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03:00, 29 июня 2026

Очередной груз российского зерна отправлен в Армению транзитом через Азербайджан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Армению отправлено 770 тонн пшеницы из России транзитом через территорию Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня Россия экспортировала в Армению транзитом через Азербайджан 490 тонн зерна.

28 июня транзитом через Азербайджан в Армению была отправлена очередная партия пшеницы из России, информирует Oxu.az.

Груз пшеницы общим весом 770 тонн на 11 вагонах отправлен со станции Баладжары в направлении станцию Бёюк-Кясик, чтобы затем проследовать через Грузию в Армению.

Ранее транзитом из России в Армению через Азербайджан было отправлено более 34 тысяч тонн зерна, около восьми тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречихи и 414 тонн антрацита.

Также, как информирует Trend, по данным на 28 июня из Азербайджана в Армению поставлено более 14 тысяч тонн дизельного топлива и около пяти тысяч тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.

Напомним, что в октябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. В начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. Власти Армении заявили, что таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующих укреплению мира между Ереваном и Баку.

4 февраля Алиев и Пашинян на встрече в ОАЭ обсудили начатое экономическое сотрудничество и договорились искать возможности для расширения торговли. Торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией хотя и взаимовыгодно, но в ближайшей перспективе будет носить ограниченный характер, полагают бакинские аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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