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04:57, 21 июня 2026

Груз зерна отправлен из России в Армению транзитом через Азербайджан

Вагон с зерном. Фото: https://t.me/azertac_novosti/46279

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Россия отправила в Армению очередную партию зерна транзитом через территорию Азербайджана. Баку анонсировал отправку в Армению партии дизельного топлива.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня Россия экспортировала в Армению транзитом через Азербайджан 490 тонн зерна.

20 июня с железнодорожной станции Баладжары в пригороде Баку отправился транзитом через Азербайджан в Армению поезд с пшеницей из России. Общий вес груза, отправленного составом из семи вагонов, составляет 490 тонн, информирует Oxu.az.

Ранее через Азербайджан Россия отправила в Армению более 29 тысяч тонн пшеницы, свыше семи тысяч тонн удобрений, более 400 тонн антрацита, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречневой крупы.

Кроме того, на 21 июня анонсирована отправка с той же станции в Армению 17 вагонов дизельного топлива общим объемом в тысячу тонн, информирует Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Всего, по данным на 20 июня, Баку отправил в Армению более 3,3 тысячи тонн дизельного топлива.

Напомним, что в октябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. В начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. Власти Армении заявили, что таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира между Ереваном и Баку.

8 августа 2025 года Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

4 февраля Алиев и Пашинян на встрече в ОАЭ обсудили начатое экономическое сотрудничество и договорились искать возможности для расширения торговли. Торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией хотя и взаимовыгодно, но в ближайшей перспективе будет носить ограниченный характер, полагают бакинские аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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