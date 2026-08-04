Жители Дагестана раскритиковали ситуацию со стихийными свалками

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пожар на стихийной свалке в Кайтагском районе вновь поднял вопрос о ситуации с вывозом мусора в Дагестане. По словам местных жителей, такие свалки в районе не редкость, а активисты считают, что в республике необходимо скорее выработать план по улучшению ситуации с вывозом и утилизацией отходов.

Как информировал "Кавказский узел", 2 августа жители Кайтагского района пожаловались, что огонь со стихийной свалки перекинулся на пшеничное поле, при этом сил пожарных и местных жителей не хватает, чтобы справиться с возгоранием, а власти не реагируют на просьбы о помощи. Они потребовали реакции от чиновников.

20 июня 2023 года жители Нового Агачаула, Старого Агачаула, Нового Параула и Нового Хушета пожаловались, что страдают от дыма с мусорного полигона под Махачкалой, который суд признал незаконным. 27 ноября 2025 года жители Махачкалы и Каспийска пожаловались на дым и гарь от горящих свалок, но власти заверили, что ни одна свалка на территории Дагестана не горит, а воздух в Махачкале в порядке.

Житель Кайтагского района Али рассказал 3 августа корреспонденту «Кавказского узла», что возгорание на стихийной свалке на настоящий момент потушено. «Стихийные свалки тут не редкость, так как у нас нет официальной площадки для размещения коммунальных отходов. Жаловаться не было смысла, закроют одну незаконную свалку - появляется другая», - сказал он.

Местный фермер Магомед рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что пожар не нанес ущерба сельхозугодьям, так как расположенное недалеко от места возгорания пшеничное поле было убрано. Горевшая свалка засыпана, сообщил он.

Власти Дагестана отчитались о ситуации с мусором в регионе

1 августа на сайте Кайтагского района опубликовано обращение его главы Запира Гасанова к жителям, руководителям крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. В связи с наступлением пожароопасного периода он призвал всех быть бдительными, не допускать бесконтрольного сжигания сухой растительности, бытового мусора и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения.

Как сообщает в телеграм-канале правительство Дагестана, 28 июля премьер-министр республики Магомед Рамазанов в Москве провёл рабочую встречу с первым заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Джамбулатом Хатуовым.

На встрече Рамазанов проинформировал, что в Дагестане создается шесть объектов обращения с ТКО. В 2024 году завершено строительство полигона в Кумторкалинском районе, в 2025 году - мусоросортировочного комплекса в Дербентском районе. В этом году, сообщил Рамазанов, завершается строительство мусоросортировочного комплекса в Карабудахкентском районе и полигона в Дербентском районе. «После завершения всех проектов республика получит мощности по обработке 950 тысяч тонн отходов в год, утилизации 528 тысяч тонн и размещению 570 тысяч тонн», - сообщил премьер Дагестана.

Строительство полигона в Кумторкалинском районе вызвало протесты жителей расположенного рядом села Новая Урада. Они жаловались, что отходы полигоны могут проникнуть в почву, станут непригодными источники, питающие село водой.

Ситуация с мусором в Дагестане остается тяжелой

Экоактивист, председатель правления дагестанской общественной организации по охране памятников культурного и природного наследия "Птица Феникс" Аминат Абдурахманова ранее рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что следует как можно быстрее выработать стратегический план для улучшения ситуации в республике с вывозом и утилизацией отходов, так как каждый день на здоровье людей влияет загаженный воздух и загрязненная вода.

«Ждать, пока появятся мусороперерабатывающие заводы, успеют ли их вовремя запустить, слишком долго. Было бы хорошо, если для жителей регулярно публично предоставляли информацию о состоянии воздуха и воды на предмет наличия опасных для здоровья веществ, необходим мониторинг от Роспотребнадзора», - считает Абдурахманова.

ФАС раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов в Дагестане на сумму 14,9 млрд рублей, сообщил телеграм-канал "Спросите у Расула".

По данным ФАС, сговор действовал в 2021-2026 годах и затрагивал конкурсы на проектирование, строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов, а также заключение концессионных соглашений. В числе участников, указанных ФАС, ООО «СК «Гидрокор», ООО «Республиканский экологический оператор», а также ряд других хозяйствующих субъектов и органов власти.

«Новое дело» проинформировало, что по данным фактам уголовное дело возбуждено следственной частью главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). "В ходе предварительного следствия по уголовному делу проведены 38 обысковых мероприятий в Республике Дагестан, на территории Астраханской области, г. Санкт-Петербурга, Чувашской Республики, Московской и Воронежской областей, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела", - сообщает издание.

Юрист назвал условия для получения компенсаций при пожаре

Законодательство предусматривает несколько видов ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее ущерб, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Али Алиев.

Это, в частности, административная ответственность, которая предусматривает наложение штрафа. Если пожар причинил значительный ущерб, то виновник может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 261 УК РФ, которая предусматривает наказание за ущерб, причиненный лесным или иным насаждения. «Земледельцы, чьи угодья пострадали от пожара, имеют право на возмещение стоимости уничтоженного урожая, расходов на восстановление плодородия почвы, упущенную выгоду. Для этого следует вызвать представителей пожарной службы для составления акта, в котором будут зафиксированы причины и масштаб ущерба. Для его оценки необходимо провести независимую экспертизу. Эксперт оценит стоимость уничтоженного урожая на основе рыночных цен. Если добровольного возмещения не последовало, необходимо обратиться в суд с исковым заявлением, приложив все собранные доказательства», - рассказал юрист.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.