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22:39, 4 августа 2026

Прокуратура Дагестана обвинила москвича в оправдании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Причиной для возбуждения уголовного дела стали публикации аудиофайлов в мессенджере, которые, по мнению следствия, оправдывали терроризм.

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы, обвиняемого в публичном оправдании терроризма .

По версии следствия, в феврале 2026 года обвиняемый, находясь за пределами России, в интернете в чат-беседе одного из мессенджеров разместил аудиофайлы, содержащие заявления о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана в Telegram-канале.

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура в сообщении не называет имя обвиняемого, также надзорное ведомство не уточнило какого рода аудиофайлы и в каком мессенджере публиковал житель Москвы.

Согласно картотеке уголовных дел на сайте суда, 4 августа на рассмотрение поступило единственное дело по статье об оправдании терроризма. Карточка уголовного дела указывает, что обвиняемый - Максим Чекалов. Следующее заседание в суде еще не назначено.

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд приговорил жителя Дагестана Газимагомедова к административному штрафу в размере 40 тысяч рублей, признав его виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

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Автор: Кавказский узел

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