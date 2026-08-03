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18:39, 3 августа 2026

Житель Волгограда задержан за фейки об армии

Следственный комитет. Фото: https://admnvrsk.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Поводом для задержания стали публикации на личной странице в социальной сети. Волгоградцу грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, с января 2023 года по апрель 2025 года волгоградец делал посты о действиях российской армии на своей странице в соцсети, а также в личном онлайн-блоге на специализированной платформе. При этом, сообщается, что ложная информация распространялась систематически и подавалась под видом истины.

Волгоградец подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании армии. Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает следственный комитет по Волгоградской области на странице "ВКонтакте".

Преступные действия волгоградца были пресечены силовиками, на задержание выехали сотрудники следственного комитета при оперативной поддержке МВД и ФСБ по Волгоградской области.  Теперь следователи проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на сбор доказательной базы по уголовному делу. Следствие ходатайствует перед судом о заключении его под стражу на время расследования.

Отметим, после атаки беспилотников в ночь на 31 июля в Волгограде началась очередная волна задержаний. В поле зрения силовиков попали местные жители, распространившие в сети фото и видеозаписи о последствиях попадания украинских беспилотников. В частности, силовики задержали в Волгограде двух девушек и одного молодого человека, публиковавших в чатах фото и видео пожара на складе Wildberries, задержанные под запись принесли извинения.

"Кавказский узел" также писал, что в результате атаки БПЛА в ночь с 30 на 31 июля были повреждены многоквартирный дом и частное домовладение в Волгограде. Зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса. При разборе завалов после атаки беспилотников на месте жилого дома в Красноармейском районе Волгограда обнаружено тело женщины. Госпитализированы восемь пострадавших. Компания Wildberries подтвердила атаку по своему складу в Волгограде.

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Автор: Кавказский узел

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