Гарегин II (Ктрич Нерсесян)

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Гарегин II - епископ Армянской Апостольской Церкви, 132-й Верховный Патриарх и Католикос всех армян. В миру - Ктрич Григоорьевич Нерсисяян.

Открытие парламента

2 августа 2026 года Католикос впервые в истории современной Армении не был приглашен и не выступал на открытии сессии новоизбранного Национального собрания. Представители правящей партии «Гражданский договор» в комментариях армянским СМИ заявили, что присутствие Католикоса — это лишь «дискреционное право, а не обязательное по закону требование» . При этом сразу после первого заседания первой сессии парламента депутаты оппозиционных фракций "Сильная Армения" и "Армения" прибыли в Первопрестольный Святой Эчмиадзин, чтобы получить благословение Верховного Патриарха .

Уголовное дело

В январе 2026 года власти Армении возбудили уголовное дело против католикоса всех армян Гарегина II по статьям "неисполнение судебного акта или воспрепятствование его исполнению" и "склонение к неисполнению судебного акта". . Официальный повод связан с неисполнением судебного акта по восстановлению в должности священника бывшего главой Масиацотнской епархии Армана Сарояна. Католикосу и епископам был запрещен выезд из стран . В феврале 2026 года в отношении Католикоса и шести иерархов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде .

29 июля 2026 года Генеральная прокуратура Армении официально утвердила обвинительное заключение по статьям о «неисполнении судебного акта» и «склонении к неисполнению судебного акта», и уголовное дело было направлено в суд. Первое судебное заседание по делу против Католикоса назначено на 7 августа 2026 года. .

За это время были арестованы еще четыре церковных иерарха, а также Самвел Карапетян, активно помогавший Эчмиадзину. Подробно о политических арестах в Армениих, в том числе священнослужителей, рассказывается в справке «Кавказского узла».

Конфликт с Пашиняном

В октябре 2025 года, Никол Пашинян развил это обвинение с трибуны парламента, объявив, что Католикос из-за нарушенных монашеских обетов фактически «давно лишен сана» .

В конце мая 2025 года отношения между Армянской апостольской церковью и правительством вновь обострились. Никол Пашиян заявил, что в церквях все чаще складируются мусор и посторонние вещи, из-за чего храмы превращаются в «чулан». Летом 2025 года Пашинян публично заявил, что Католикос якобы нарушил обет безбрачия и тайно имеет семью. Он потребовал, чтобы Гарегин II немедленно покинул Первопрестольный Эчмиадзин .

В ответ Высший церковный совет ААЦ осудил действия Пашиняна, назвав их «позорной антицерковной кампанией». Совет также заявил, что премьер-министр нарушает конституционный принцип отделения церкви от государства. Пашинян инициировал создание координационной группы для смещения Гарегина II и избрания нового католикоса .

В 2024 году ААЦ поддержала оппозиционные митинги и массовые акции протестного движения «Тавуш во имя Родины», возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном. против делимитации границ и передачи приграничных сел Азербайджану. Никол Пашинян заявил, что священнослужители ААЦ выступают в роли «агентов влияния», и обвинил церковь во «вмешательстве в дела государства» и подготовке переворота. В ААЦ заявления премьера характеризуют как «постыдную кампанию» против церкви. .

Подробнее об архиепископе Баграте Галстаняне и протестах в Армении из-за границ с Азербайджаном рассказывается в справках «Кавказского узла».

Охлаждение отношений

В 2020 году, после поражения Армении во Второй карабахской войне, отношения высшего руководства ААЦ с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ухудшились. Духовенство поддержало оппозиционные силы, обвинившие премьер-министра в потере контроля над Карабахом, а Гарегин II публично призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку, чтобы избежать дестабилизации в стране. Тогда же он заступился за арестованного бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, который обвинялся в подготовке свержения конституционного строя . В 2023 году Гарегин II заявил, что его призыв к отставке премьера — бессрочный.

После «бархатной революции» 2018 года в Армении началось охлаждение отношений между Эчмиадзином и новым правительством во главе с Николом Пашиняном. Тогда в церковных кругах возникло протестное движение «Новая Армения, новый Патриарх», участники которого требовали отставки Гарегина II и отказа от престола. Они обвиняли Католикоса в коммерциализации церкви, авторитаризме и излишне близких связях с бывшим президентом Сержем Саргсяном .

Биография

Ктрич Нерсисян родился в 1951 году в селе Воскехат Эчмиадзинского района Армянской ССР. В 1965 году поступил в богословскую семинарию в Эчмиадзине, которую закончил в 1971 году. Преподавал Священное Писание Нового Завета в этой же семинарии.



В 1970 году был рукоположен в диаконы, а в 1972 году — в священники. По указанию Патриарха и Католикоса Вазгена I выехал в Вену для продолжения богословского образования.



В 1975 году по указанию Предстоятеля Армянской Церкви выехал в Германию, где продолжал священнослужение и одновременно изучал богословие в Боннском университете.



В 1979 году вернулся в Эчмиадзин, впоследствии выехал в Загорск, где учился в аспирантуре при Московской духовной академии Русской Православной Церкви.



В марте 1980 года указом Католикоса Вазгена I был назначен помощником главного викария Араратской патриаршей епархии.



В июне 1983 года указом Католикоса Вазгена I назначен главным викарием Араратской патриаршей епархии.



С 23 октября 1983 года - епископ в кафедральном соборе Святого Эчмиадзина.



В ноябре 1992 года возведен в сан архиепископа.



30 ноября 1998 года указом Католикоса всех армян Гарегина I назначен главным викарием Католикоса всех армян, которым оставался до 4 июля 1999 года.



27 октября 1999 года, после смерти Католикоса Гарегина I, Национальный Церковный Собор (высший орган управления) Армянской Апостольской Церкви избрал архиепископа Гарегина (Нерсесяна) 132-м Патриархом и Католикосом всех армян и Предстоятелем Армянской Апостольской Церкви.

Гарегин II является почетным членом Национальной академии наук Республики Армения. Отмечен государственными наградами СССР, Иордании, Румынии, Украины и Франции.

В конце июня 2006 г. Стамбульская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Католикоса всех армян Гарегина II по статье "посягательство на достоинство тюрков".

В первых числах сентября 2008 г. Гарегин II принял в Армении группу бывших политзаключенных. Он охарактеризовал призыв встать на защиту интересов людей, которые подвергаются репрессиям, как попытку втянуть его в политику. Однако он не исключил, что может обратиться к властям с призывом о помиловании политзаключенных.

28 ноября 2008 г. Католикос Всех Армян, выступая на заседании Верховного Духовного Собрания Армянской Апостольской Церкви, выразил обеспокоенность посягательствами на армянские церкви в Грузии. По его словам, с учетом того, что грузинские власти и Грузинская Церковь не идет на встречу обращениям Первопрестольного Святого Эчмиадзина, Святая Армянская Апостольская Церковь продолжит привлекать внимание международного сообщества по этой проблеме.

8 декабря 2008 г. Гарегин II прибыл в Москву для участия в церемонии похорон Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II .

В апреле 2008 года Гарегин II благословил вступившего в должность президента Армении Сержа Саркисяна, призвав его бороться за независимость Нагорного Карабаха .

В 2010 году вместе с президентом РФ Дмитрием Медведевым был удостоен премии имени патриарха Алексия II «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов». .

Примечания