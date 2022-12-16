Закон о политических партиях в Азербайджане принят на фоне протеста оппозиции

16 декабря 2022, 15:00

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Парламент Азербайджана принял в заключительном чтении закон о политических партиях. Оппозиция расценила этот документ как антидемократический акт, направленный на подавление политического плюрализма в стране.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября оппозиционные политики раскритиковали проект нового закона о политических партиях в Азербайджане, считая, что он носит реакционный характер. 21 ноября на сайте Милли Меджлиса был опубликован обновленный вариант проекта нового закона "О политических партиях". В новой редакции был изменен ряд положений, которые вызвали критику оппозиции. В частности, теперь учредителями партий могут выступить "не менее 50 граждан", тогда как в первоначальной редакции допускалось учреждение партии "не менее 200 гражданами". Также отсутствует требование, согласно которому учредителями партии могут быть лица, не менее 20 лет постоянно проживающие на территории Азербайджана. В два раза - с 10 тысяч до 5 тысяч - сокращено и требование по числу членов партии для ее государственной регистрации. При этом весь список членов необходимо представить в специальный государственный реестр. Однако оппозиция раскритиковала и обновленный вариант законопроекта.

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана сегодня принял в заключительном - третьем - чтении новый закон о политических партиях. Закон принят 102 голосами "за" при одном "против". Документ вступает в силу после подписания его президентом.

В ходе обсуждений в первом и втором чтениях были учтены замечания и предложения депутатов, а также представителей различных партий, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате парламента. Сотрудник аппарата не уточнил, какие конкретно были внесения изменения в заключительный вариант документа.

Представители оппозиционных партий заявили, что принципиальных изменений в законопроекте в ходе парламентских слушаний не появилось. "Новый закон, который поспешно - в течение двух недель - был принят парламентом в трех чтениях, позволит властям еще больше ограничить деятельность политических сил, жестко контролировать их, усилить давление на активистов оппозиционных организаций и членов их семей, произвольно отменять регистрацию действующих структур и предотвращать создание новых", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" лидер партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли.

Он отметил, что в законе предусмотрено увеличение числа членов партий с 1000 до 5000. "Однако подобное предложение выдвигалось еще в 2011 году и тогда было негативно оценено Венецианской Комиссией Совета Европы. Поэтому, повторное внесение в законопроект требования о 5000 членов и добавление положения о лишении регистрации партий с числом членов менее 4500, является ограничением права граждан на участие в политической жизни страны, что противоречит международным стандартам, демократическим принципам, политическому плюрализму", - пояснил Керимли.

Лидер ПНФА также критикует норму о реестре партий с включением в него данных о всех членах организаций. "Принимая во внимание практику постоянного давления и полицейского надзора над членами оппозиции, власти таким образом, располагая личными данными активистов, получают широкие возможности для их преследования посредством правоохранительных органов", - подчеркнул он.

Кроме того, статьи 3.3 и 4.7 законопроекта запрещают незарегистрированным партиям заниматься политической деятельностью. "Это положение дает возможность предотвращать создание и формирования новых политических партий, которые могут конкурировать с действующей властью, что противоречит положениям Европейской конвенции прав человека и Конституции Азербайджана. А статья 12.3.3 делает участие политических партий в выборах обязательным, что лишает их права на бойкот и нарушает право свободы выбора", - сказал Керимли.

По его мнению, "представленный законопроект имеет реакционное содержание и послужит ограничению деятельности политических партий, особенно реальной оппозиции, а также приведет к фактической ликвидации политического плюрализма".

ПНФА требует, чтобы процесс утверждения закона президентом был приостановлен, а сам документ отправлен на экспертизу в Венецианскую Комиссию Совета Европы. "С учетом ее рекомендаций надо будет переработать документ", - считает Керимли.

Новый закон подверг критике и глава Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губад Ибадоглу.

"Новый закон запрещает незарегистрированным партиям заниматься политической деятельностью. Наша партия была создана год назад и за этот период по надуманным предлогам нам четыре раза отказывали в государственной регистрации. Суд также не удовлетворил наш иск к Минюсту. Теперь они объявят нас вне закона. С другой стороны, усложняется сама юридическая процедура регистрации. Так, регистрационные документы партии должны быть подписаны всеми 50 учредителями. Собрать 50 человек одновременно в нотариальном органе, проверить личность и дееспособность каждого практически невозможно. То есть, закон составлен таким образом, чтобы не регистрировать неугодные власти партии, а потом под предлогом отсутствия регистрации запрещать их", - заявил Ибадоглу корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению лидера партии "Республиканская альтернатива" (ReAl) Ильгара Мамедова, новый закон ухудшает условия для деятельности партий.

"Если власти решили принимать новый закон, то он не должен был усложнять правовое положение партий. Сама концепция нового закона непригодна для демократического общества. Неправильно привязывать деятельность партий строго к каким-то количественным показателям. Совершенно неважно, сколько человек партию учреждают, сколько в ней членов. Если партия на выборах получает приличное количество голосов, с ее правовым статусом ничего негативного происходить не должно", - сказал Мамедов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что вопреки заверениям властей о том, что законопроект будет вынесен на широкие общественного обсуждения, этого не произошло. Лишь однажды состоялся круглый стол с участием партий, на которым ReAl представил свои предложения по документу, которые не были учтены, заметил Мамедов.

"Власти Азербайджана на философском и концептуальном уровне не понимают, что такое партия в политической системе. Они думают, что партийная система - это министерство политических партий, и каждая партия в нем будет департаментом того или иного направления - вот философия, лежащая в основе данного закона. Мы используем все правовые и политические возможности для того, чтобы препятствовать властям в их усилиях по вступлению закона в силу. Мы прекрасно понимаем, что единственное, что можем сейчас сделать, - это задействовать механизм международных обязательств Азербайджана. Нашей компетенции хватает на это в данный момент", - сказал Мамедов.

По его словам, ReAl обращалась в Мониторинговый комитет ПАСЕ, чтобы он обеспечил запуск экспертизы по закону о партиях Венецианской комиссии совета Европы. Мамедов отметил, что 14 декабря Мониторинговый комитет принял решение о выдаче Венецианской комиссией "Срочного заключения".

По словам Мамедова, единственным депутатом, голосовавшим в парламенте против закона о партиях, стал представитель ReAl Эркин Гадирли.

По мнению главы партии "Мусават" Арифа Гаджилы, власти стремятся установить в стране однопартийную систему.

"Власти всячески стремятся устранить реальную оппозицию, и новый закон создает для этого правовую основу. Правительство фактически пытается установить в стране однопартийную систему, где не будет места реальной оппозиции. Ибо исполнительная власть получает рычаги контроля за партиями посредством реестра ее членов. Располагая списками членов партии, правоохранители смогут оказывать давление на них с целью принуждения выхода из организации. Таким образом число членов может быть снижено и ниже нормы, установленной законом. Лишая партию регистрации, власти по новому закону следующим шагом объявят их вне закона. Все это в конечном итоге служит укреплению авторитарного режима", - заявил Гаджилы корреспонденту "Кавказского узла".

Антидемократичным назвал закон и юрист, бывший член Коллегии адвокатов Ялчин Иманов.

"Принятие столь реакционного закона направлено на подавление политической воли граждан Азербайджана. Документ чрезмерно регламентирует деятельность партий, усложняет процедуру регистрации, ужесточает условия для этого, выдвигая требования участия в партиях 5 тысяч членов. При этом партии, не получившие госрегистрацию, становятся вне закона. Абсурдно и требование о включении в реестр всех членов партий. В целом закон "О политических партиях" не соответствует основным принципам Совета Европы, членом которого является Азербайджан, в том числе требованиям статьи 11 Европейской конвенции о правах человека о свободе объединений. Нежелание властей Азербайджана получить экспертное заключение Венецианской комиссии Совета Европы является показателем отсутствия намерения управлять страной демократическими нормами", - сказал Иманов корреспонденту "Кавказского узла".

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