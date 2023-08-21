Оставлено в силе решение о законности обыска у Ибадоглу

21 августа 2023, 18:58

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Апелляционный суд в Баку оставил в силе решение районного суда, признавшего законным обыск в квартире Губада Ибадоглу, во время которого были найдены фальшивые деньги.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа Наримановский райсуд Баку не удовлетворил жалобу защиты Губада Ибадоглу на незаконность обыска в квартире, в которой прописан Ибадоглу. Защита пообещала обжаловать это решение.

Обыск был проведен 23 июля, в день задержания Губада Ибадоглу. При этом не была представлена санкция суда на обыск, что лишает правовой основы проведение обыска и его результаты, и изъятые в ходе этого обыска предметы не могут считаться законными уликами, пояснила адвокат Зибейда Садыгова. По ее словам, Ибадоглу в суде сказал, что ни он, ни кто-либо из его семьи в этой квартире не проживали, и обнаруженные в квартире доллары не имеют к нему никакого отношения.

Сегодня Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу на решение Наримановского суда, признавшего законным обыск у Губада Ибадоглу. При этом сам Ибадоглу заявил в суде, что обыск и арест были незаконными, сообщает Turan.

Его брат Галиб сообщил, что Губад Ибадоглу страдает от артериального давления и высокого уровня сахара в крови, пишет агентство.

Напомним, 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу находится под арестом по обвинению в изготовлении фальшивых денег. Основанием для задержания Ибадоглу стала жалоба некоего Анара Алиева, утверждающего, что политик продал ему доллары. В квартире, оформленной на имя Ибадоглу, найдены денежные купюры на сумму в 40 тысяч долларов. Политик заявил, что деньги не принадлежат ему, а в этой квартире он не жил, так как в последние годы занимался научно-преподавательской деятельностью в США и Великобритании, а в Азербайджан приехал только в июле. В момент задержания на вопрос журналистов о причинах Ибадоглу коротко ответил: "Это заказ Ильхама Алиева".

25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали прекратить уголовное преследование Губада Ибадоглу и освободить его.

7 августа апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу защиты на отказ перевести Ибадоглу из СИЗО под домашний арест.

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