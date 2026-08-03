Житель Волгограда задержан за фейки об армии

Преступные действия волгоградца были пресечены силовиками, на задержание выехали сотрудники следственного комитета при оперативной поддержке МВД и ФСБ по Волгоградской области. Теперь следователи проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на сбор доказательной базы по уголовному делу. Следствие ходатайствует перед судом о заключении его под стражу на время расследования.

Отметим, после атаки беспилотников в ночь на 31 июля в Волгограде началась очередная волна задержаний. В поле зрения силовиков попали местные жители, распространившие в сети фото и видеозаписи о последствиях попадания украинских беспилотников. В частности, силовики задержали в Волгограде двух девушек и одного молодого человека, публиковавших в чатах фото и видео пожара на складе Wildberries, задержанные под запись принесли извинения.

"Кавказский узел" также писал, что в результате атаки БПЛА в ночь с 30 на 31 июля были повреждены многоквартирный дом и частное домовладение в Волгограде. Зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса. При разборе завалов после атаки беспилотников на месте жилого дома в Красноармейском районе Волгограда обнаружено тело женщины. Госпитализированы восемь пострадавших. Компания Wildberries подтвердила атаку по своему складу в Волгограде.