гражданский активист, был арестован 23 июля по сфабрикованному обвинению в изготовлении, приобретении или сбыте фальшивых денег организованной группой. Арест и уголовное преследование Губада Ибадоглу – это очевидная месть за критику правительства, политическую и общественную деятельность, в том числе за помощь в создании фонда, который добивался выделения средств для азербайджанских студентов из иностранных активов, арестованных у граждан Азербайджана за рубежом в соответствии с антикоррупционным законодательством. У Губада Ибадоглу серьезные проблемы со здоровьем, и в предварительном заключении его жизнь подвергается опасности из-за небезопасных условий содержания и отсутствия адекватного медицинского ухода", – сказано в сообщении.

Amnesty International опубликовала на своем сайте текст обращения к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и призвала своих единомышленников подписать и направить его на электронный адрес главы Азербайджана.

В обращении указывается, что Ибадоглу арестован "по сфабрикованному обвинению в сбыте фальшивых денег", и говорится о серьезных проблемах со здоровьем ученого. "Губад Ибадоглу серьезно болен, в том числе диабетом второго типа и гипертонией. Он содержится в условиях, которые могут быть приравнены к бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, вынужден пользоваться некачественной питьевой водой и пищей, не получает в нужное время необходимых лекарств. По словам членов его семьи, в заключении состояние его здоровья постоянно и заметно ухудшается", - подчеркивается в обращении к главе Азербайджана.

В нем содержится настоятельный призыв к "немедленному и безусловному освобождению" Ибадоглу. До освобождения правозащитники призвали Алиева обеспечить ученому доступ к необходимым лекарствам, пище и воде, защитить его от пыток и других видов жестокого обращения.

"Утверждения о жестоком обращении с ним и его женой Ирадой Байрамовой во время ареста и содержания под стражей, а также о нарушении их процессуальных прав необходимо оперативно и эффективно расследовать, а всех подозреваемых привлечь к ответственности", - подчеркивается в петиции.

В заключение содержится призыв к руководству Азербайджана "положить конец неправомерному использованию системы уголовного правосудия для преследования мирных критиков правительства и инакомыслящих".

С аналогичным призывом к властям Азербайджана 25 июля обратился Госдепартамент США. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали прекратить уголовное преследование оппозиционера и освободить его. Власти Азербайджана должны немедленно освободить его, а также всех политических заключенных, подчеркнули в совместном заявлении 21 августа депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Желяна Зовко.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов отметил, что развертывание кампании Amnesty International в защиту Ибадоглу означает, что его дело приобрело значимость для авторитетных правозащитных организаций.

"Конечно, наивно полагать, что после этой петиции Ибадоглу сразу отпустят. Однако волна международной критики может способствовать постепенному смягчению позиции Баку по отношению к нему и в скором времени его освобождению, хотя по бы гуманитарным соображениям", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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