«Независимый наблюдатель» потребовал лишить аккредитации на выборах в Армении миссию из СНГ

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Международный наблюдатель, входящий в состав миссии из СНГ на своей странице в соцсети занимался прямой агитацией, заявил представитель миссии «Независимый наблюдатель» Даниел Иоаннисян, потребовав лишить зарубежную миссию аккредитации.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Армении проходят выборы в парламент, наблюдатели сообщили о массовых нарушениях, оппозиция пожаловалась на применение админресурса на выборах, в том числе – в Мартуни.

Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Мы подали заявление в ЦИК Армении о лишении миссии наблюдателей СНГ аккредитации, заявил представитель миссии «Независимый наблюдатель» Даниел Иоаннисян.

"Мы увидели случай, который, вероятно, не имеет прецедента. Я не припомню наблюдателя СНГ, то есть международного наблюдателя, который бы занимался прямой агитацией на своей странице в Facebook", прямо высказывался в поддержку одной из политических сил", - приводит его слова News.Am.

«Подобное поведение наблюдателя СНГ мы уже представили в Центральную избирательную комиссию, потребовав лишения аккредитации наблюдателя», - заявил Иоаннисян, выразив надежду, что ЦИК быстро отреагирует на все это.

Он также выразил мнение о том, что миссия СНГ и инициатива «Аякве» в этом плане становятся спорными в свете той записи, которая была опубликована на днях, а именно - один из руководителей «Аякве» обсуждает вопрос вмешательства РФ в выборы в Армении, и в этом контексте рассматривались наблюдатели СНГ.

«Здесь мы видим определенную логическую связь», - отметил Иоаннисян.

Касаясь раскрытых Антикоррупционным комитетом случаев, связанных с предвыборными взятками, он сказал: «Сообщения об этих выявленных случаях достаточно достоверные, при этом немного страшно представить, каков был реальный масштаб подкупа избирателей.

В то же время у нас есть сигналы о том, что в вечерние часы возможны определенные отключения электроэнергии, может и с помощью других механизмов, хотя ответственные за электросеть заверили нас, что на каждом избирательном участке будет дежурный ответственный, что каждая подстанция сейчас находится под строгим контролем также со стороны силовых структур. В любом случае я хочу сказать: если будут отключения электроэнергии, у нас есть четкие алгоритмы действий. Сейчас не 1996 год, чтобы при отключении света все начинали искать свечи, у всех есть телефоны, у телефонов есть фонарики, кроме того, камеры работают через UPS и будут продолжать снимать происходящее и все транслировать».

Напомним, ранее на фоне напряженной предвыборной кампании в Армении неоднократно сообщалось о массовых задержаниях сторонников оппозиции. Силовики подтвердили возбуждение десятков уголовных дел. 6 июня число задержанных в Армении по делам о предвыборных взятках приблизилось к 200. Сегодня силовики провели обыски в штабе блока "Армения" в Гюмри и задержали кандидата в депутаты Асмик Саградян. Обыски прошли и в штабах "Сильной Армении". В "Процветающей Армении" заявили, что сегодня было задержано 50 ее сторонников.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении.

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