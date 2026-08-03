Младший сержант из Волгоградской области убит на Украине

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Дмитрий Гуреев из Урюпинска убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 1821 боец из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 1 августа власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1820 бойцов из Волгоградской области.

Дмитрий Гуреев родился и вырос в Урюпинске, окончил среднюю школу №5. Добровольно заключил контракт и отправился в зону СВО. Был убит в 39 лет. У него остались мама, жена и дети.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9500 Не менее 4727 бойцов из СКФО и 4773 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Таким образом официально признаны убитыми не менее 1821 бойца из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В предыдущий раз о смерти бойца из Урюпинска стало известно в конце июня. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Владимир Мешков.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.