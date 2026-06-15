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Кавказский узел

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15:05, 15 июня 2026

Россия отправила в Армению через Азербайджан почти 500 тонн пшеницы

Вагоны с пшеницей. Фото: Report https://report.az/ru/biznes/iz-rf-v-armeniyu-tranzitom-cherez-azerbajdzhan-budet-otpravlena-pshenica

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Груз в семи вагонах включает 490 тонн зерна.

ак писал "Кавказский узел", из Азербайджана в Армению отправлено 16 вагонов с дизельным топливом, а также партия транзитного груза из России - шесть вагонов с удобрениями и четыре вагона с зерном.

Россия экспортировала в Армению транзитом через Азербайджан очередную партию пшеницы. Груз в семи вагонах включает 490 тонн зерна. Из Азербайджана поезд отправится 16 июня со станции Баладжары с конечной точкой на станции Бёюк-Кясик на армянской границе, сообщает агентство АРА.

Из РФ в Армению транзитом через Азербайджан экспортировано в общей сложности более 29 тыс. тонн российского зерна, свыше 7 тыс. тонн удобрений, 414 тонн угля-антрацита, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречки, сообщило государственное информационное агентство «Азертадж».

У Армении появилась возможность экспорта и импорта продукции по железной дороге между Грузией и Турцией, объявил в мае Никол Пашинян. Спецпосланник Турции назвал это этапом налаживания прямой торговли между Турцией и Арменией.

Напомним, в октябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. В начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. В правительстве Армении отметили, что таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира между Ереваном и Баку.

8 августа 2025 года Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

4 февраля Алиев и Пашинян на встрече в ОАЭ обсудили начатое экономическое сотрудничество и договорились искать возможности для расширения торговли. Торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией хотя и взаимовыгодно, но в ближайшей перспективе будет носить ограниченный характер, заметили аналитики в Баку.

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