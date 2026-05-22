Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в часть

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии Руслана Чахкиева за уклонение от службы в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Чахкиев признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ 1 , сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

Чахкиев 11 августа 2025 года не явился в срок без уважительных причин на службу к установленному времени, а 31 октября того же года он был обнаружен в Магасе в Ингушетии сотрудниками полиции. Таким образом, "с 11 августа до 31 октября 2025 Чахкиев проводил время по своему усмотрению", - говорится в публикации пресс-службы суда.

В суде обвиняемый "выказал сожаление о содеянном" и признал себя виновным. В итоге, суд приговорил Чахкиева к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, осужденный - Руслан Чахкиев. Дело поступило в суд 13 мая, а 20 мая судья Пятов вынес приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".