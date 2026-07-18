Министр экономики Армении отчитался о новом рынке сбыта цветов

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Как писал "Кавказский узел", Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении, а с 30 мая – свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Кроме того, был остановлен ввоз в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" и ряда коньяков и вин, рыбы. Со 2 июня Россельхознадзор распространил запрет на свежий виноград и косточковые культуры, включая вишню и черешню, а с 3 июня - на картофель, баклажаны, а также плоды семечковых культур и сухофрукты. Под видом иранских в Россию ввозились срезанные цветы из Армении, заявил 17 июля Россельхознадзор, попросив Организацию по защите растений Ирана приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию.

Цветы из Армении можно реализовывать на рынках ЕС, стран Центральной Азии, арабских государств и соседних стран, заявил премьер-министр Никол Пашинян. На внутреннем рынке цветы сложно продать даже по самым минимальным ценам, а о поставках в Европу информации нет, возразили фермеры.

Армянские цветы вышли на рынок Объединённых Арабских Эмиратов, в частности в Дубай, сообщил сегодня на своей странице в Facebook* министр экономики Армении Геворг Папоян.

«Особая благодарность советнику по экономическим вопросам посольства Республики Армения в ОАЭ Айку Мхитаряну за то, что удалось реализовать этот проект», — написал он.

Объёмы поставок цветов в ОАЭ в сообщении не приведены.

Правительство Армении выплатит экспортерам сельхозпродукции около $8,6 миллиона долларов в качестве компенсации, сообщает Hayk Media. По данным Минэкономики, за июнь из страны было экспортировано более 780 тонн перца, 200 тонн помидоров, 109 тонн клубники, 3 тыс. тонн абрикосов, 1,4 тыс. тонн черешни, 1,5 млн литров минеральной воды и 230 тыс. литров вина. Армения также экспортировала фрукты в 15 стран, цветы — в 25, а овощи — в 8 стран, говорится в публикации.

Всемирный банк предупредил о рисках для экономики Армении из-за российских ограничений на ввоз.

Экономика Армении продолжает демонстрировать результаты выше ожиданий, однако последние события в отношениях с Россией вызывают обеспокоенность и вынуждают правительство поддерживать экспортеров, говорится в июльском обзоре Всемирного банка Armenia Monthly Economic Update, который цитирует агентство «Арка».

«Если ограничения сохранятся и будут расширяться без принятия смягчающих мер, негативное воздействие может выйти за рамки торговли и отразиться на экономическом росте, ценах и социальных условиях», — говорится в обзоре.

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