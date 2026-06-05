Ограничения со стороны России поставили под угрозу будущее фермеров в Армении

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Потеря прямого доступа к российскому рынку из-за политических разногласий и ужесточения проверок обернулась для аграриев прямой угрозой банкротства: товар, который не прошел проверку на границе, возвращается обратно, а на местном рынке его не берут даже за копейки. Предложенные властями меры поддержки недостаточны, рассказали фермеры и водители фур.

Как писал "Кавказский узел", Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении, а с 30 мая - свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Кроме того, был остановлен ввоз в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" и ряда коньяков и вин, а ввоз рыбы из Армении существенно ограничен. Со 2 июня Россельхознадзор распространил запрет на свежий виноград и косточковые культуры, включая вишню и черешню, а с 3 июня - на картофель, баклажаны, а также плоды семечковых культур и сухофрукты. Правящая партия попыталась минимизировать ущерб от российского эмбарго на сельхозпродукцию программой субсидий для фермеров.

Фермеры столкнулись со сложностями со сбытом продукции после ограничений России

Фермер из Араратской области Акоп Торосян, экспортирующий огурцы в Россию, рассказал о проблемах, с которым он столкнулся.

«Фура с нашим товаром прошла через все испытания: машину полностью разгрузили, взвесили, загрузили обратно, отправили на экспертизу, прошли фитосанитарную проверку. И это при том, что в Армении мы получили разрешение, подтверждающее, что груз здоров. Тот товар, который вернулся и попал на рынок, даже за копейки не продашь. Если даже одна фура зайдет на рынок, будет застой, и огурцы будут стоить 50 драмов (0,13 доллара США) за килограмм. Сейчас килограмм стоит 150-200 драмов (0,4-054 доллара США), но пока мы вырастили этот огурец, в теплицах жгли газ, покупали химикаты, платили зарплату, потратили больше. Он же не воздухом создается. Свою работу не можешь окупить по такой цене», - пожаловался он.

Мы выращиваем томаты, нам запрещают их вывозить, нам приходится продавать их здесь, а тут импортные помидоры стоят дешевле, чем наши отечественные

Производители томатов из села Аршалуйс Армавирской области заявляют, что к запретам со стороны РФ добавился неконтролируемый импорт, который окончательно добивает местное производство.

«Наше требование - быть последовательными, чтобы цена на импортные помидоры была на уровне 400–500 драмов (1,08-1,36 долларов США). Одновременно, когда идет затоваривание рынка местными помидорами, нужно накладывать жесткий запрет, чтобы люди не привозили импорт. Получается, что мы выращиваем томаты, нам запрещают их вывозить, нам приходится продавать их здесь, а тут импортные помидоры стоят дешевле, чем наши отечественные. Правительство должно что-то делать с этим»,- сказал Арман Карапетян корреспонденту «Кавказского узла».

Клубника не может ждать на границе неделями, пока чиновники проверяют бумаги. Каждый день простоя - это миллионные убытки, которые нам никто не вернет

Ашот Мнацаканян выращивает клубнику в теплицах площадью 3 тысячи квадратных метров и оценивает российские запреты на ввоз армянской клубники как катастрофический удар по среднему бизнесу.

«Это колоссальные финансовые риски. Для нас, кто держит средние теплицы в несколько тысяч квадратных метров, этот запрет - прямой путь к банкротству. Клубника не может ждать на границе неделями, пока чиновники проверяют бумаги. Каждый день простоя - это миллионные убытки, которые нам никто не вернет», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, на внутреннем рынке Армении такой объем ягоды просто не переварить.

«Цены уже упали ниже себестоимости. А ведь мы завязаны на кредитах. Чтобы построить и запустить теплицу на 3 тысячи квадратов, нужны огромные вложения. Плюс зимнее отопление. Мы кругом должны: банкам за кредиты, поставщикам за рассаду и удобрения. Если государственные субсидии не покроют реальные транспортные расходы на Европу или если нам не дадут отсрочку по выплатам макрокредитов, к концу сезона мы просто закроемся. Крупные компании как-нибудь выплывут, а нас эти запреты добьют окончательно», - пожаловался он.

Семья Восканян торгует клубникой на трассе Гюмри-Ереван, чтобы компенсировать убытки.

«Эта клубника должна была лежать на прилавках московских магазинов или питерских, кто его знает. Но сейчас она здесь на трассе. Не жалуемся, продажи идут. Просим покупателей брать сразу ведрами в 3 или 5 кг. Немного помучаемся, но за это отделаемся от России. Ну, сейчас важны интересы страны или то, что пара ящиков клубники испортится? Мы видели такие убытки, что это для нас легкое дело. С 90-х годов как мы жили без света, без воды, без денег. Жили, и еще проживем», - сказал Арутюн корреспонденту «Кавказского узла».

Водители остались без дохода из-за введенных Россией ограничений

Водители грузовиков, выполняющие грузоперевозки, тоже оказались в тяжелой ситуации.

«Мы фактически оказались без работы, у нас простой. Большинство из нас купили грузовики стоимостью минимум 40 000 долларов в кредит. Если мы не работаем, как платить? Мы платим кредит по 1000-1500 долларов в месяц. Откуда брать деньги? Мы не просим нас содержать, мы просим дать нам работать», - рассказал Гегам корреспонденту «Кавказского узла» .

По его словам, водителям грузовиков обещают открыть новые пути сбыта.

«И в числе этих стран они называют Украину. Мне вчера предлагали поехать на Украину с полной машиной клубники. Но это смешно, потому что у меня с моии паспортом, где стоят печати пересечении границы РФ каждый месяц по несколько раз, не пустят на Украину. И они от меня это узнали, удивились, обещали подумать, как решить этот вопрос», - отметил он.

Другой водитель фуры тоже пожаловался на то, что шаги правительства сиюминутные.

«Они принимают решения слишком поздно и поэтому они не очень эффективны. Действуют сиюминутно. Они что не знали, что Россия может запретить ввоз наших продуктов, могли же заранее принять меры, договориться с другими странами. Пока они думают, мы теряем деньги», - сказал Армен.

Фермеры сочли недостаточной помощь властей

Правительство настаивает на использовании альтернативных путей в ЕС через Грузию, Турцию, Грецию и Болгарию. Кроме того власти предлагают использовать железную дорогу (Ахалкалаки-Карс), но грузоперевозчики называют это «невозможной вещью» для скоропортящихся овощей и фруктов из-за отсутствия необходимого количества рефрижераторных вагонов.

Как заявил премьер-министр Пашинян, первые фуры с армянскими товарами выехали в Европу.

«Ряд бизнес-делегаций уже работает, первая партия роз и овощей отправлена в Латвию и Нидерланды. Ни один товар не останется. Рынок ЕС и другие рынки скоро начнут принимать наши товары», - сказал Пашинян армянским журналистам 4 июня.

Владелец тепличного хозяйства из села Аршалуйс называет предлагаемую правительством помощь недостаточной.

«Это очень маленькая компенсация. Как я могу отдать перец по этой цене? 400 драмов - это не цена. В чем моя выгода, если я несу такие расходы? Если государство хочет поддержать, пусть закупает эти товары хотя бы на 50 драмов ниже рыночной стоимости», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Нам говорят - отправляйте цветы в Нидерланды. Если я скажу нашим партнерам, что их ростки станут цветами и вернутся к ним же на рынок, он будет громко смеяться

Производитель роз считает смешным экспорт армянских цветов в Нидерланды.

«Мы привозим ростки из Нидерландов, выращиваем цветы и и отправляем в Россию. Чтобы вы понимали, насколько детально все проработано, скажу вам, что мы 6 месяцев готовились к отправке тюльпанов в Россию на 8 марта. У нас все налажено, это работа в течение нескольких лет, и сейчас нам говорят отправляйте цветы в Нидерланды. Если я скажу нашим партнерам, что их ростки станут цветами и вернутся к ним же на рынок, он будет громко смеяться», - рассказал представитель компании по выращиванию цветов Нарек.

По его мнению, европейский рынок не будет работать с армянскими производителями в долгосрочной перспективе.

«Это сейчас они принимают наши товары, потому что им нужно отдалить Армению от России. Через пару месяцев у нас начнутся проблемы: стандарты цветов не тот, розы недостаточно красные и так далее. Как только европейский фермер забьет тревогу, эти проблему сразу всплывут», - заключил он.

Все опрошенные фермеры и водители отметили, что происходящее не поменяло их политическую позицию. Одни как были против Пашиняна, так и продолжают быть против премьера, другие, наоборот, продолжают поддерживать его.

Опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения его участников.

Ограничения на импорт из Армении Россия вводит на фоне подготовки армянских политических сил к парламентским выборам, намеченным на 7 июня. При этом в начале мая в Ереване прошли саммит Европейского политического сообщества и саммит Армения - ЕС. В связи с этим российские провластные медиа обвинили Армению в "предательстве" и антироссийском курсе, а Владимир Путин заметил, что властям Армении следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. Ранее Путин заявил, что совместить курс Армении на сближение с ЕС и членство в Евразийском экономическом союзе "невозможно по определению", и отметил, что в Москве "хотели бы" допуска всех пророссийских политических сил к парламентским выборам в Армении.