Правозащитники потребовали освободить Губада Ибадоглу

26 июля 2023, 09:10

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Властям Азербайджана следует прекратить уголовное преследование политика и экономиста Губада Ибадоглу и освободить его, заявили международные и азербайджанские правозащитные организации. На арест Ибадоглу подана жалоба, сообщил его брат.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав политика и экономиста Губада Ибадоглу. Азербайджанские политики и правозащитники создали Комитет защиты прав Ибадоглу для сотрудничества с международными организациями и кампании общественного порицания властей за преследование оппозиционера.

23 июля в Баку был задержан, а на следующий день арестован 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу. Он подозревается в изготовлении фальшивых денег и в связях с признанной в Турции террористической организацией FETÖ. Ибадоглу предъявили обвинение по статье 204.3.1 (изготовление поддельных денег организованной группой) УК Азербайджана, предусматривающей от 8 до 12 лет лишения свободы. Ибадоглу отверг версию следствия и заявил, что его преследуют по политическим мотивам по заказу руководства Азербайджана.

Власти Азербайджана арестовали известного оппозиционного лидера и ученого Губада Ибадоглу по сфабрикованным уголовным обвинениям, заявила 25 июля международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).

Власти должны снять с Ибадоглу обвинения и освободить его, говорится в заявлении HRW, поступившем корреспонденту «Кавказского узла». "Задержание Ибадоглу полностью соответствует давней схеме выдвижения сомнительных обвинений против критиков правительства в Азербайджане. Такие ложные обвинения служат только одной цели — заставить замолчать оппозицию и критически настроенные голоса в стране. Его следует немедленно освободить", - приводятся в заявлении слова Георгия Гогии, заместителя директора HRW по Европе и Центральной Азии.

Ибадоглу, известный азербайджанский политик, является председателем Азербайджанского движения за демократию и благоденствие, созданного в 2014 году на социал-демократической платформе, и с февраля 2021 года пытается зарегистрировать движение как политическую партию, отмечает HRW.

"В июне 2023 года Ибадоглу вместе с двумя другими азербайджанскими оппозиционными политиками, Джамилем Гасанлы и Арифом Мамедовым, учредил Азербайджанский фонд образования молодежи в Великобритании, чтобы поддержать высшее образование молодых азербайджанцев, направить их на учебу в зарубежные университеты и воспитать новое поколение профессионалов «для будущего Азербайджана", - отмечается в заявлении.

Одним из основных мотивов уголовного преследования Ибадоглу, возможно, стала его инициатива создания в Великобритании "Фонда образования азербайджанской молодежи", указал исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов. "Ибадоглу предполагал, что фонд будет функционировать не только за счет помощи западных доноров, но и аккумулировать средства азербайджанских чиновников за рубежом путем их конфискации как незаконно добытого имущества. В понимании властей, Ибадоглу перешел все "красные линии", - сказал он.

Также правозащитники указали, что Ибадоглу в течение многих лет возглавлял Центр экономических исследований - неправительственную группу, которая проводила исследования в области управления государственными финансами, надлежащего управления и прозрачности бюджета. "Власти заморозили банковские счета группы и принудительно закрыли их в 2014 году в рамках масштабных репрессий против гражданского общества. Столкнувшись с политически мотивированными обвинениями, Ибадоглу был вынужден отправиться в политическую ссылку в начале 2015 года, летом 2021 года ненадолго вернулся в Азербайджан и вновь вернулся в конце июня 2023 года", - заявила HRW.

Члены семьи Ибадоглу сообщили HRW, что состояние его здоровья ухудшается c учетом диабета 2-го типа и высокого кровяного давления, от которых он принимал не менее четырех лекарств. 24 июля адвокату разрешили передать подзащитному лекарства в изоляторе временного содержания, однако неизвестно, будут ли отправлены лекарства в следственный изолятор в поселке Кюрдаханы, примерно в 24 километрах от Баку, куда Ибадоглу был доставлен вечером 24 июля, говорится в сообщении.

HRW обратила внимание на то, что прокурор просил суд отправить Ибадоглу под стражу без предоставления существенных оснований, исходя исключительно из тяжести совершенного преступления.

"Решение суда признать такие абстрактные и необоснованные причины предварительного заключения Ибадоглу нарушает гарантию Европейской конвенции о правах человека против произвольного задержания. Суды обязаны обеспечить, чтобы содержание под стражей являлось крайней мерой, оправданной конкретными фактами и личными обстоятельствами, имеющими отношение к обвиняемому", - подчеркивается в заявлении HRW.

Обвинения в адрес Ибадоглу также вызывают недоверие, сказал Гогия. «Власти должны немедленно освободить его и снять надуманные обвинения. Пока он остается под стражей, они должны предоставить ему доступ к лекарствам и обеспечить максимально возможный уровень ухода», - приводятся в заявлении его слова.

Азербайджанская национальная платформа Форума гражданского общества «Восточного партнерства» ЕС также выступила с решительным осуждением ареста Ибадоглу. Арест Губада Ибадоглу связан с его политической деятельностью, включая критику экономической политики правительства и участием в Азербайджанской партии демократии и благоденствия, отмечается в заявлении платформы, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

"Политическая обстановка в Азербайджане ухудшилась с момента вступления в силу нового закона о политических партиях 11 января 2023 года. Это привело к значительным ограничениям и давлению на политические партии", - говорится в заявлении.

С января в Азербайджане действует закон "О политических партиях", в котором вопреки критике со стороны европейских структур содержатся ужесточенные требования к регистрации и перерегистрации партий и госконтролю за их деятельностью.

Правозащитники призвали правительство Азербайджана «прекратить несправедливое преследование политических активистов» и немедленно освободить Ибадоглу, а европейское политическое сообщество - поддержать развитие инклюзивной политической среды для гражданского общества и политических партий в Азербайджане.

Осудил арест Ибадоглу и Общественный совет талышей Азербайджана (ОСТА). Ибадоглу является одним из ярких политических деятелей, активно прилагающих усилия для строительства гражданского общества и правового государства в Азербайджане, говорится в заявлении организации. ОСТА указал, что арест Ибадоглу по ложному обвинению связан с его оппозиционной деятельностью, и потребовал немедленного освобождения Ибадоглу.

"Профессор Губад Ибадоглу, будучи одним из интеллектуалов, отличающимся высокими научными знаниями, толерантностью, демократическими общественно-политическими взглядами и мировоззрением, всегда положительно относился к национально-культурному прогрессу талышского народа, как и других народов, проживающих в Азербайджане", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» сопредседатель ОСТА Гилал Мамедов.

Национальный совет демократических сил (НСДС) также выступил с заявлением, указав, что «истинной причиной ареста Ибадоглу стало обоснованная, основанная на доказательствах критика коррупционных деяний алиевского режима».

Кроме того, как говорится в заявлении НСДС, Ибадоглу последовательно выступал с критикой власти на своем YouTube-канале BİZ.tv.

BİZ-tv - YouTube-канал, на котором Губад Ибадоглу регулярно выступает по общественно-политическим и социально-экономическим проблемам, передал корреспондент "Кавказского узла". Канал основан 17 мая 2020 года. По состоянию на 09.10 мск 26 июля, на канал подписаны 63,8 тысячи пользователей, на нем размещены 957 видео, набравшие 16 676 074 просмотров.

Кроме того, НСДС связывает арест Ибадоглу с его инициативой создания Фонда образования азербайджанского молодежи. "В последние недели пять депутатов парламента - Тахир Керимли, Айдын Мирзазаде, Эльшан Мусаев, Джейхун Мамедов и Фазаил Агамалы - обрушились с нападками на фонд и его учредителей и требовали от властей принять меры против этой структуры", - говорится в заявлении НСДС. Совет потребовал прекращения уголовного преследования и немедленного освобождения политика.

25 июля на арест политика Ибадоглу была подана апелляционная жалоба, она должна быть рассмотрена в течение трех дней, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» брат Ибадоглу Галиб Байрамов.

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