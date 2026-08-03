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16:10, 3 августа 2026

Гарегин II (Ктрич Нерсесян)

Гарегин II. Фото https://www.armenianchurch.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гарегин II - епископ Армянской Апостольской Церкви, 132-й Верховный Патриарх и Католикос всех армян. В миру - Ктрич Григоорьевич Нерсисяян.

Открытие парламента

2 августа 2026 года Католикос впервые в истории современной Армении не был приглашен и не выступал на открытии сессии новоизбранного Национального собрания. Представители правящей партии «Гражданский договор» в комментариях армянским СМИ заявили, что присутствие Католикоса — это лишь «дискреционное право, а не обязательное по закону требование» 1. При этом сразу после первого заседания первой сессии парламента депутаты оппозиционных фракций "Сильная Армения" и "Армения" прибыли в Первопрестольный Святой Эчмиадзин, чтобы получить благословение Верховного Патриарха 2.

Уголовное дело

В январе 2026 года власти Армении возбудили уголовное дело против католикоса всех армян Гарегина II по статьям "неисполнение судебного акта или воспрепятствование его исполнению" и "склонение к неисполнению судебного акта". 3. Официальный повод связан с неисполнением судебного акта по восстановлению в должности священника бывшего главой Масиацотнской епархии Армана Сарояна. Католикосу и епископам был запрещен выезд из стран 4. В феврале 2026 года в отношении Католикоса и шести иерархов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде 5.

29 июля 2026 года Генеральная прокуратура Армении официально утвердила обвинительное заключение по статьям о «неисполнении судебного акта» и «склонении к неисполнению судебного акта», и уголовное дело было направлено в суд. Первое судебное заседание по делу против Католикоса назначено на 7 августа 2026 года. 6.

За это время  были арестованы еще четыре церковных иерарха, а также Самвел Карапетян, активно помогавший Эчмиадзину. Подробно о политических арестах в Армениих, в том числе священнослужителей, рассказывается в справке «Кавказского узла».

 Конфликт с Пашиняном

В октябре 2025 года, Никол Пашинян развил это обвинение с трибуны парламента, объявив, что Католикос из-за нарушенных монашеских обетов фактически «давно лишен сана» 7.

В конце мая 2025 года отношения между Армянской апостольской церковью и правительством вновь обострились. Никол Пашиян заявил, что в церквях все чаще складируются мусор и посторонние вещи, из-за чего храмы превращаются в «чулан». Летом 2025 года Пашинян публично заявил, что Католикос якобы нарушил обет безбрачия и тайно имеет семью.  Он потребовал, чтобы Гарегин II немедленно покинул Первопрестольный Эчмиадзин 8.

В ответ Высший церковный совет ААЦ осудил действия Пашиняна, назвав их «позорной антицерковной кампанией». Совет также заявил, что премьер-министр нарушает конституционный принцип отделения церкви от государства. Пашинян инициировал создание координационной группы для смещения Гарегина II и избрания нового католикоса 9.

В 2024 году  ААЦ  поддержала оппозиционные митинги и массовые акции протестного движения «Тавуш во имя Родины», возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном. против  делимитации границ и передачи приграничных сел Азербайджану.  Никол Пашинян заявил, что священнослужители ААЦ выступают в роли «агентов влияния», и обвинил церковь во «вмешательстве в дела государства» и подготовке переворота. В ААЦ заявления премьера характеризуют как «постыдную кампанию» против церкви.  10.

Подробнее об архиепископе Баграте Галстаняне и протестах в Армении из-за границ с Азербайджаном рассказывается в справках «Кавказского узла».

Охлаждение отношений

В 2020 году, после поражения Армении во Второй карабахской войне, отношения высшего руководства ААЦ с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ухудшились. Духовенство поддержало оппозиционные силы, обвинившие премьер-министра в потере контроля над Карабахом, а Гарегин II публично призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку, чтобы избежать дестабилизации в стране.  Тогда же он заступился за арестованного бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, который обвинялся в подготовке свержения конституционного строя 11. В 2023 году Гарегин II заявил, что его призыв к отставке премьера — бессрочный.

После «бархатной революции» 2018 года в Армении началось охлаждение отношений между Эчмиадзином и новым правительством во главе с Николом Пашиняном. Тогда в церковных кругах возникло протестное движение «Новая Армения, новый Патриарх», участники которого  требовали отставки Гарегина II и отказа от престола. Они обвиняли Католикоса в коммерциализации церкви, авторитаризме и излишне близких связях с бывшим президентом Сержем Саргсяном 12.

Биография

Гарегин IIКтрич Нерсисян родился в 1951 году в селе Воскехат Эчмиадзинского района Армянской ССР. В 1965 году поступил в богословскую семинарию в Эчмиадзине, которую закончил в 1971 году. Преподавал Священное Писание Нового Завета в этой же семинарии.

В 1970 году был рукоположен в диаконы, а в 1972 году — в священники. По указанию Патриарха и Католикоса Вазгена I выехал в Вену для продолжения богословского образования.

В 1975 году по указанию Предстоятеля Армянской Церкви выехал в Германию, где продолжал священнослужение и одновременно изучал богословие в Боннском университете.

В 1979 году вернулся в Эчмиадзин, впоследствии выехал в Загорск, где учился в аспирантуре при Московской духовной академии Русской Православной Церкви.

В марте 1980 года указом Католикоса Вазгена I был назначен помощником главного викария Араратской патриаршей епархии.

В июне 1983 года указом Католикоса Вазгена I назначен главным викарием Араратской патриаршей епархии.

С 23 октября 1983 года - епископ в кафедральном соборе Святого Эчмиадзина.

В ноябре 1992 года возведен в сан архиепископа.

30 ноября 1998 года указом Католикоса всех армян Гарегина I назначен главным викарием Католикоса всех армян, которым оставался до 4 июля 1999 года.

27 октября 1999 года, после смерти Католикоса Гарегина I, Национальный Церковный Собор (высший орган управления) Армянской Апостольской Церкви избрал архиепископа Гарегина (Нерсесяна) 132-м Патриархом и Католикосом всех армян и Предстоятелем Армянской Апостольской Церкви.

Гарегин II является почетным членом Национальной академии наук Республики Армения. Отмечен государственными наградами СССР, Иордании, Румынии, Украины и Франции.

В конце июня 2006 г. Стамбульская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Католикоса всех армян Гарегина II по статье "посягательство на достоинство тюрков". 

В первых числах сентября 2008 г. Гарегин II принял в Армении группу бывших политзаключенных. Он охарактеризовал призыв встать на защиту интересов людей, которые подвергаются репрессиям, как попытку втянуть его в политику. Однако он не исключил, что может обратиться к властям с призывом о помиловании политзаключенных.

28 ноября 2008 г. Католикос Всех Армян, выступая на заседании Верховного Духовного Собрания Армянской Апостольской Церкви, выразил обеспокоенность посягательствами на армянские церкви в Грузии. По его словам, с учетом того, что грузинские власти и Грузинская Церковь не идет на встречу обращениям Первопрестольного Святого Эчмиадзина, Святая Армянская Апостольская Церковь продолжит привлекать внимание международного сообщества по этой проблеме.

8 декабря 2008 г. Гарегин II прибыл в Москву для участия в церемонии похорон Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II 13.

В апреле 2008 года Гарегин II благословил вступившего в должность президента Армении Сержа Саркисяна, призвав его бороться за независимость Нагорного Карабаха 14.

В 2010 году вместе с президентом РФ Дмитрием Медведевым был удостоен премии имени патриарха Алексия II «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов». 15.

Примечания

  1. Собирается новый парламент Армении: Католикос Гарегин Второй не приглашен // hetq.am, 02.08.2026.
  2. Карапетян: Католикос сказал нам то, что собирался сказать в Национальном Собрании //News.am, 02.08.2026.
  3. Адвокат Гарегина II прокомментировал возбужденное против католикоса дело // РИА «Нововсти», 30.01.2026.
  4. Против Католикоса всех армян возбудили дело и запретили его выезд из страны // Интерфакс, 14.02.2026.
  5. Пашинян запускает «реформу» Армянской церкви и вновь призывает к отставке Гарегина II// SOVA,  05.01.2026.
  6. Судебное заседание по уголовному делу против Католикоса всех армян назначено на 7 августа // News.am, 30.07.2026.
  7. Пашинян: Католикос всех армян Гарегин II лишен сана //Коммерсант, 22.10.2025.
  8. Пашинян: Если Гарегин II нарушил обет безбрачия, то не может быть Католикосом всех армян // Report.az, 02.06.2025.
  9. Пашинян обвинил главу Армянской Церкви в нарушении обетов и потребовал его отставки // Lenta.ru, 10.06.2025.
  10. Что известно о католикосе всех армян Гарегине II и его конфликте с премьером Пашиняном // Коммерсант, 27.06.2025.
  11. Экс-президент Армении заручился поддержкой свыше // Коммерсант, 16.04.2020.
  12. Представителей инициативы «Новая Армения, новый патриарх» в Эчмиадзине забросали яйцами // panorama.am, 15.12.2018.
  13. Официальный сайт Московского Патриархата
  14. Армяне выступают над присягой // Коммерсант, 10.04.2008.
  15. Дмитрий Медведев премирован от имени патриарха //Коммерсант, 25.01.2010.

Автор: Кавказский Узел

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