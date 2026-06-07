Кандидат от оппозиции задержана в Гюмри после обысков

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Сегодня до открытия избирательных участков силовики провели обыски в штабе блока "Армения" в Гюмри и задержали кандидата в депутаты Асмик Саградян. Обыски прошли и в штабах "Сильной Армении".

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Армении началось голосование на выборах в парламент, в 8.00 по местному времени (07.00 мск) для избирателей открылись 2005 участков.

Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Сегодня с раннего утра в Гюмри силовики проводят обыски и задержания, сообщает News.am.

В частности, в штабе оппозиционного блока «Армения» обыски начались в 05.00 по местному времени (04.00 мск), задержана кандидат в депутаты Асмик Саградян.

Обыски проходят также в штабах «Сильной Армении», говорится в публикации.

В блок "Армения" входят "Дашнакцутюн" (АРФД) и партия "Возрожденная Армения". В блок "Сильная Армения" наряду с одноименной партией входят партии "Новая эра", "Объединенные армяне" и "Страна для жизни".

Напомним, наиболее пророссийские участники выборов - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

На фоне подготовки к выборам власти Армении усилили давление на сторонников оппозиции. Так, 4 июня Следственный комитет отчитался об уголовном преследовании 37 человек, фигурирующих в деле ранее арестованного Алика Алексаняна. Алексанян подозревается в отмывании денег и подкупе жителей Армении в политических интересах предпринимателя Самвела Карапетяна.

В преддверии выборов силовики провели обыски в офисах партий "Сильная Армения" и "Процветающая Армения" и задержали не менее 15 человек. Представители оппозиции сочли это давлением и заявили о злоупотреблении властей административным ресурсом.

При этом недавние политические шаги России, усилившей политическое и экономическое давление на Армению, укрепили убеждения как пророссийских, так и прозападных избирателей.