Коков анонсировал смену мусорного оператора на фоне жалоб жителей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Кабардино-Балкарии отказались продлевать полномочия регионального мусорного оператора для компании “Экологистика”, на работу которой многократно жаловались жители. При этом как минимум один конкурс по выбору нового подрядчика не состоялся из-за отсутствия заявок.

"Кавказский узел" писал, что в сентябре 2025 года прокуратура внесла представление официальному оператору по обращению с отходами в Кабардино-Балкарии, компании "Экологистика", из-за стихийных свалок в селении Исламей. Проблема характерна и для других населенных пунктов республики, заявили пользователи соцсети. Свалки в Исламее после реакции прокуратуры были убраны, но проблема с вывозом мусора сохранилась, рассказали позднее "Кавказскому узлу" жители.

Жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с вывозом мусора в разных городах и селах республики. В августе 2025 года более 7400 человек подписали петицию с требованием прекратить сотрудничество с ООО "Экологистика" в качестве регионального оператора по вывозу отходов, выбрать на конкурсной основе "нового надежного оператора, способного обеспечить своевременный и качественный вывоз мусора", а также создать независимый орган контроля за качеством работы мусорного оператора.

Оператор по вывозу твердых бытовых отходов, ООО “Экологистика” прекращает свою деятельность на территории Кабардино-Балкарии, заявил глава республики Казбек Коков на совещании с членами правительства. Он пояснил, что компания не справляется со своими обязанностями.

Срок полномочий оператора истекает 28 апреля, однако он продолжит работу до тех пор, пока не состоится конкурс по отбору новой организации. Объявленный на 6 марта конкурс был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, но Коков заверил, что проблема будет решена в течение одного месяца.

В то же время жители Кабардино-Балкарии продолжают жаловаться на мусор, который не вывозится из населенных пунктов неделями. Блогер из Прохладного Анастасия Емельянова сообщила корреспонденту “Кавказского узла”, что в поселке Приближный, где она живет, мусор не вывозят “уже недели две”.

“Мы сами дома сортируем мусор, все, что можно сдать - стекло, металл, - сдаем, то, что можно сжечь, сжигаем, остальное выносим. К сожалению, мусора и в баках и возле баков накопилось много, люди недовольны, жалуются”, - рассказала Емельянова. Такая же ситуация, по ее словам, в городе Прохладный, где мусором завалены практически все дворы.

Чистый и уютный город превратился в сплошную свалку, везде горы мусора

Сама Емельянова по вопросу проблемы вывоза мусора никуда не обращалась, однако другие жители Прохладного регулярно пишут о проблеме в соцсетях.

Жительница Прохладного Галина Авдошина утверждает, что в Прохладном до появления “Экологистики” всегда был порядок. “Чистый и уютный город превратился в сплошную свалку, везде горы мусора. При этом счета выставляют людям исправно. И попробуй не оплатить, - тут же подадут в суд и задолженность будет удержана со счета, хотя услуга оказывается ненадлежащим образом, либо вообще не оказывается”, - возмутилась она.

Татьяна из селения Малка утверждает, что мусором завалено все село. “Кучи мусора можно увидеть вдоль центральной улицы, го не вывозят уже почти месяц. Чтобы не усугублять ситуацию, многие жители, у кого есть транспорт, сами вывозят свой мусор куда-то. Так делаем и мы, вывозим свой мусор за пределы нашего села. Куда именно сказать не могу, этим занимается сын”, - сообщила она.

Жительница Нальчика Нина Хамукова, посетившая 17 апреля похороны на улице Кулиева, видела во дворе переполненные баки с мусором. “Вонь чувствовалась по всему двору. Было очень неприятно”, сказала она. По словам Хамуковой, мусор периодически вывозят, но это происходит реже, чем он накапливается вновь.

Жительница многоквартирного дома по проспекту Шогенцукова в Нальчике Людмила сообщила, что мусор из пяти баков вывозят либо ежедневно, либо через день. При этом рядом с баками образовалась свалка из крупногабаритного мусора, которую никто не трогает.

“Мы не знаем, кто должен вывозить этот мусор. Тара из близлежащих магазинов, ветки деревьев и другое, лежит уже месяц, уже загораживает проезд для машин. “Экологистика” говорит, что это не входит в ее обязанности, пусть мол ТСЖ этим занимается. Но это мусор не нашего дома, а со всей округи, в том числе от магазинов. И у ТСЖ даже при желании нет средств на подобные расходы”, - рассказала она.

Житель Шалушки Руслан Карамурзов сообщил, что из села 16 апреля вывезли весь мусор, который накапливался там почти месяц. “Только вывезли весь мусор, а то у нас уже горы мусора были везде”, - сказал мужчина. Он отметил, что крупногабаритный мусор еще кое-где остается, хотя в основном отходы вывезены.

В декабре 2025 года следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело против руководства ООО “Экологистика” по факту невыплаты заработной платы сотрудникам. По версии следствия, “с октября 2025 года руководство компании, имея в распоряжении средства для погашения долгов, направило их на другие цели”, не связанные с оплатой труда работников. В результате зарплата не выплачивалась более двух месяцев, а сумма задолженности составила 32 млн рублей.

Жители Кабардино-Балкарии ранее обращали внимание, что “Экологистика”, ссылаясь на нехватку работников, публикует противоречивые данные о предлагаемой зарплате. На официальной странице компании в соцсети предлагались вакансии водителя мусоровоза с зарплатой "от 70 тысяч рублей" и помощника водителя с зарплатой "от 60 тысяч рублей". В то же время на государственном портале "Работа России" оператор размещал вакансии водителей мусоровоза, указывая минимальную зарплату - до 22 тысяч 400 рублей.