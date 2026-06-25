Цветоводы не согласились с оптимистичными прогнозами властей Армении о новых рынках сбыта

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Цветы из Армении можно реализовывать на рынках ЕС, стран Центральной Азии, арабских государств и соседних стран, заявил премьер-министр Никол Пашинян. На внутреннем рынке цветы сложно продать даже по самым минимальным ценам, а о поставках в Европу информации нет, возразили фермеры.

Как писал "Кавказский узел", Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении. Правящая партия попыталась минимизировать ущерб от российского эмбарго на сельхозпродукцию программой субсидий для фермеров, правительство Армении пообещало меры поддержки производителям фруктов, вина и минералки, которые отправляют товары в другие страны. При этом 11 июня стало известно о запрете на ввоз из Армении почти всей продукции растительного происхождения. Грузия в мае закупила в Армении 218 тонн цветов, что составляет более 63% от всего объема поставок цветочной продукции. Это максимальный показатель за всю историю торговых отношений.

Потеря прямого доступа к российскому рынку из-за политических разногласий и ужесточения проверок обернулась для аграриев прямой угрозой банкротства: товар, который не прошел проверку на границе, возвращается обратно, а на местном рынке его не берут даже за копейки. Предложенные властями меры поддержки недостаточны, рассказали фермеры и водители фур.

Власти обрисовали оптимистичные перспективы для производителей цветов

Армянским производителям цветов необходимо быстро адаптироваться к новым экспортным направлениям и учитывать требования новых направлений, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства. По его словам, открывшиеся новые направления для экспорта" в конечном счете не имеют ограничений по объемам". "Однако важно суметь включиться в этот процесс и действовать в соответствии с его логикой и регуляторными требованиями", - приводит его слова сегодня "Новости Армения".

Для Армении открылись серьезные возможности и сформировалось разнообразие направлений. Дальнейшие прогнозы в этой связи оптимистичные

Как заявил Пашинян, речь идет, в частности, о рынках ЕС, стран Центральной Азии, арабских государств и соседних стран.



"Для Армении открылись серьезные возможности и сформировалось разнообразие направлений. Дальнейшие прогнозы в этой связи оптимистичные", - сказал Пашинян.

В Австрию с начала июня экспортировано всего 2000 штук цветов

С 1 по 18 июня по данным Минэкономики, экспорт цветов составил 1996,3 тысячи штук и 17,2 тонны. Объемы экспорта цветов по странам распределились следующим образом: Грузия — 15,6 т, Болгария — 0,2 т, Нидерланды — 0,1 т, Румыния — 0,7 т, ИРИ (Исламская Республика Иран) — 0,6 т. Согласно той же информации, в Австрию было экспортировано всего 2000 штук, а во Францию — 2900 штук цветов, сообщил на своей странице в Facebook* депутат от блока "Армения» Гарник Даниелян.

Фермеры заявили об убытках и отсутствии выхода на внешний рынок

Фермеры, которые продают свою продукцию на оптовом цветочном рынке у стадиона "Раздан", не согласны с оптимистичными прогнозами властей, пишет News.Am.

По словам цветоводов, последствия ограничений затронули не только тех производителей, которые работали на экспорт, но и продавцов, ориентированных на внутренний рынок. После того как часть продукции, которая предназначалась для экспорта, осталась в стране, на внутреннем рынке возник избыток цветов. В результате цены резко снизились.

Цветы не распродаются, портятся

"Раньше связка подсолнухов продавалась за 2000 драмов (5,5 доллара США), а сейчас эту же связку с трудом покупают за 200 (0,55 доллара США). Все стараются как можно быстрее продать цветы, пока они не испортились", - приводит издание слова одного из торговцев.

Фермеры отмечают, что значительную часть продукции уже приходится выбрасывать.

"Цветы не распродаются, портятся. Вы даже не представляете, в каких количествах мы уже их выбрасываем", - рассказал другой собеседник.

Мы не знаем на этом рынке никого, чьи цветы бы отвезли в Европу. Всё пытаемся распродать на внутреннем рынке, но покупателей почти нет

По словам производителей, ситуация осложняется тем, что многие из них работают за счет кредитов.

"Как нам их выплачивать, если я должен был продавать цветы по 3000 драмов (8,17 доллара США), а сейчас их даже за 1000 (2,72 доллара США)не берут?" - говорит один из фермеров.

Цветоводы заявили, что не знают фермеров, чья продукция была бы отправлена в Европу после введения ограничений.

"Мы не знаем на этом рынке никого, чьи цветы бы отвезли в Европу. Всё пытаемся распродать на внутреннем рынке, но покупателей почти нет", - приводятся в публикации от 22 июня слова одного из фермеров.

Аналитики оценили заявление Евросоюза о поддержке Армении Резкого разрыва экономических отношений Армении с Россией не будет, заявление главы Еврокомиссии о пакете поддержки на 50 миллионов евро - сугубо политический жест, однако такие жесты будут и в будущем.

Ограничения на импорт из Армении Россия ввела перед парламентскими выборами, в которых участвовали пророссийские силы. Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны. Комментируя ее победу, Пашинян заявил, что трехглавая партия войны разгромлена (имея в виду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партию "Процветающая Армения").