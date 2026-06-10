Гендиректор "Экологистики" обвинен в неуплате налогов на полмиллиарда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гендиректор ООО "Экологистика" Рустам Кочесоков искажал налоговую отчетность, в результате чего компания недоплатила в бюджет в виде налогов более 500 млн рублей, сообщил Следком.

Как информировал "Кавказский узел", в декабре 2025 года следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело против руководства ООО "Экологистика" по факту невыплаты зарплаты сотрудникам.

По версии следствия, "с октября 2025 года руководство компании, имея в распоряжении средства для погашения долгов, направило их на другие цели", не связанные с оплатой труда работников. В результате зарплата не выплачивалась более двух месяцев, а сумма задолженности составила 32 млн рублей.

Компания "Экологистика" недоплатила налоги на сумму свыше 500 миллионов рублей, сообщила официальный представитель Следкома Светлана Петренко.

По версии следствия, ООО "Экологистика" в лице гендиректора Рустама Кочесокова умышленно искажало налоговую отчетность, чтобы занижать налоговые платежи. Чтобы создать впечатление о реальности проводимых сделок использовались фирмы-однодневки, привело сегодня слова Петренко РИА "Новости".

"В бухгалтерской и налоговой отчетности, представляемой в налоговые органы, отражались фиктивные расходы для незаконного получения вычетов по НДС. В результате совершенных преступных действий бюджетная система Российской Федерации недополучила свыше 500 миллионов рублей в виде налогов", – отметила Петренко.

Расследуется уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов"), в рамках расследования допрошены десятки свидетелей. Проведено около 30 обысков в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Московском регионе.

"Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. С ним проведен ряд следственных действий", – добавила Петренко.

Часть 2 статьи 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов") предусматривает до пяти лет заключения.

Напомним, жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с вывозом мусора в разных городах и селах республики. В августе 2025 года более 7400 человек подписали петицию с требованием прекратить сотрудничество с ООО "Экологистика" в качестве регионального оператора по вывозу отходов, выбрать на конкурсной основе "нового надежного оператора, способного обеспечить своевременный и качественный вывоз мусора", а также создать независимый орган контроля за качеством работы мусорного оператора.

В апреле власти Кабардино-Балкарии отказались продлевать полномочия регионального мусорного оператора для компании "Экологистика".

В сентябре 2025 года прокуратура внесла представление официальному оператору по обращению с отходами в Кабардино-Балкарии, компании "Экологистика", из-за стихийных свалок в селении Исламей. Проблема характерна и для других населенных пунктов республики, заявили пользователи соцсети. Свалки в Исламее после реакции прокуратуры были убраны, но проблема с вывозом мусора сохранилась, рассказали позднее "Кавказскому узлу" жители.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.