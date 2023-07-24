Губад Ибадоглу отверг обвинения в сбыте фальшивых денег

24 июля 2023, 11:44

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Оппозиционный политик Губад Ибадоглу не считает себя виновным по инкриминируемому ему преступлению – сбыте фальшивых денег, заявила его адвокат Зибейда Садыгова. По ее словам, Ибадоглу считает, что его преследуют по политическим мотивам.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 июля в Баку был задержан глава Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губад Ибадоглу. Позже МВД сообщило, что Ибадоглу заподозрен в связях с признанной в Турции террористической организацией FETО. Дочь политика заявила о необоснованности обвинения. В ночь на 24 июля он был привлечен в качестве подозреваемого. Ему вменяется статья 204.1 УК Азербайджана ("Изготовление поддельных денег с целью сбыта". Предусматривает до семи лет лишения свободы).

Исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США, обвинен властями Турции в организации вооруженного переворота. Попытку вооруженного переворота предприняли турецкие военные в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил, что отвергает эти обвинения. 15 августа 2017 года Генпрокуратура Азербайджана заявила, что начала уголовное преследование сторонников Гюлена в стране. Связь с Гюленом используется в качестве мотивировки для арестов активистов, заявила оппозиция. По обвинению в связях с Гюленом были арестованы, в частности, в августе Фуад Ахмедли и Фаиг Амиров.

Основанием для задержания Ибадоглу послужило жалоба на него некоего Анара Алиева, утверждающего, что политик продал ему доллары, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова, представляющая интересы политика.

Ибадоглу отвергает это утверждение, отметила адвокат. «Он сказал, что вообще не знает такого человека как Анар Алиев», - добавила Садыгова.

Тем не менее, на основе обращения Алиева 23 июля вечером в офисе и на квартире Ибадоглу были произведены обыски.

В офисе, по словам адвоката, ничего не было изъято.

«На квартире были найдены денежные купюры на сумму 40 тысяч долларов. Экспертиза определит фальшивые они или настоящие. Ибадоглу заявил, что деньги не имеют к нему отношения и квартира, в которой был произведен обыск, всего лишь оформлена на его имя и он там не жил. Дело в том, что Губад Ибадоглу длительное время не проживает в Азербайджане. В последние годы он занимался научно-преподавательской деятельностью в США и Великобритании и в Азербайджан он приехал только в этом месяце. Мы выразили протест и написали свои замечания в протоколе о результатах обысках», - сказала адвокат.

Она отметила, что в настоящее время Ибадоглу содержится в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД. «Сегодня будут продолжены следственные действия. В течение 48 часов, если будет предъявлено обвинение, должна быть избрана мера пресечения. Отсчет времени ведется с 00.10 24 июля (23.10 23 июля по мск), когда он был привлечен в качестве подозреваемого, до того Ибадоглу (он был задержан около 14.00 23 июля) находился в статусе свидетеля», - сказала адвокат.

Она подчеркнула, что Ибадоглу отвергает инкриминируемые действия и считает, что его преследуют по политическим мотивам в связи с оппозиционной деятельностью.

Брат Ибадоглу Галиб Байрамов сообщил, что утром 23 июля не смог открыть один из замков в двери квартире политика и войти туда.

«В дверях два замка. Верхний открылся, а нижний нет. Я позвонил и сообщил Губаду. Он сказал, что днем сам приедет. Я подумал, что может быть у меня ключ-дубликат, поэтому его заклинивает и дверь не открывается. Очевидно, что дверь не открывалась, потому что в замки было внешнее воздействие. Считаю, что если в этой квартире что-то нашли, то это туда заранее подложили, чтобы обосновать уголовное дело. Губад не имеет никакого отношения к FETО (организация Фетхуллаха Гюлена). Губад любящий свою родину человек, старающийся во благо страны достойный гражданин, все обвинения в его адрес надуманны», - сказал брат политика корреспонденту «Кавказского узла».

В пресс-службе МВД воздержались от комментариев, сославшись на продолжение следственных действия.

Губад Ибадоглу помимо своей политической деятельности известен еще как ученый-экономист, отмечает агентство Turan. "В последние годы он выступал с резкой критикой властей, и в частности за нарушение прав человека и коррупцию. Недавно Ибадоглу учредил в Великобритании вместе с главой Национального совета демократических сил, профессором Джамилем Гасанли и находящимся в политэмиграции в Европе бывшим дипломатом Арифом Мамедовым "Фонд образования азербайджанской молодежи". После этого все трое стали подвергаться нападкам на провластных Интернет-ресурсах", – сказано в сообщении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, около полуночи 24 июля (23.00 мск 23 июля) Ибадоглу вывели из офиса после обыска. При этом его лицо сотрудники правоохранительных органов прикрыли черным платком. На вопрос журналистов о причинах ареста, Ибадоглу смог коротко ответить: "Это заказ [президента Азербайджана] Ильхама Алиева". После этого Ибадоглу увезли. Вслед за ним поехали и адвокаты, передал корреспондент "Кавказского узла".

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