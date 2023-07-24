Азербайджанские оппозиционеры указали на политические мотивы преследования Ибадоглу

24 июля 2023, 13:28

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Уголовное преследование политика и экономиста Губада Ибадоглу связано с его критикой в адрес властей Азербайджана и созданием зарубежного фонда для сбора конфискованных денег азербайджанских чиновников, указали представители оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля в Баку был задержан лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу. Он подозревается в изготовлении фальшивых денег и в связях с признанной в Турции террористической организацией FETÖ. Ибадоглу отвергает обвинения и считает, что его преследуют по политическим мотивам, сообщила его адвокат.

Основанием для задержания Ибадоглу сотрудниками управления МВД по борьбе с организованной преступностью стала жалоба некоего Анара Алиева, утверждающего, что политик продал ему доллары. В квартире, оформленной на имя Ибадоглу, найдены денежные купюры на сумму 40 тысяч долларов. Политик заявил, что деньги не принадлежат ему, а в этой квартире он не жил, так как в последние годы занимался научно-преподавательской деятельностью в США и Великобритании, а в Азербайджан приехал только в этом месяце. В момент задержания на вопрос журналистов о причинах Ибадоглу смог коротко ответить: "Это заказ [президента Азербайджана] Ильхама Алиева".

Уголовное преследование Губада Ибадоглу носит политический характер и связано с его оппозиционной деятельностью и критикой в адрес властей Азербайджана, считает директор правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров.

"Губад Ибадоглу - видный ученый-экономист, много лет критикующий социально-экономическую политику правительства. В то же время он является лидером одной из основных оппозиционных партий. Ибадоглу не раз критиковал руководство. Считаю, что арест Ибадоглу был возможен только с согласия главы государства. Связь Ибадоглу с FETÖ и «обнаружение» 40 тысяч долларов во время обыска являются абсурдными утверждениями. Ибадоглу образованный человек, интеллектуал, он никогда не связывался бы с криминалом, тем более зная, что, будучи оппозиционером, всегда может быть под наблюдением. Мы будем внимательно следить за процессом", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

FETÖ – организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Проживающий в США Гюлен был обвинен властями Турции в организации вооруженного переворота, попытку которого предприняли турецкие военные в июле 2016 года. Сам Гюлен заявил, что отвергает эти обвинения. В августе 2017 года Генпрокуратура Азербайджана заявила, что начала уголовное преследование сторонников Гюлена в стране. Связь с Гюленом используется в качестве мотивировки для арестов активистов, заявила оппозиция.

Арест известного политика и ученого стал «актом политической репрессии», заявил председатель Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли. "Власти должны наконец прекратить репрессии противников режима. Какие бы обвинения силовики ни выдумывали против преследуемых по политическим мотивам людей, общество этому не верит. Подобный произвол только усиливает антиправительственные настроения", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» оппозиционер.

Председатель Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли назвал арест Ибадоглу «позорным шагом режима». "Губад Ибадоглу - один из самых ярких интеллектуалов и общественно-политических деятелей страны, он ученый с мировым именем. Он профессор Лондонской школы экономики, университетов Дьюка и Рутгерса в США. Он представлял страну на самых престижных международных мероприятиях по экономике. Ибадоглу был единственным представителем гражданского общества Азербайджана в Международной коалиции по прозрачности в добывающей отрасли, пока страна входила в эту коалицию и правительство не вышло из инициативы. Задержание Губад Ибадоглу сотрудниками полиции — это просто позор. Независимо от того, что выдумывают власти, произошедшее, несомненно, связано с оппозиционной политической позицией Ибадоглу и его критическими выступлениями на [YouTube-канале] BİZ-tv. Профессор Губад Ибадоглу должен быть немедленно освобожден", - сказал Гасанли корреспонденту «Кавказского узла».

BİZ-tv - YouTube-канал, на котором Губад Ибадоглу регулярно выступает по общественно-политическим и социально-экономическим проблемам, передал корреспондент "Кавказского узла". Канал основан 17 мая 2020 года. По состоянию на 13.10 мск 24 июля, на канал подписаны 63,8 тысячи пользователей, на нем размещены 957 видео, набравшие 16 639 166 просмотров.

Одним из основных мотивов уголовного преследования Ибадоглу «по всей видимости является» его инициатива создания «Фонда образования азербайджанской молодежи» в Великобритании, который на днях получил регистрацию в Лондоне, сказал корреспонденту "Кавказского узла" исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов.

"Власти Азербайджана видят угрозу для своего режима, когда предпринимаются попытки усиления влияния оппозиции на молодежь. Создание фонда, создающего возможности для доступа к образованию на Западе, безусловно, способствовало бы росту авторитета Ибадоглу в обществе. С другой стороны, власти опасаются получения высшего образования лицами с независимыми взглядами. Но власти еще больше могло беспокоить то, что Ибадогду предполагал, что фонд будет функционировать не только за счет помощи западных доноров, но и аккумулировать средства азербайджанских чиновников за рубежом путем их конфискации как незаконно добытого имущества. В понимании властей, Ибадоглу перешел все «красные линии»", - рассказал Гусейнов.

Сам Ибадоглу изложил миссию фонда на своей странице в Facebook* 11 июля. "Фонд образования азербайджанской молодежи» (ФОАМ) зарегистрирован Комиссией по благотворительности Англии и Уэльса в Лондоне. Учредителями ФОАМ являются председатель Национального совета демократических сил, профессор истории Джамиль Гасанлы, бывший посол Ариф Шахмарлы (Мамедов) и председатель АПДБ, профессор экономики Губад Ибадоглу. Основной целью ФОАМ является оказание всемерной поддержки способной и талантливой молодежи в обучении за рубежом, а также молодым ученым в представлении результатов своих исследований на международных научных конференциях. Поддержка будет оказываться в организационном, консультационном и финансовом форматах. Одной из целей является создание кадрового банка для будущего Азербайджана на базе ФОАМ. Пожертвования будут использованы для формирования финансовых источников ФОАМ. Кроме того, на финансирование ФОАМ также запланированы средства от конфискации денег, украденных у народа и экономики Азербайджана и награбленных из бюджета. В связи с этим планируются обращения в соответствующие органы, особенно в США, ЕС и Великобритании", - написал Ибадоглу, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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