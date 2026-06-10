×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:51, 10 июня 2026

Гендиректор "Экологистики" обвинен в неуплате налогов на полмиллиарда

Рустам Кочесоков. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DNNRvAEsv9C/ Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гендиректор ООО "Экологистика" Рустам Кочесоков искажал налоговую отчетность, в результате чего компания недоплатила в бюджет в виде налогов более 500 млн рублей, сообщил Следком.

Как информировал "Кавказский узел", в декабре 2025 года следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело против руководства ООО "Экологистика" по факту невыплаты зарплаты сотрудникам.

По версии следствия, "с октября 2025 года руководство компании, имея в распоряжении средства для погашения долгов, направило их на другие цели", не связанные с оплатой труда работников. В результате зарплата не выплачивалась более двух месяцев, а сумма задолженности составила 32 млн рублей.

Компания "Экологистика" недоплатила налоги на сумму свыше 500 миллионов рублей, сообщила официальный представитель Следкома Светлана Петренко.

По версии следствия, ООО "Экологистика" в лице гендиректора Рустама Кочесокова умышленно искажало налоговую отчетность, чтобы занижать налоговые платежи. Чтобы создать впечатление о реальности проводимых сделок использовались фирмы-однодневки, привело сегодня слова Петренко РИА "Новости".

"В бухгалтерской и налоговой отчетности, представляемой в налоговые органы, отражались фиктивные расходы для незаконного получения вычетов по НДС. В результате совершенных преступных действий бюджетная система Российской Федерации недополучила свыше 500 миллионов рублей в виде налогов", – отметила Петренко.

Расследуется уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов"), в рамках расследования допрошены десятки свидетелей. Проведено около 30 обысков в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Московском регионе.

"Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. С ним проведен ряд следственных действий", – добавила Петренко.

Часть 2 статьи 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов") предусматривает до пяти лет заключения.

Напомним, жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с вывозом мусора в разных городах и селах республики. В августе 2025 года более 7400 человек подписали петицию с требованием прекратить сотрудничество с ООО "Экологистика" в качестве регионального оператора по вывозу отходов, выбрать на конкурсной основе "нового надежного оператора, способного обеспечить своевременный и качественный вывоз мусора", а также создать независимый орган контроля за качеством работы мусорного оператора.

В апреле власти Кабардино-Балкарии отказались продлевать полномочия регионального мусорного оператора для компании "Экологистика".

В сентябре 2025 года прокуратура внесла представление официальному оператору по обращению с отходами в Кабардино-Балкарии, компании "Экологистика", из-за стихийных свалок в селении Исламей. Проблема характерна и для других населенных пунктов республики, заявили пользователи соцсети. Свалки в Исламее после реакции прокуратуры были убраны, но проблема с вывозом мусора сохранилась, рассказали позднее "Кавказскому узлу" жители.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
08:54, 10 июня 2026
Власти назвали сроки ремонта газопровода в Дагестане после пожара
02:30, 10 июня 2026
Подопечные дома престарелых в Ростовской области эвакуированы после атаки БПЛА
01:57, 10 июня 2026
Суд в Москве продлил арест Алины Джикаевой
23:23, 9 июня 2026
Арестованы двое кандидатов в депутаты от "Сильной Армении"
16:52, 9 июня 2026
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
11:37, 9 июня 2026
Боец из Ростовской области убит в военной операции
Все события дня
Новости
Российский военнослужащий. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53671
07:02, 3 июня 2026
Число убитых на Украине комбатантов с юга России превысило 9200
Фрагмент Дорожной карты Кавказского края, выставленной на торги аукционным домом "Литфонд" . Фото "Кавказского узла".
03:57, 24 мая 2026
Историки оценили память о мухаджирстве на Восточном Кавказе
Российские военные. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53966
06:31, 23 мая 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9150
Сражение между русскими войсками и горцами при Ахатле 8 мая 1841 года. Автор: Гагарин Г. Г. https://ru.wikipedia.org/
10:20, 22 мая 2026
Историки оценили масштабы изучения Кавказской войны в современной российской науке
Акция черкесских активистов в Стамбуле. 21 мая 2026 г. Фото: Арслан Коч для "Кавказского узла"
06:23, 22 мая 2026
Черкесским активистам в Стамбуле запретили возложить венок у консульства России
Персоналии
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
11:20, 9 июня 2026
Кочарян Роберт
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
16:03, 8 июня 2026
Пашинян Никол Владимирович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
15:46, 8 июня 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рейтинги партий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Предвыборные рейтинги партий Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
15:20, 9 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Как памятник Пушкину в Нальчике оказался бесхозным
Фото
17:15, 7 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Детский дом в Карачаево-Черкесии давно нуждается в ремонте
Фото
10:16, 4 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Вывоз мусора остается одной из главных проблем в Кабардино-Балкарии
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Кадр тушения пожара на газопроводе в Дагестане. 9 июня 2026 г. Официальный канал ГУ МЧС России по Республике Дагестан в "Максе"
10 июня 2026, 08:54
Власти назвали сроки ремонта газопровода в Дагестане после пожара

Обновленный пляж в Витязево. Стоп-кадр видео оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/15344
10 июня 2026, 07:56
151 пляжная зона в Анапе признана безопасной для отдыха

Чиновники на месте ЧП. Фото: пресс-служба администрации Кизилюртовского района / Telegram
10 июня 2026, 00:45
Два района Дагестана остались без газа после взрыва под Кизилюртом

Пожар на газопроводе близ Кизилюрта. Фото: прокуратура Дагестана / Telegram
09 июня 2026, 22:33
Сотни человек эвакуированы после взрывов на газопроводе под Кизилюртом

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше