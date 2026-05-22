Дом многодетной туапсинки пришел в негодность после пожара на НПЗ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти за три недели не оказали помощь жительнице Туапсе Анастасии Гучапшевой в ремонте дома, загоревшегося из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе в конце апреля. Состояние помещений, где не организовали просушку, за это время только ухудшилось.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Из зоны, прилегающей к НПЗ, были эвакуированы жители, губернатор Краснодарского края сообщил об эвакуации порядка 70 человек. 30 апреля власти отчитались, что пожар на НПЗ потушен.

На территории всего Туапсинского округа введен режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Дом жительницы Туапсе Анастасии Гучапшевой, расположенный на улице Пушкина близ НПЗ, загорелся 29 апреля. Спустя три недели после пожара представители администрации, которые в первые дни обещали помочь, так и не оказали никакой помощи семье Анастасии. Гучапшева – многодетная мать, она воспитывает трех детей.

Согласно справке от 7 мая, выданной МЧС, в доме №22 на улице Пушкина ночью 29 января “было возгорание крыши из-за из-за разгерметизации горевшего резервуара на территории Туапсинского НПЗ”. В ведомстве решили, что происшествие в доме Гучапшевой должно квалифицироваться как “пожар, возникший в результате террористического акта”. Документ опубликован в Telegram-сообществе “Мой Туапсе” вместе с видеозаписью, сделанной в доме 21 мая.

По словам Анастасии, в ее доме в первые дни после инцидента в ее жилище побывала “куча комиссий”, а представители администрации обещали помочь. Однако электричество в доме подключили только 20 мая, а до этого момента “не было возможности даже самостоятельно просушить стены”, говорится в публикации.

“В администрации поначалу отказывались даже принимать заявление, так как дом горел уже 13 лет назад. Сказали: “У вас так и было”. Если впервые дни ущерб был не критичный, сейчас, из-за бездействия власти, которая обещала оказать помощь, ущерб колоссальный”, – утверждается в посте.

По словам Гучапшевой, она уже неделю ожидает очередную комиссию, которая должна выдать справку. “Если в первые дни пострадала крыша, стены были влажные и т.д, то сейчас убито все! Стены, потолок, пол, – все это необходимо менять, проживать на данный момент в этом доме с тремя детьми категорически нельзя”, – подчеркивается в записи.

На видео Анастасия демонстрирует помещения поврежденного дома, называя дату съемки, 21 мая. На кадрах видны сильно отсыревшие стены и полы, которые местами покрылись черным грибком.

“Дом был три недели без света. Помощи от администрации мы до сих пор не видим именно в ремонте, получили по 15 тысяч. Вот оно все из-за сырости пошло, обои полностью отвалились. Мы подключали все, что возможно, чтобы хоть как-то это просушить (...) Находиться в доме невозможно”, – говорит женщина за кадром.

В публикации сообщества “Мой Туапсе” есть призыв к главе Туапсинского района Сергею Бойко прокомментировать ситуацию. Пост набрал 85 комментариев, авторы многих из них выразили скепсис относительно возможной реакции чиновников.

“Это же не у Бойко горело, а так простой люд опустили ниже плинтуса”, – заметила Ирина. “Так хочется их туда поселить на неделю хотя бы. Маме с детьми норм, пусть тоже поживут там, желательно еще со своими отпрысками”, – написала Виктория.

“Да сразу все было понятно: на камеру там бегают, прыгают, “мы то, мы это”, а на самом деле вы сами прекрасно знаете это слово”, – констатировал Дмитрий.

“Бойко, возьмите свою семью и идите туда живите, или представьте себе что живете как эта женщина. Неужели нет художественного воображения, совести и обязанности помочь людям?” – возмутился Lider.

Знакомая Гучапшевой, пользовательница Telegram с изображением сердца в нике, заметила в комментариях, что семью эвакуировали из дома 28 апреля, до того, как возник пожар. По ее словам, помощь Гучапшевой чиновник обещал, когда на месте происшествия были репортеры, – “а как они ушли, ей сказали: “Будете делать за ваш счет”.

“Я считаю, что всё должна возместить Роснефть! Роснефть не предприняла никаких действий по защите предприятия. Если бы защита была, то и жители близлежащих территорий не пострадали бы!” – заявила Елена Владимировна.

"Кавказский узел" также писал, что ранее пользователи соцсетей призвали оказать помощь людям, лишившимся жилья в результате пожара на НПЗ. Несколько частных жилых домов, примыкающих к предприятию, были сильно повреждены или полностью выгорели – так, дома лишилась семья Пахомовых - супружеская пара с дочерью жили на улице Пушкина, 20, по соседству с Анастасией Гучапшевой. На фотографиях и видео из жилища Пахомовых видно, что все помещения дома сильно повреждены: стены и потолки повреждены огнем или покрылись копотью, мебель и другие предметы обстановки сгорели.