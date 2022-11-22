Азербайджанская оппозиция раскритиковала обновленный вариант законопроекта о политических партиях

22 ноября 2022, 04:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обновленный вариант проекта нового закона "О политических партиях" обнародован в Азербайджане. Несмотря на то, что власти смягчили целый ряд требований законопроекта, оппозиция критически оценила документ, посчитав, что он направлен на ограничение политической деятельности в стране.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября оппозиционные политики раскритиковали проект нового закона о политических партиях в Азербайджане носит реакционный характер и направлен на ограничение политической деятельности в стране.

Согласно документу, партия может быть учреждена не менее чем 200 гражданами, которые в течение последних 20 лет постоянно проживают на территории Азербайджана. При этом все они на учредительном собрании должны присутствовать лично. Для государственной регистрации партии в ней должно быть не менее 10 тысяч членов. Список членов партии должен быть представлен для внесения в государственный реестр. Изменения в реестре необходимо фиксировать ежегодно дважды - до 15 января и 15 июля. Партии могут быть лишены регистрации, если дважды подряд не будут участвовать в парламентских, президентских и муниципальных выборах, говорится в законопроекте.

21 ноября на сайте Милли Меджлиса был опубликован обновленный вариант проекта нового закона «О политических партиях». В новой редакции был изменен ряд положений, которые вызвали критику оппозиции.

В частности, теперь учредителями партий могут выступить «не менее 50 граждан», тогда как в первоначальной редакции допускалось учреждение партии «не менее 200 гражданами». Также отсутствует требование, согласно которому учредителями партии могут быть лица, не менее 20 лет постоянно проживающие на территории Азербайджана. В два раза - с 10 тысяч до 5 тысяч - сокращено и требование по числу членов партии для ее государственной регистрации. При этом весь список членов необходимо представить в специальный государственный реестр.

Однако в случае, если число членов партии снизится до менее чем 4500, партия может быть распущена решением суда.

При этом партиям, имеющим госрегистрацию, будет предоставлено 180 дней для доведения числа членов до пяти тысяч. В противном случае соответствующий орган исполнительной власти (Минюст) обратится с иском в апелляционный суд о ликвидации партии.

Также по сравнению с первоначальной редакцией законопроекта устранено требование о ликвидации политических партий, которые дважды подряд не участвовали в выборах.

Изменился порядок установления верхнего предела пожертвований, оказываемых одним лицом партии или партиям. Этот показатель привязывается к минимальной зарплате и устанавливается в размере 35 минимальных зарплат. На сегодняшний день это 10,5 тысячи манатов (6,3 тысячи долларов). В первоначальной редакции верхний предел пожертвования был установлен в пределах 10 тысяч манатов (6 тысяч долларов).

Еще одно нововведение - установление нормы о выделении 2,5% средств, предусмотренных на финансирование из госбюджета политическим партиям, тем партиям, которые участвовали в парламентских выборах, но не получили депутатские мандаты. В первоначальном варианте все средства должны были распределяться между парламентскими партиями пропорционально их численному представительству.

Членские взносы и пожертвования партиям будут освобождены от налогов. Вместе с тем, в законопроекте сохраняется норма о недопустимости деятельности политических партий не имеющих государственной регистрации.

Однако представители оппозиции считают изменения в законопроекте недостаточными.

«Философия этого закона направлено на линчевание партий. Этот проект нарушает свободу выражения и объединений. Абсолютно неприемлема норма о недопустимости деятельности политических партий, не имеющих государственную регистрацию. Любой неугодной власти партии можно отказать в регистрации и потом объявить ее вне закона. Вообще ценз о численности членов партии для регистрации абсурден. Влияние партии должно определяться не числом формальных членов, а количеством голосов, набираемых на выборах, массовостью, проводимых ею демонстраций и поддержки ее инициатив», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» зампред партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Сеймур Хази.

Он также указал на то, что в новой редакции не удалена «реакционная норма об обязательности представления в госреестр списка членов политических партий», «Такая информация может использоваться для преследования представителей оппозиционных организаций, принуждения их к выходу из партий, что может дать потом основания для ликвидации регистрации партий», - сказал Хази.

Критически оценил обновленный вариант законопроекта и глава партии «Мусават» Ариф Гаджилы.

«И первый вариант законопроекта был реакционным, и новый. В последнем, может быть, степень реакционности немного понижена. Очевидно, изначально в законопроект были введены запредельно жесткие меры, чтобы потом их «смягчение» представить как «добрую волю» власти. Однако внесенные изменения не меняет сути проекта. Он по-прежнему носит ограничительный характер для политических партий. Проект наделяет исполнительную власть массой инструментов для устранения неугодных режиму партий. Введение реестра членов партий дает рычаг правительству не регистрировать или лишать регистрации оппозиционные партии. Владея информацией о членах партии, власти могут надавить на некоторых из них и принудить отказаться от партийной принадлежности и сократить таким образом число членов партии до уровня, меньшего чем необходимо для регистрации», - сказал Гаджилы корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, «Мусават» в консолидации с другими политическими силами и с привлечением усилий международного сообщества будет добиваться кардинального изменения законопроекта.

Член политкомитета партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли также считает, что внесенные изменения не меняют суть законопроекта.

"Деятельность партий в обоих вариантах документа привязывается к жестким цифровым нормам, словно речь идет о регламентации каких-то производственных предприятий. Партии - это не цифровые показатели численности их членов, а идеология, мировоззрение. Регистрация партий не должна привязываться к их численному составу. К примеру, в новом варианте говорится, что если число членов партии понизится меньше чем 4500, то будет инициироваться процесс ее ликвидации в апелляционном суде. А что, если пока будет идти суд, партия наберет число членов, соответствующих требованию закона, каково тогда будет решение?», - сказал Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

Он также считает неправомерным отражение в законе вопросов, касающихся внутренней жизни партий, проведения ею съездов. «Партии должны быть свободны в организации своей деятельности. Главное, чтобы их деятельность соответствовала закона, не была направлена на достижение каких-то экстремистских целей», - отметил Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, партии могут создаваться не большим числом людей. «Необязательно, чтобы в партиях были тысячи или десятки тысяч членов. Сила партий демонстрируется на выборах. В демократических государствах в партиях немного постоянных членов. Однако на выборах они набираются миллионы, десятки миллионов голосов", - заявил Джафарли

Он также считает неправильной норму об информировании государства обо всех членах партии. «Проверить персонально участие каждого члена в этой организации практически невозможно. На практике эта норма может быть использована избирательно, для каких-то репрессивных целей», - отметил Джафарли.

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