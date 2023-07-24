Губад Ибадоглу заподозрен в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена

24 июля 2023, 00:27

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Задержанный в Азербайджане оппозиционный политик Губад Ибадоглу заподозрен в связях с признанной в Турции террористической организацией FETО, которую, как утверждается, возглавляет проповедник Фетхуллах Гюлен. Дочь политика заявила о необоснованности обвинения.

Как писал "Кавказский узел", днем 23 июля в Баку был задержан глава Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губад Ибадоглу, сообщили дочь и соратники политика. В МВД заявили, что Ибадоглу приглашен в полицию вместе со своим адвокатом в связи с поступившими обращением, ведется расследование.

Исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США, обвинен властями Турции в организации вооруженного переворота. Попытку вооруженного переворота предприняли турецкие военные в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил, что отвергает эти обвинения. 15 августа 2017 года Генпрокуратура Азербайджана заявила, что начала уголовное преследование сторонников Гюлена в стране. Связь с Гюленом используется в качестве мотивировки для арестов активистов, заявила оппозиция. По обвинению в связях с Гюленом были арестованы, в частности, в августе Фуад Ахмедли и Фаиг Амиров.

Операция против лиц, связанных с FETО, была проведена "на основе информации, поступившей из министерства внутренних дел Турции", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД Азербайджана. "Один из пяти задержанных дал показания о своих связях с Ибадоглу. На основе этих показаний в офисе Ибадоглу был произведен обыск, выявлены представляющие значимость для дела документы и Ибадоглу был задержан. В настоящее время мероприятия продолжаются", - сообщил представитель пресс-службы ведомства.

Находящаяся за рубежом дочь политика Жаля Байрамова усомнилась в правдивости сведений об изъятии в офисе отца 40 тысяч долларов США, предположив, что деньги были подброшены в ходе обыска. "По всей видимости, сами сотрудники правоохранительных органов и подложили эти деньги", - сказала Байрамова корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что информация о связях ее отца с FETО, которую, как утверждается, возглавляет проживающий в США проповедник Фетхуллах Гюлен, "надуманна". "Сразу после задержания отца провластные медиа-ресурсы запустили эту ложную информация. Явно, что "утечка" была вброшена от кураторов провластных медиа. Против моего отца фабрикуют уголовное дело", - сказала Байрамова.

Она также указала на проблемы со здоровьем у 52-летнего Ибадоглу. "Отец болен, он нуждается в лекарствах. Однако после задержания ему не передают лекарств. Мы очень беспокоимся за него", - сообщила Байрамова.

Адвокат Зибейда Садыгова находится вместе с Ибадоглу в главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД и недоступна для комментариев.

Ибадоглу помимо своей политической деятельности известен еще как ученый-экономист, сообщило сегодня агентство Turan. "В последние годы он выступал с резкой критикой властей, и в частности за нарушение прав человека и коррупцию. Недавно Ибадоглу учредил в Великобритании вместе с главой Национального совета демократических сил, профессором Джамилем Гасанли и находящимся в политэмиграции в Европе, бывшим дипломатом Арифом Мамедовым "Фонд образования азербайджанской молодежи". После этого, все трое стали подвергаться нападкам на провластных Интернет-ресурсах", - говорится в сообщении агентства.

Около полуночи 24 июля (23.00 по мск 23 июля) Ибадоглу вывели из офиса после обыска. При этом его лицо сотрудники правоохранительных органов прикрыли черным покрывалом. На вопрос репортеров о причинах ареста Ибадоглу смог коротко ответить: «Это заказ Ильхама Алиева». После этого Ибадоглу увезли. Вслед за ним поехали и адвокаты, передал корреспондент "Кавказского узла".

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