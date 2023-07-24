Силовики вменили азербайджанскому оппозиционеру фальшивомонетничество

24 июля 2023, 09:01

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Силовики вменили азербайджанскому оппозиционеру Губаду Ибадоглу изготовление поддельных денег с целью сбыта. Он отверг обвинения. После задержания Ибадоглу не передают лекарства и одежду, рассказала его дочь Жаля Байрамова.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 июля в Баку был задержан глава Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губад Ибадоглу. Позже МВД сообщило, что Ибадоглу заподозрен в связях с признанной в Турции террористической организацией FETО. Дочь политика заявила о необоснованности обвинения.

Исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США, обвинен властями Турции в организации вооруженного переворота. Попытку вооруженного переворота предприняли турецкие военные в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил, что отвергает эти обвинения. 15 августа 2017 года Генпрокуратура Азербайджана заявила, что начала уголовное преследование сторонников Гюлена в стране. Связь с Гюленом используется в качестве мотивировки для арестов активистов, заявила оппозиция. По обвинению в связях с Гюленом были арестованы, в частности, в августе Фуад Ахмедли и Фаиг Амиров.

Силовики задержали минувшей ночью оппозиционера Губада Ибадоглу. Ему вменяется статья 204.1 УК Азербайджана ("Изготовление поддельных денег с целью сбыта". Предусматривает до семи лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"). Ибадоглу содержится в подвале Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП), рассказала дочь Ибадоглу Жаля Байрамова.

"Ему не позволяют передачу лекарств и сменной одежды. В момент задержания при нем не было необходимых ему лекарств. Отец болен сахарным диабетом, у него гипертоническая болезнь, он должен периодически принимать лекарства. В последнее время, он принимал лекарства для лечения болезней внутренних органов. Без этих лекарств отец может умереть", – сказала Байрамова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, дело в отношении Ибадоглу было заведено после того, как некий человек пожаловался, что будто бы оппозиционер продал фальшивые доллары. "Это полная ложь. Отец отвергает это сфабрикованное дело. В ходе обыска у него в офисе будто бы были изъяли 40 тысяч долларов. Какими бы они ни объявили их [фальшивыми или настоящими] – это то, что подложили сами [силовики по время обыска]", – подчеркнула Байрамова.

Адвокат Ибадоглу Зибейда Садыгова оказалась недоступна для комментариев. Пресс-служба МВД Азербайджана также оказалась недоступна для комментариев.

Губад Ибадоглу помимо своей политической деятельности известен еще как ученый-экономист, передало сегодня агентство Turan. "В последние годы он выступал с резкой критикой властей, и в частности за нарушение прав человека и коррупцию. Недавно Ибадоглу учредил в Великобритании вместе с главой Национального совета демократических сил, профессором Джамилем Гасанли и находящимся в политэмиграции в Европе, бывшим дипломатом Арифом Мамедовым "Фонд образования азербайджанской молодежи". После этого, все трое стали подвергаться нападкам на провластных Интернет-ресурсах", – сказано в сообщении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, около полуночи 24 июля (23.00 мск 23 июля) Ибадоглу вывели из офиса после обыска. При этом его лицо сотрудники правоохранительных органов прикрыли черным платком. На вопрос журналистов о причинах ареста, Ибадоглу смог коротко ответить: "Это заказ [президента Азербайджана] Ильхама Алиева". После этого Ибадоглу увезли. Вслед за ним поехали и адвокаты, передал корреспондент "Кавказского узла".

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