Азербайджанская оппозиция поддержала призыв Венецианской комиссии пересмотреть закон о партиях

14 марта 2023, 16:14

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Новый закон о политических Азербайджана содержит ряд положений, которые могут сдерживающее воздействие на развитие плюрализма в стране, говорится в совместном заключении Венецианской комиссии Совета Европы и БДИПЧ ОБСЕ. Авторы заключения призвали власти пересмотреть закон. Власти Азербайджана, исходя их своих обязательств перед Советом Европы, должны отменить ужесточенные требования к регистрации и перерегистрации партий и госконтролю за их деятельностью, однако Баку не раз игнорировал требования европейских структур, отметили опрошенные "Кавказским узлом" оппозиционеры.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября 2022 года оппозиционные политики раскритиковали проект нового закона о политических партиях в Азербайджане, считая, что он носит реакционный характер. 21 ноября 2022 года на сайте Милли Меджлиса (парламента) был опубликован обновленный вариант проекта закона, в котором был изменен ряд положений. Однако оппозиция раскритиковала и обновленный вариант законопроекта. Парламент Азербайджана 16 декабря принял в заключительном - третьем чтении - новый закон о политических партиях. Оппозиция расценила этот документ как антидемократический акт. 11 января президент Азербайджана Ильхам Алиев, не дожидаясь заключения Венецианской комиссии, подписал этот закон.

Согласно обновленной версии закона, которую принял парламент и подписал президент, учредителями партий могут выступить "не менее 50 граждан", тогда как в первоначальной редакции допускалось учреждение партии "не менее 200 гражданами". Также отсутствует требование, согласно которому учредителями партии могут быть лица, не менее 20 лет постоянно проживающие на территории Азербайджана. В два раза - с 10 тысяч до 5 тысяч - сокращено и требование по числу членов партии для ее государственной регистрации. При этом весь список членов необходимо представить в специальный государственный реестр.

Европейские структуры призвали власти Азербайджана смягчить требования закона о партиях

Европейская комиссия за демократию через право – структура Совета Европы, известная как Венецианская комиссия и Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) выпустили совместное заключение в отношении нового закона о политических партиях Азербайджана. Заключение было подготовлено на основе обращения Парламентской ассамблеи Совета Европы.

По сравнению с предыдущим законом от 1992 года в новый закон "введены ряд проблемных положений, которые могут оказать дальнейшее сдерживающее воздействие на плюрализм в стране".Наиболее серьезными среди них являются увеличение минимального количества членов партии с 1000 до 5000 человек; необходимость перерегистрации уже зарегистрированных политических партий; длительные сроки и громоздкая процедура, предусмотренные для создания и регистрация политических партий; запрет на деятельность политической партии без государственной регистрации, указано в заключении.

Также комиссия подчеркнула, что в новом законе отмечаются чрезмерные регулирование внутрипартийных структур и контроль Министерства юстиции над партийной деятельностью и списками членов политических партий и имеется возможность приостановить деятельность политической партии или даже распустить партию даже за действия, не связанные с серьезными нарушениями правовых актов.

"Новые правила вызывают серьезную озабоченность в отношении реализации права на свободу ассоциации, которая гарантируется как международными договорами о правах человека, так и национальной Конституцией", - подчеркивают авторы экспертного заключения. опубликованного на сайте Венецианской комиссии 13 марта.

Венецианская комиссия и БДИПЧ ОБСЕ напомнили, что "право на свободу ассоциаций и свободу слова имеют основополагающее значение для надлежащего функционирования демократического общества". "Политические партии как коллективные инструменты политического самовыражения должны иметь возможность полностью пользоваться такими правами. Это подразумевает, среди прочего, что существенные регистрационные требования должны быть разумными", - далее указывается в документе.

В документе также подчеркивается избыточность госконтроля за партиями, предусмотренного новым законом. "Обширный государственный контроль за внутренним функционированием политической партии, в том числе требование о предоставлении партией государству списков всех своих членов, представляются чрезмерно навязчивой мерой, несовместимой с принципами необходимости и пропорциональности. Приостановление и роспуск политических партий могут применяться только в случае наиболее серьезных нарушений нормативных правовых актов и в крайних случаях", - далее говорится в экспертном заключении.

Венецианская комиссия и БДИПЧ ОБСЕ призвали власти Азербайджана содействовать созданию и регистрации политических партий, в том числе путем возврата к первоначальному количеству участников, необходимому для государственной регистрации политической партии – 1000 членов.

Увеличение числа членов партий с 1000 до 5000, предлагалось еще в 2011 году, сказал ранее "Кавказскому узлу" глава партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли. "Подобное предложение тогда было негативно оценено Венецианской комиссией Совета Европы. Поэтому повторное внесение в законопроект требования о 5000 членов и добавление положения о лишении регистрации партий с числом членов менее 4500 является ограничением права граждан на участие в политической жизни страны, что противоречит международным стандартам, демократическим принципам, политическому плюрализму", - заявил он.

Авторы экспертизы предложили снять с политических партий обязанности предоставлять государственным органам доступ к спискам ее членов для проверки и пересмотреть формулу распределения государственного финансирования - критерием должно быть количество голосов, полученных политической партией на выборах, а не число место, полученных в парламенте.

Кроме того, рекомендуется установить требование обязательного обнародования имен только лиц, совершающих пожертвования в партию, сверх определенного лимита денежной суммы. Предлагается пересмотр механизма контроля за политическими партиями и наделение этми функциями независимого органа, а не Минюста. Венецианская комиссии и БДИПЧ ОБСЕ предложили экспертное содействие властям Азербайджана в совершенствовании закона, говорится в заключении.

Оппозиция назвала новый закон антидемократическим

Глава партии "Мусават" Ариф Гаджилы заявил, что считает позитивным мнение Венецианской комиссии Совета Европы о законе "О политических партиях". "Конечно, было бы хорошо, если бы экспертное заключение международных структур поступило бы до принятия закона. Но, в любом случае, реакция авторитетных и специализированных организаций на закон подтверждает обоснованность опасений азербайджанской оппозиции об антидемократическом характере и целях нового закона о партиях. Азербайджан должен учитывать рекомендации, данные этими институтами, исходя из своих обязательств перед Советом Европы и ОБСЕ. К сожалению, власти Азербайджана мало учитывали, а часто вовсе игнорировали предлагаемые им рекомендации. Остается надеяться, что в этот раз Совет Европы, ОБСЕ и другие международные организации какими-то рычагами добьются принятия рекомендаций Венецианской комиссии и ОБСЕ. Ибо в противном случае, можно будет говорить об окончательном уничтожении многопартийности в Азербайджане, поскольку новый закон дает правительству много инструментов для отказа в регистрации или лишения регистрации партий, а без таковых они объявляются вне закона и запрещаются", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Заключение точно определяет недостатки закона, добавил лидер партии "Республиканская альтернатива" Ильгар Мамедов.

"По сути заключение Венецианской комиссии и БДИПЧ ОБСЕ совпадает с нашей оценкой закона. Теперь, властям Азербайджана придется начать обсуждения с Советом Европы и другими международными структурами по совершенствованию закона. Но вопрос в том, принесут ли эти обсуждения результаты до нынешнего лета. Почему это важно? Дело в том, что летом истекают 180 дней для перерегистрации партий. Согласно заключению Венецианской комиссии уже зарегистрированные партии не должны заново регистрироваться", - сказал Мамедов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, дальнейшей международной критики и осложнений правительство Азербайджана может избежать, если парламент страны уже на весенней сессии внесет необходимые поправки в закон.

Новый закон о политических партиях "лишает оппозицию правового поля для деятельности", подчеркнул зампред партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Сеймур Хази.

"Требование закона о перерегистрации партий неприемлемо для нас. Закон обязывает представить список всех членов партии для включения в реестр. Мы не можем подвергать членов нашей партии риску. Ибо не все члены партии – активисты и их деятельность незаметна, но они поддерживают партию. Теперь же, после представления в реестр списков, они станут известны власти и могут столкнуться с давлением, кто-то может потерять мелкий бизнес, кто-то работу в бюджетных организациях. С другой стороны, отсутствие регистрации может дать основание властям для запрета партии и тогда, мы не сможем участвовать в политической жизни как партия. Негативная оценка Венецианской комиссии и БДИПЧ должно быть сигналом власти о том, что применение норм закона будет рассматриваться Западом как отказ от плюралистической демократии", - сказал Хази корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Азербайджана пока не отреагировали на заключение Венецианской комиссии и БДИПЧ ОБСЕ. Представители отдела администрации президента по связям с политическими партиями оказались недоступны для комментариев.

Принятие столь реакционного закона направлено на подавление политической воли граждан Азербайджана, сказал юрист Ялчин Иманов корреспонденту "Кавказского узла". "Документ чрезмерно регламентирует деятельность партий, усложняет процедуру регистрации, ужесточает условия для этого, выдвигая требования участия в партиях 5 тысяч членов. При этом партии, не получившие госрегистрацию, становятся вне закона. Абсурдно и требование о включении в реестр всех членов партий. В целом закон "О политических партиях" не соответствует основным принципам Совета Европы, членом которого является Азербайджан, в том числе требованиям статьи 11 Европейской конвенции о правах человека о свободе объединений. Нежелание властей Азербайджана получить экспертное заключение Венецианской комиссии Совета Европы является показателем отсутствия намерения управлять страной демократическими нормами", - подчеркнул он.

Новый закон запрещает незарегистрированным партиям заниматься политической деятельностью, сказал ранее глава партии Демократии и благоденствия Губад Ибадоглу корреспонденту "Кавказского узла" . "Наша партия была создана год назад, и за этот период по надуманным предлогам нам четыре раза отказывали в государственной регистрации. Суд также не удовлетворил наш иск к Минюсту. Теперь они объявят нас вне закона. С другой стороны, усложняется сама юридическая процедура регистрации. Так, регистрационные документы партии должны быть подписаны всеми 50 учредителями. Собрать 50 человек одновременно в нотариальном органе, проверить личность и дееспособность каждого практически невозможно. То есть, закон составлен таким образом, чтобы не регистрировать неугодные власти партии, а потом под предлогом отсутствия регистрации запрещать их", - отметил Ибадоглу.

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