Супруга Ибадоглу сообщила подробности жесткого задержания силовиками

24 июля 2023, 18:16

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Силовики в Баку применили насилие при задержании оппозиционера Губада Ибадоглу, рассказала его супруга, получившая ушибы. Следователи ужесточили обвинение задержанному политику, он отправлен под арест, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля в Баку был задержан 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу. Он подозревается в изготовлении фальшивых денег и в связях с признанной в Турции террористической организацией FETÖ. Ибадоглу отвергает версию следствия и считает, что его преследуют по политическим мотивам, сообщила его адвокат.

Основанием для задержания Ибадоглу сотрудниками управления МВД по борьбе с организованной преступностью стала жалоба некоего Анара Алиева, утверждающего, что политик продал ему доллары. В квартире, оформленной на имя Ибадоглу, найдены денежные купюры на сумму 40 тысяч долларов. Политик заявил, что деньги не принадлежат ему, а в этой квартире он не жил, так как в последние годы занимался научно-преподавательской деятельностью в США и Великобритании, а в Азербайджан приехал только в этом месяце. В момент задержания на вопрос журналистов о причинах Ибадоглу коротко ответил: "Это заказ Ильхама Алиева".

Супруга Губада Ибадоглу Ирада Байрамова сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что получила травмы во время жесткого задержания их с мужем. "Нас преследовали 5-6 машин. Они перегородили нам путь. Лица в штатском с применением силы высадили нас из нашей машины и рассадили по разным автомобилям. Когда меня сажали в автомобиль, грубо толкали и ударили кулаком по шее. У меня есть синяки и кровоподтеки на шее, плече, ноге. На Губада также оказали физическое давление. Нас привезли в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и держали в разных комнатах. Меня отпустили в семь вечера – то есть через 5-6 часов", - рассказала она.

По мнению женщины, Ибадоглу преследуют по политическим мотивам и задержали по указанию руководства страны. Она также выразила беспокойство за состояние здоровья мужа. "Ему почти сутки не передавали лекарств, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем – сахарный диабет, гипертоническую болезнь, заболевания внутренних органов", - сказала Ирада Байрамова.

Сегодня днем силовики наконец позволили передать лекарства Губаду Ибадоглу, сообщила его адвокат Зибейда Садыгова.

Она отметила, что сегодня следователи предъявили обвинение Ибадоглу по более тяжкой статье. "Первоначально Ибадоглу привлекли в качестве подозреваемого по ст. 204.1 (изготовление в целях сбыта, а также приобретение или сбыт поддельных денег, или иностранной валюты), но обвинение уже предъявили ему по ст. 204.3.1 (те же действия, совершенные организованной группой) УК Азербайджана. То есть ему вменили те же действия с отягчающими обстоятельствами. Если по статье 204.1 Ибадоглу грозило наказание от 5 до 7 лет лишения свободы, то по статье 204.3.1 – от 8 до 12 лет лишения свободы", - сказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

После предъявления обвинения Ибадоглу доставили в Наримановский райсуд Баку, который избрал обвиняемому меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца и 26 дней. "Губад Ибадоглу отверг обвинение и назвал его сфабрикованным и политически мотивированным", - сказала адвокат.

По ее словам, защита подаст апелляцию на решение суда. «У нас есть на это три дня, мы подадим апелляцию как можно раньше», - сообщила Зибейда Садыгова.

Сотрудник Наримановского райсуда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об аресте Ибадоглу и подчеркнул, что арестованный имеет право обжаловать решение.

Сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что представление следственного органа о мере пресечения Ибадоглу удовлетворено судом и расследование продолжается.

Напомним, правозащитники и представители оппозиционных партий высказали мнение, что уголовное преследование Губада Ибадоглу связано с его критикой в адрес властей Азербайджана.

Одним из основных мотивов уголовного преследования Ибадоглу, возможно, стала его инициатива создания в Великобритании «Фонда образования азербайджанской молодежи», добавил исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов. "Ибадогду предполагал, что фонд будет функционировать не только за счет помощи западных доноров, но и аккумулировать средства азербайджанских чиновников за рубежом путем их конфискации как незаконно добытого имущества. В понимании властей, Ибадоглу перешел все «красные линии»", - сказал он.

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