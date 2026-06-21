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15:00, 21 июня 2026

Грузия на фоне российских ограничений нарастила импорт цветов из Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Только за май Грузия закупила в Армении 218 тонн цветов, что составляет более 63% от всего объема поставок цветочной продукции. Это максимальный показатель за всю историю торговых отношений.

Как писал "Кавказский узел", Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении, а с 30 мая - свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Кроме того, был остановлен ввоз в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" и ряда коньяков и вин, а ввоз рыбы из Армении существенно ограничен. Со 2 июня Россельхознадзор распространил запрет на свежий виноград и косточковые культуры, включая вишню и черешню, а с 3 июня - на картофель, баклажаны, а также плоды семечковых культур и сухофрукты. Правящая партия попыталась минимизировать ущерб от российского эмбарго на сельхозпродукцию программой субсидий для фермеров, правительство Армении пообещало меры поддержки производителям фруктов, вина и минералки, которые отправляют товары в другие страны. При этом 11 июня стало известно о запрете на ввоз из Армении почти всей продукции растительного происхождения.

Потеря прямого доступа к российскому рынку из-за политических разногласий и ужесточения проверок обернулась для аграриев прямой угрозой банкротства: товар, который не прошел проверку на границе, возвращается обратно,  а на местном рынке его не берут даже за копейки. Предложенные властями меры поддержки недостаточны, рассказали фермеры и водители фур.

Грузия резко нарастила закупки цветов в Армении

В мае этого года Грузия закупила у Армении 218,2 тонны цветов, что является рекордным месячным показателем.
Согласно статистической службе Грузии, в мае этого года объем импорта цветов из Армении в Грузию увеличился в 2,9 раза, составив 218,2 тонны. По сравнению с апрелем 2026 года, импорт цветов из Армении в мае вырос на 89%, достигнув рекордного показателя. Предыдущий рекорд был зафиксирован в марте этого года — 128,9 тонны, пишет сегодня Armenpress.

Цветы, импортируемые из Армении, не реэкспортируются. По данным ведомства, в прошлом месяце Грузия не экспортировала на мировой рынок  продукцию этой категории. В общей сложности Грузия импортировала в мае 341,7 тонны цветов, в том числе из  Эквадора, Нидерландов, Кении, Турции, Китая, Южной Африки и Италии, говорится в сообщении

Таким образом, объем поставок цветов из Армении составил 63,86% от всего объема экспорта цветочной продукции в Грузию, подсчитал "Кавказский узел".

Еврокомиссия выделила средства на поддержку сельхозпроизводителей

19 июля Еврокомиссия перечислила Армении 34 миллиона евро для смягчения последствий торговых ограничений России для частного сектора страны - это первый транш пакета поддержки,  о котором заявляла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говорится на сайте делегации ЕС в Армении.

Дополнительная поддержка будет предоставлена секторам, пострадавшим от торговых ограничений, включая агропродовольственную продукцию, цветоводство и другие экспортно ориентированные отрасли, отмечается в сообщении.

Флаги ЕС и Армении. Фото: https://armeniatoday.am/world-ru/727805/
01:19 06.06.2026
Аналитики оценили заявление Евросоюза о поддержке Армении
Резкого разрыва экономических отношений Армении с Россией не будет, заявление главы Еврокомиссии о пакете поддержки на 50 миллионов евро - сугубо политический жест, однако такие жесты будут и в будущем.

4 июня, за несколько дней до  парламентских выборов в Армении,  глава Еврокомиссии заявила, что ЕС готовит пакет поддержки Армении, включающий более 50 миллионов евро срочной финансовой помощи, также будут проработаны возможности поставок сельхозпродукции в Европу.

Ограничения на импорт из Армении Россия ввела  перед парламентскими выборами, в которых участвовали пророссийские силы. При этом в начале мая в Ереване прошли саммит Европейского политического сообщества и саммит Армения - ЕС. В связи с этим российские провластные медиа обвинили Армению в "предательстве" и антироссийском курсе, а Владимир Путин заметил, что властям Армении следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. 

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны. Комментируя ее победу, Пашинян заявил, что трехглавая партия войны разгромлена (имея ввиду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партию "Процветающая Армения").  

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Автор: "Кавказский узел"

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