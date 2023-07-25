25 июля 2023, 14:26
Комитет защиты прав Губада Ибадоглу создан в Азербайджане
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Организаторы кампании в защиту Губада Ибадоглу поставили своей целью добиться освобождения политика.
Как писал "Кавказский узел", 23 июля в Баку был задержан 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу. Он подозревается в изготовлении фальшивых денег и в связях с признанной в Турции террористической организацией FETÖ. Ибадоглу предъявили обвинение по статье 204.3.1 (те же действия, совершенные организованной группой) УК Азербайджана, предусматривающей от 8 до 12 лет лишения свободы. Ибадоглу отвергает версию следствия и считает, что его преследуют по политическим мотивам, сообщила его адвокат.
Основанием для задержания Ибадоглу сотрудниками управления МВД по борьбе с организованной преступностью стала жалоба некоего Анара Алиева, утверждающего, что политик продал ему доллары. В квартире, оформленной на имя Ибадоглу, найдены денежные купюры на сумму в 40 тысяч долларов. Политик заявил, что деньги не принадлежат ему, а в этой квартире он не жил, так как в последние годы занимался научно-преподавательской деятельностью в США и Великобритании, а в Азербайджан приехал только в этом месяце. В момент задержания на вопрос журналистов о причинах Ибадоглу коротко ответил: "Это заказ Ильхама Алиева".
Сегодня в Баку состоялись общественные обсуждения, посвященные вопросам защиты прав Губада Ибадоглу, передает корреспондент "Кавказского узла".
Власти Азербайджана арестовали Ибадоглу, опасаясь создания новой политической силы, лидера в стране, заявил на мероприятии заместитель председателя Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Адалят Юсубов.
Он считает, что арест Ибадоглу носит "заказной" характер с целью устранения его из политической жизни страны.
Брат Ибадоглу Галиб Байрамов сообщил, что следователь, ведущий дело Ибадоглу, пригрозил адвокату политика Зибейде Садыговой инициированием жалобы в Коллегию адвокатов с целью отстранения ее от работы.
"Якобы Зибейда Садыгова раскрыла тайну следствия, что выразилось в сообщении ею журналистам о том, что в ходе обыска на квартире, где ни сам Губад и никто из его семьи не жили, было обнаружено 40 тысяч долларов, и мой брат сказал, что они не принадлежат ему. Конечно, это предлог. Губада хотят оставить без защиты, потому мы увеличили число адвокатов, к защите присоединились еще несколько юристов", - сказал Байрамов.
Он также отметил, что в Бакинском СИЗО-1 для Ибадоглу не приняли передачу и одежду, заявив, что его имени "нет в системе".
Директор информационного агентства Turan Мехман Алиев предложил создать общественный комитет защиты Ибадоглу и рабочие группы по различным направлениям деятельности комитета.
"Должна проводиться системная работа с консолидацией усилией демократической общественности", - сказал Алиев.
Руководитель Института политического менеджмента Азер Гасымлы сказал, что подобные аресты будут продолжены, потому что режим идет "от авторитаризма к тоталитаризму".
"Арест Губада Ибадоглу связан не только его критическими выступлениями, тем, что он является председателем партии и созданием им фонда для студентов. Власти готовятся к постпутинскому периоду и устраняют активистов, политиков - всех, кто может угрожать режиму. Поэтому общество и оппозиция также должны готовиться к этому периоду", - сказал Гасымлы.
Председатель Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли заявил, что Ибадоглу "сам назвал заказчика его ареста".
"Когда Губада Ибадоглу уводили после обыска, он сказал, что он арестован по указанию - Ильхама Алиева. Это действительно так. Ибо никто не посмел бы арестовать ученого-экономиста, авторитет которого признается в мировых научных центрах, если бы на это не было указание главы государства", - уверен Гасанли.
Он назвал "абсурдом" обвинение ученого, "преподающего в передовых вузах мира, обучающего студентов зарабатывать деньги законными средствам, в изготовлении и сбыте фальшивых денег".
Правозащитник Руфат Сафаров сказал, что Ибадоглу как ведущий экономист и политик "превратился в головную боль для властей".
"У него были серьезные антикоррупционные расследования относительно крупных инфраструктурных проектов, финансируемых из госбюджета. Есть необходимость в создании расширенного общественного комитета защиты Ибадоглу с вовлечением видных представителей интеллигенции, активистов", - сказал Сафаров.
Он отметил важность сотрудничества общественного комитета с Западными институтами с учетом известности Ибадоглу в международных образовательных учреждениях и неправительственных организациях.
По итогам обсуждений был создан общественный Комитет защиты прав Ибадоглу в составе 21 человека. В него вошли представители гражданского общества, интеллигенция, медиа, политики и правозащитники под председательством главы Национального совета демократических сил Джамиля Гасанли. Также при комитете созданы три рабочие группы – по работе с международными структурами, взаимодействию с прессой и по организации правовой защиты политика.
"Задачей нашего комитета является организация комплекса мер, направленных на прекращение уголовного преследования Губада Ибадоглу и его освобождения. Для этого мы будем активно сотрудничать с международными организациями, чтобы добиться воздействия на власти Азербайджана с целью закрытия этого абсурдного уголовного дела. Комитет будет также содействовать проведению кампании общественного порицания властей за преследования Ибадоглу по надуманным обвинениям. В ближайшие дни рабочие группы подготовят конкретные меры действий", - сказал Гасанли корреспонденту "Кавказского узла".
Напомним, правозащитники и представители оппозиционных партий высказали мнение, что уголовное преследование Губада Ибадоглу связано с его критикой в адрес властей Азербайджана.
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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"