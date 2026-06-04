Фактор давления России вносит неопределенность перед выборами в Армении

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Действия Москвы перед парламентскими выборами в Армении показывают электорату "Гражданского договора", что политика Никола Пашиняна может привести к изоляции от стратегического союзника, что ведет к оттоку сторонников партии. В то же время давление может способствовать сплочению общества и, напротив, росту рейтинга Никола Пашиняна, указали политологи.

Как писал "Кавказский узел", Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении, а с 30 мая - свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Кроме того, был остановлен ввоз в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" и ряда коньяков и вин, а ввоз рыбы из Армении существенно ограничен. Со 2 июня Россельхознадзор распространил запрет на свежий виноград и косточковые культуры, включая вишню и черешню, а с 3 июня - на картофель, баклажаны, а также плоды семечковых культур и сухофрукты.

Выборы в парламент Армении 7 июня фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

Политологи поспорили о влиянии экономического давления Москвы на итоги выборов в Армении

Социолог Артур Паронян объяснил, как влияет резко нарастающая активность РФ и ее давление на поддержку "Гражданского договора".

"Анализируя текущую динамику, важно понимать, что любое внешнее давление воспринимается армянским избирателем через призму исторической памяти и глубинных связей с Россией. Когда Москва обозначает принципиальные вопросы, будь то референдум по ЕС или экономические барьеры, это не просто давление, а сигнал об утрате доверия к нынешнему курсу Еревана. Значительная часть электората "Гражданского договора", исторически ориентированная на традиционное партнерство, начинает осознавать, что "эпоха мира" Пашиняна может привести к изоляции от стратегического союзника. В этом смысле давление Москвы негативно влияет на избирателей, поддерживающих Пашиняна и желающих сохранения хороших отношений с РФ", - сказал он "Кавказскому узлу".

Избиратель может передумать, поскольку видит, что политика правительства входит в прямое противоречие с жизненно важными интересами граждан в энергетической и продовольственной сферах

По его словам, есть также обратный эффект мобилизации электората против внешней угрозы.

"Что касается обратного эффекта, то здесь важно не переоценивать кратковременную эмоциональную мобилизацию. Если правительство пытается использовать внешние трудности для создания образа осажденной крепости, этот ресурс быстро истощается по мере того, как избиратель сталкивается с реальными социально-экономическими последствиями разрыва связей. В такой ситуации избиратель может передумать, поскольку видит, что политика правительства входит в прямое противоречие с жизненно важными интересами граждан в энергетической и продовольственной сферах", - отметил он.

Политолог Армен Меликсетян уверен, что внешнее давление со стороны России на текущий момент провоцирует в армянском обществе действие эффекта сплочения.

"В условиях, когда угрозы суверенитету, энергоснабжению и экономике воспринимаются как прямая агрессия, значительная часть электората склонна игнорировать внутренние претензии к правительству, консолидируясь вокруг действующего лидера как единственного субъекта, способного представлять национальные интересы. Это минимизирует электоральные потери "Гражданского договора" среди сторонников, для которых пророссийская ориентация была лишь одним из второстепенных факторов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Любые попытки внешнего давления воспринимаются как попытка вмешательства во внутренние дела, что мобилизует даже ту часть общества, которая обычно придерживалась нейтралитета

По его мнению, давление Москвы может способствовать росту рейтинга Никола Пашиняна среди неопределившихся избирателей.

"Многие граждане, ранее скептически относившиеся к курсу правительства, при угрозах извне пересматривают свои приоритеты в пользу защиты государственного достоинства. Любые попытки внешнего давления воспринимаются как попытка вмешательства во внутренние дела, что мобилизует даже ту часть общества, которая обычно придерживалась нейтралитета. В текущей предвыборной ситуации давление России фактически превращается в инструмент политической поддержки действующей власти, вынуждая избирателя делать выбор между лояльностью правительству и ощущением внешней угрозы", - указал он.

Попытки РФ влиять на исход выборов воспринимаются не как нечто экстраординарное, а как закономерное продолжение политики основных участников выборов, которые всегда искали покровительства Москвы

Политолог Вардан Арутюнян считает, что давление России и риторика Пашиняна - это две стороны одной медали, где обе стороны эксплуатируют страх и политические манипуляции для получения голосов.

"Пророссийский электорат "Гражданского договора" - это лишь часть поля, где политические лидеры привыкли играть на зависимости от Кремля, поэтому попытки РФ влиять на исход выборов воспринимаются не как нечто экстраординарное, а как закономерное продолжение политики основных участников выборов, которые всегда искали покровительства Москвы. В этой логике давление России вряд ли вызовет массовый отток избирателей от Пашиняна, так как оппозиция в лице того же Кочаряна мыслит в той же парадигме зависимости, а сам премьер лишь имитирует европейский вектор ради сиюминутных выгод", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается восприятия угроз гражданами, то, по мнению Арутюняна, значительная часть общества находится в плену представлений, навязанных политической элитой.

"Тревога граждан здесь не столько проявление возмущения "посягательством на суверенитет", сколько результат осознания того, что любые политические игры в виде давления РФ или ответные шаги Пашиняна несут угрозу стабильности и могут привести к новым потрясениям. Люди устали от отсутствия реальной конкуренции. Нынешние и бывшие власти Армении, несмотря на взаимную ненависть, являются носителями одного и того же мировоззрения и представлений. Все они всегда стремились иметь теплые отношения с Кремлем и гордились своими контактами с Путиным", - указал он.

Приезд граждан Армении из России может существенно повлиять на итоги выборов

Руководитель Союза информированных граждан Даниел Иоаннисян уверен, что целью действий России является не экономика Армении, а ее демократия.

"Россия пытается вмешаться в выборы и подорвать демократические достижения Армении, публикуя дезинформацию, пугающие население ролики, заявляя о санкциях и так далее. А действия армянских сил, поощряемых Россией, направлены на создание у общества чувства незащищенности. Но эти действия зачастую не имеют профессионального исполнения и преследуют сугубо психологические цели", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Речь идет о 6–8% активного электората; то есть, в конечном счете, за счет этих избирателей можно сформировать фракцию в парламенте

Комментируя сообщение Reuters о том, что Кремль планирует ввезти до 100 тысяч человек в Армению для голосования на выборах против Пашиняна, он предупреждает, что это уголовно наказуемое деяние.

Основной поток прибудет, вероятно, в последние дни выборов. Речь идет о 6–8% активного электората; то есть, в конечном счете, за счет этих избирателей можно сформировать фракцию в парламенте. Главный посыл для избирателей, прибывающих из России, состоит в том, что это наказуемо, что в Армении за это можно получить до семи лет лишения свободы (речь о статье 154 УК Армении - получение предвыборной взятки, - прим. "Кавказского узла"). Будущее Армении должны определять те граждане, которые находятся в естественной связи со страной, пользуются благами страны и приносят пользу государству своими налогами или службой", - отметил он.

Наблюдатель Геворг Бабаян отмечает, что наплыв такого большого количества граждан Армении может повлиять на общую картину выборов.

"Да, результаты выборов могут быть другими, если это произойдет, но будет очень сложно организовать приезд такого количества людей в Армению за неделю. Мне кажется, вмешательство может быть в виде давления на тех армян России, у которых родные или бизнес в Армении, и они могут генерировать пророссийские настроения, уговаривая голосовать против Пашиняна", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его мнению, основные нарушения, зафиксированные до сих пор - это раздача предвыборных взяток.

"Те случаи, с которыми знакомы мы, показывают, что часть людей, которые берут предвыборную взятку, не знает, что это предвыборная взятка и что это наказывается законом. Им говорят, что это зарплата, благотворительность, помощь, и они соглашаются. Также были зафиксированы попытки давления на сотрудников компаний, которые имеют тесные связи с российским бизнесом и зависимы от них в финансовом плане. Советуют не голосовать за Пашиняна", - сообщил он.

Напомним, 27 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Москва в официальном письме предупредила Ереван о готовности разорвать соглашение по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Армении в Евросоюз, отмечает РБК.

Ограничения на импорт из Армении Россия вводит на фоне подготовки армянских политических сил к парламентским выборам, намеченным на 7 июня. При этом в начале мая в Ереване прошли саммит Европейского политического сообщества и саммит Армения - ЕС. В связи с этим российские провластные медиа обвинили Армению в "предательстве" и антироссийском курсе, а Владимир Путин заметил, что властям Армении следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. Ранее Путин заявил, что совместить курс Армении на сближение с ЕС и членство в Евразийском экономическом союзе "невозможно по определению", и отметил, что в Москве "хотели бы" допуска всех пророссийских политических сил к парламентским выборам в Армении.