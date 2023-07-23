В Азербайджане задержан оппозиционнер Губад Ибадоглу

23 июля 2023, 19:36

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Баку задержан глава Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губад Ибадоглу, сообщили дочь и соратники политика. В МВД заявили, что Ибадоглу приглашен в полицию вместе со своим адвокатом в связи с поступившими обращением, ведется расследование.

Как сообщал "Кавказский узел", Губад Ибадоглу, будучи зампредом партии "Мусават", был кандидатом на пост лидера этой организации на состоявшемся в сентября 2014 года съезде партии. Однако новым лидером "Мусават" был избран Ариф Гаджилы. Губадоглу признал результаты выборов, но был не согласен с методикой избрания делегатов съезда, предопределившей результат выборов. Несогласные с решениями съезда члены "Мусават" 4 декабря 2014 года объявили о создании "Движения за демократию и благоденствие", 21 февраля 2015 года состоялась его учредительная конференция. 25 мая 2015 года Минюст Азербайджана вернул оппозиционному "Движению за демократию и благоденствие" (ДДБ) документы, которые были представлены на государственную регистрацию. 21 октября 2021 года движение было преобразовано в АПДБ. 11 ноября 2021 года партия представила документы на регистрацию, но спустя четыре месяца получила отказ. 16 марта партия вновь обратилась в Минюст с просьбой о регистрации партии. Через три с половиной месяца ей вновь было отказано.

Ибадоглу был задержан 23 июля около 14.00, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его дочь Жаля Байрамова. «Отца задержали на дороге Новханы-Сумгайыт, когда он ехал в Сумгайыт на встречу молодежью», - сказала Байрамова.

Зампред АПДБ Эллада Мамедли подтвердила, что Ибадоглоу направлялся в Сумгайыт для встречи с молодыми членами городской организации этой партии.

«Сразу после получения информации о задержании Губада Ибадоглу мы информировали адвоката Зибейду Садыгову. Она направилась в главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД, поскольку поступили сведения, что Губада Ибадоглу отвезли туда. В это управление поехали также братья Ибадоглу, но им сказали, что его там нет. Нам не сообщают о причинах задержания. Но мы не сомневаемся, что это связано с политической деятельностью Губада Ибадоглу», - сказала Мамедли корреспонденту «Кавказского узла».

В свою очередь сотрудник пресс-службы МВД Анар Гафаров сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что Ибадоглу вместе со своим адвокатом Зибейдой Садыговой приглашен в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД «в связи с поступившем обращением». «Ведется расследование, будет предоставлена дополнительная информация», - добавил сотрудник МВД.

Ибадоглу помимо своей политической деятельности известен еще как ученый-экономист, отмечает агентство Turan.

«В последние годы он выступал с резкой критикой властей, и в частности за нарушение прав человека и коррупцию. Недавно Ибадоглу учредил в Великобритании вместе с главой Национального совета демократических сил, профессором Джамилем Гасанли и находящимся в политэмиграции в Европе, бывшим дипломатом Арифом Мамедовым «Фонд образования азербайджанской молодежи». После этого, все трое стали подвергаться нападкам на провластных Интернет-ресурсах», - говорится в сообщении агентства Turan.

В ответ на запрос адвоката командование потребовало предоставить медицинские документы и свидетельства очевидцев получения ранения. С последним возникла проблема – военнослужащий не знает их данные. следует из решения, опубликованного на сайте Махачкалинского гарнизонного суда

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.