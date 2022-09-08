Оппозиционные политики Азербайджана раскритиковали новый проект закона о партиях

08 сентября 2022, 13:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проект нового закона о политических партиях в Азербайджане носит реакционный характер и направлен на ограничение политической деятельности в стране, считают оппозиционные политики.

По новому законопроекту, государство обеспечивает свободную деятельность прошедших регистрацию партий. "Не допускается деятельность политических партий, не прошедших государственную регистрацию", - говорится в тексте законопроекта, который был опубликован на сайте парламента Азербайджана поздно вечером 7 сентября. Текст не сопровождается информацией о том, какой субъект является инициатором принятия нового закона.

Согласно документу, партия может быть учреждена не менее чем 200 гражданами, которые в течение последних 20 лет постоянно проживают на территории Азербайджана. При этом все они на учредительном собрании должны присутствовать лично. Для государственной регистрации партии в ней должно быть не менее 10 тысяч членов. Список членов партии должен быть представлен для внесения в государственный реестр. Изменения в реестре необходимо фиксировать ежегодно дважды - до 15 января и 15 июля. Партии могут быть лишены регистрации, если дважды подряд не будут участвовать в парламентских, президентских и муниципальных выборах, говорится в законопроекте.

Не допускается создание партий, ставящих цели насильственной смены конституционного строя и захвата власти, раздробление территориальной целостности страны, призывающих к массовым беспорядкам, терроризму, религиозному экстремизму, пропагандирующих расовую, религиозную, половую, этническую дискриминацию и вражду, сказано в документе, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

Пожертвования партиям могут делать только граждане Азербайджана, и верхний предел материальной помощи от одного человека не должен превышать 10 тысяч манатов в год. Имена доноров должны быть представлены в соответствующий орган исполнительной власти. Партии также будут получать помощь из госбюджета. Пять процентов этой помощи получат партии, набравшие на парламентских выборах не менее трех процентов голосов избирателей, но не представленные в Национальном собрании. 40 процентов помощи будет равномерно распределено среди партий, которые будут представлены в парламенте. 50 процентов средств будут распределены между парламентскими партиями пропорционально их представительству, еще пять процентов предназначены для тех партий, которые получат представительство в результате перехода к ним уже избранных депутатов, а также тех, чьи представители будут избраны на повторных и дополнительных выборах, следует из текста законопроекта.

Отметим, что действующий закон о политических партиях в Азербайджане, принятый в 1992 году, не запрещает деятельность партий, не прошедших государственную регистрацию. Кроме того, по нему, для регистрации партии достаточно 1 тысячи членов.

Оппозиционные политики Азербайджана критически оценили законопроект. Этот документ направлен на ограничение политической деятельности в стране и в целом носит реакционный характер, считает зампред партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Сеймур Хази.

"Прежде всего, никакому здравому смыслу не соответствует требование к учредителям партии об обязательности проживания на территории страны на протяжении последних 20 лет. Тем более, что для кандидата в президенты такой временной ценз составляет всего 10 лет", - сказал Хази корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, указанная норма направлена на то, чтобы отстранить от активного участия в политической жизни страны лиц, проживавших за рубежом с целью учебы, научной деятельности, ведения бизнеса, которые добились там определенных успехов и получили известность в Азербайджане.

Хази считает также реакционной норму об обязательности представления в госреестр списка членов политических партий, поскольку такая информация может использоваться для преследования представителей оппозиционных организаций. Он назвал ограничительной и норму законопроекта о недопустимости деятельности политических партий, не прошедших государственную регистрацию, поскольку она, по его мнению, препятствует свободе объединений, в частности, объединению граждан для участия на выборах.

"Этот законопроект фактически направлен на установление в Азербайджане однопартийной системы по модели КНР. По критериям, установленным новым законопроектом, сможет свободно действовать только правящая партия "Ени Азербайджан", - сказал Хази.

По его словам, действующий закон был принят в 1992 году и первая редакция носила демократический характер. "Но впоследствии в документ было внесено столько ограничительных норм, что Венецианская комиссия Совета Европы признала его несоответствующим европейским стандартам. А предложенный законопроект вовсе антидемократичный по своему духу и содержанию", - считает Хази.

Член политкомитета партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли назвал законопроект абсолютно неприемлемым с точки зрения логики политических процессов.

"Алогична сама философия, концептуальный подход к роли партий в политической жизни. В законопроекте деятельность партий привязывается к жестким цифровым нормам, словно речь идет о регламентации каких-то производственных предприятий. Партии - это не цифровые показатели численности их членов, а идеологии, мировоззрения. Регистрация партий не должна привязываться их численному составу. Вес партий в обществе определяется количеством голосов, набранных на выборах. В США у демократов и республиканцев немного официальных членов партий, однако на выборах они набирают по 70-80 млн голосов. Дух законопроекта противоречит логике политической борьбы в демократических странах, основа которой заключается в участии в выборах", - заявил Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

Он также считает неправильной норму об информировании государства о всех членах партии.

Джафарли полагает, что законопроект все же не будет принят в такой форме. "У властей есть традиция устанавливать первоначально максимальную планку жестких требований, чтобы потом, делая некоторые исключения, представлять себя в конструктивном свете", - отметил он.

Глава пресс-службы партии "Мусават" Мустафа Гаджибейли также раскритиковал документ. На его взгляд, вся идея законопроекта заключается в том, чтобы поставить партии под контроль исполнительной власти.

"Ценз на учреждение партии лицами, проживающих в стране на протяжении последних 20 лет, носит реакционный характер. Есть немало людей, которые уехали в свое время из страны, добились за рубежом успеха и теперь хотели бы вернуться и осуществлять политическую деятельность во благо страны. Также реакционна норма о представлении в Минюст списка всех членов партий и регулярного информирования о вновь вступивших. В реалиях Азербайджана это может использоваться для преследования граждан с требованием выйти из оппозиционных партий под угрозой увольнений с работы или притеснения бизнеса", - сказал Гаджибейли корреспонденту "Кавказского узла".

Лидер партии "Умид" ("Надежда") Игбал Агазаде считает противоречащей Конституции норму о недопустимости деятельности партий, не прошедших государственную регистрацию. "Если группа людей объединилась в политическую партию, осуществляет политическую деятельность, то нельзя ее за это преследовать. Это противоречит конституционным свободам, в том числе свободе объединения. Госрегистрация может создавать им дополнительные возможности, но ее отсутствие не может быть поводом для наказания", - уверен Агазаде.

Также он счел неправильной норму о лишении партий регистрации, если они дважды подряд не участвовали в выборах. "Партии имеют право как участвовать в выборах, так и бойкотировать их. Они сами должны решать, каким правом воспользоваться. Участие в выборах не должно регулироваться административными методами", - сказал Агазаде корреспонденту "Кавказского узла".

Он также указал на несостоятельность требования к регистрации партии при членстве в ней 10 тысяч человек. Регистрация должна упрощаться, а не увеличиваться, заявил Агазаде.

Получить комментарии в пресс-службе парламента относительно нового законопроекта и критических замечаний по нему оппозиционных политиков не удалось.

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