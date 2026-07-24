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06:38, 24 июля 2026

Аналитики прокомментировали реакцию Баку на решение Израиля признать геноцид армян

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Азербайджана резко отреагировали на решение правительства Израиля признать геноцид армян, после чего голосование по законопроекту в Кнессете было отложено. Аналитики назвали реакцию Баку предсказуемой, однако высказали различные мнения касательно того, предвидел ли такую реакцию Иерусалим.

Как писал "Кавказский узел", правительство Израиля единогласно одобрило законопроект об официальном признании геноцида армян в Османской империи, теперь его должен утвердить Кнессет (парламент). Подобное решение может принести бонусы Армении на дипломатической арене, считают армянские политологи. Однако 13 июля голосование по проекту о признании геноцида армян в Кнессете было приостановлено на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

После того, как правительство Израиля одобрило законопроект об официальном признании геноцида армян в Османской империи, правительство Азербайджана в конце июня выступило с резким заявлением, осудив это решение, пишет Times of Israel.

В заявлении министерства иностранных дел Азербайджана говорится, что признание геноцида армян "искажает истину" о событиях 1915 года и превращает сложные исторические вопросы в предмет политического торга, не имея при этом на то правовых или научных оснований. "Подобные действия не способствуют примирению и достижению взаимопонимания. Они приводят лишь к усилению раскола и подрывают усилия по достижению мира и стабильности в регионе. Мы призываем правительство Израиля отказаться от принятого решения", - говорится в заявлении ведомства, которое цитирует издание.

Правительство Израиля, одобрив законопроект об официальном признании геноцида армян в Османской империи, не предугадало реакцию Азербайджана, отметили опрошенные 23 июля корреспондентом "Кавказского узла" аналитик Центра стратегических исследований имени Бегина-Садата (BESA) при Университете Бар-Илан, востоковед-иранист Гершон Коган; профессор университета имени Бар-Илана Зеэв Ханин и конфликтолог Ариф Юнусов, которые, впрочем, высказали различные мнения касательно того, почему это произошло. 

В Иерусалиме, скорее всего, не «не предвидели» реакцию Баку, а сочли её управляемой ценой

Азербайджанская реакция была вполне предсказуема, считает Гершон Коган. «Для Баку вопрос признания геноцида армян - это не только исторический спор вокруг Османской империи, а часть современной политики памяти, связанной с Турцией, Карабахом и армяно-азербайджанским конфликтом. Поэтому в Иерусалиме, скорее всего, не «не предвидели» реакцию Баку, а сочли её управляемой ценой», - заявил он.

Главным адресатом решения, по словам Когана, была Турция. «На фоне ухудшения отношений с Анкарой признание геноцида армян стало для Израиля не только моральным шагом, но и политическим сигналом. При этом Израиль, вероятно, исходит из того, что отношения с Азербайджаном достаточно прочны, чтобы выдержать этот эпизод: Баку важен Израилю, но и Израиль остаётся важен Баку. Если кратко: информационную операцию провели. Политический эффект достигнут. А то, что она не вылилась в официальное признание - это в данном случае не критично», - отметил эксперт.

Коган также заявил, что осенью возможно новое поднятие этого вопроса, особенно если отношения с Турцией останутся напряжёнными. «Но Израиль будет стараться не довести этот сюжет до серьёзного кризиса с Азербайджаном. Оптимальная для Иерусалима линия - признать исторический факт, послать символический сигнал Анкаре, но не потерять стратегический канал с Баку», - заключил он.

Какой-то стратегический интерес в этой истории пока не просматривается

Зеэв Ханин заявил, что никакого практического или морального смысла, кроме каких-то предвыборных соображений (не очень понятно, каких) в данном демарше не находит. «Кнессет законопроект на эту тему отверг. Какой-то стратегический интерес в этой истории пока не просматривается», - подчеркнул он.

Ариф Юнусов связал действия Израиля не с выборами, а с более далеко идущими планами израильтян в отношении Азербайджана. «Это Восток. На Востоке политика – это торг. Принимая это решение, Израиль прекрасно понимал, что будет такая реакция. Турции это до лампочки: ну признавали геноцид армян 32 государства, теперь будет 33 – какая разница. А вот для Азербайджана это чувствительная тьма. Поэтому израильтяне знали, что Азербайджан обратиться, а они снимут тему с рассмотрения, как бы сделав Азербайджану одолжение. А если обострятся отношения с Турцией или Азербайджан сделает что-то не так, израильтяне могут напомнить, что вот, мы же сняли вопрос, уступите и вы.  И там не собираются отказываться от такого предмета торговли. Это уже пятый раз, когда речь идет о признании, будут еще и шестой, и седьмой», - подчеркнул он.

Напомним, что в 2011 году в Кнессете Израиля состоялось первое публичное обсуждение, посвященное проблематике признания геноцида армян в Османской империи. Большая часть присутствующих, включая спикера кнессета, призвала израильский парламент признать геноцид армян.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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