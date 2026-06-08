Независимые наблюдатели нашли нарушения на 44% посещенных участков в Армении

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Из 1830 избирательных участков (92% от общего числа), которые посетили представители миссии "Независимый наблюдатель", нарушения зарегистрированы на 44%. Большинство нарушений связаны с представителями блока "Сильная Армения" и правящей партии.

Как писал "Кавказский узел", наблюдатели сообщили о видеосъемке на участках, попытке повлиять на выбор во время голосования, умерших людях в списках избирателей. При этом создавались сложности с допуском к участию в голосовании людей, не имеющих регистрации. МВД до окончания работы избирательных участков отчиталось о 29 зафиксированных нарушениях, в том числе попытках повторного голосования, омбудсмену поступило 59 обращений.

Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Член коалиции "Независимый наблюдатель" Даниел Иоаннисян предоставил отчет, согласно которому, в результате проведённого мониторинга на примерно 800 избирательных участках были зафиксированы нарушения различного характера, что составляет около 44% наблюдавшихся участков, сообщает издание News.am.

Иоаннисян уточнил, что значительная часть зафиксированных нарушений была связана с организацией избирательного процесса и обеспечением тайны голосования.

В частности, на 6% участков были зафиксированы проблемы, связанные с обеспечением тайны голосования. Ещё на 6% были зафиксированы такие нарушения, которые, по мнению наблюдателей, могли создать риски для тайны голосования.

Согласно данным наблюдательской миссии, на 3% избирательных участков были зафиксированы напряжённые ситуации или споры, нарушившие нормальную рабочую атмосферу. Ещё на 3% были зафиксированы проявления агитации, которые с точки зрения ограничений, установленных избирательным законодательством, считаются проблематичными.

Говоря о случаях агитации, Даниел Иоаннисян отметил, что они в основном выражались в использовании футболок, головных уборов и значков с символикой политических сил или агитационным содержанием.

"Проявления агитации в основном заключались в футболках, головных уборах и значках, содержащих агитационный контент. Эти случаи в основном были зафиксированы в начале дня и уже устранены", - сказал Иоаннисян.

Он также представил данные о том, кто были авторами зафиксированных нарушений - в тех случаях, когда наблюдателям удалось установить ответственных лиц.

Согласно представленной статистике, примерно в 7,5% случаев ответственность несла участковая избирательная комиссия. Примерно в 1% случаев нарушения были отнесены к сотрудникам полиции.

В то же время примерно в 7,8% зафиксированных случаев авторами нарушения были доверенные лица политических сил, а примерно в 9,5% - избиратели.

Даниел Иоаннисян также представил статистику по политическим силам в той части случаев, когда удалось выяснить партийную принадлежность лица, совершившего нарушение.

По его словам, в 39% случаев нарушение связано с представителем "Сильной Армении". В 29% случаев нарушение было отнесено к партии "Гражданский договор", в 9% - к блоку "Армения", а примерно в 8% - к партии "Процветающая Армения".

Представитель коалиции "Независимый наблюдатель" отметил, что наблюдательская миссия продолжает сбор и обобщение данных, и после завершения выборов будет представлен более полный отчёт о зафиксированных нарушениях, их характере и общей оценке избирательного процесса.

"Кавказский узел" также писал, что коалиция "Независимый наблюдатель" потребовала лишить аккредитации на выборах в Армении миссию из СНГ. Международный наблюдатель, входящий в состав миссии из СНГ на своей странице в соцсети занимался прямой агитацией, заявил представитель коалиции Даниел Иоаннисян